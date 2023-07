Global Peace Index 2023: Die friedlichsten Länder der Welt

Wer in den Urlaub reist, will sich entspannen und zur Ruhe kommen. Manche wollen vielleicht noch ein paar spannende sportliche Aktivitäten ausprobieren oder sich kulturell weiterbilden. An Krisen und Konflikten sind während der wohlverdienten Auszeit wohl die wenigsten interessiert. Deswegen sind Sicherheit und Frieden für viele Reisende wichtige Aspekte bei der Wahl des Urlaubsziels.

Doch in welchen Ländern auf der Welt müssen sich Reisende am wenigsten Gedanken um solche Dinge machen? Darüber gibt jährlich der Global Peace Index (GPI) Auskunft. Das Ranking wird vom Institute for Economics and Peace (IEP) herausgegeben, dabei werden Faktoren wie interne und externe Konflikte, Kriminalitätsrate, terroristische Aktivitäten, gewalttätige Demonstrationen, Beziehungen zu Nachbarländern oder auch die Militarisierung eines Landes berücksichtigt.

Ein Ergebnis des diesjährigen Index ist, dass sich die Friedfertigkeit auf der Welt im Vergleich zu 2022 weiter verringert hat. Wir stellen dir die Gewinner des Global Peace Index 2023 vor, schauen uns an, wo Deutschland unter den 163 untersuchten Ländern landet, und geben eine Übersicht über die Top und Flop 20.

Platz 1: Island

Das friedlichste Land der Welt ist Island. Der Inselstaat holt erneut den ersten Platz im Ranking, wie bisher jedes Jahr, seit der GPI seit 2008 ausgewertet wird. Das Gesamtergebnis des Landes hat sich allerdings um 4 Prozentpunkte verschlechtert, da die Mordrate angestiegen sei. Außerdem wurden vier Personen festgenommen, die Terroranschläge geplant hatten.

Der Seljalandsfoss-Wasserfall auf Island ist eines der Highlights auf der Insel. Sie belegt 2023 Platz eins im Global Peace Index. © Quelle: imago images/imagebroker

Trotzdem bleibt Island eines der sichersten Urlaubsländer der Welt. Falls du also schon immer mal Islands berühmten Seljalandsfoss-Wasserfall sehen oder dir den idyllischen und gleichzeitig modernen Charakter von Reykjavík anschauen wolltest, brauchst du dir in Island keine Sorgen um deine Sicherheit zu machen.

Das Land eignet sich übrigens auch hervorragend, um sich die berühmten Polarlichter anzuschauen. In den kalten Monaten bietet die Insel einige Orte, an denen du dir das magische Naturspektakel live angucken kannst.

Platz 2: Dänemark

Auf Platz zwei des diesjährigen Rankings landet Dänemark. Der deutsche Nachbarstaat kann sich damit im Vergleich zum vergangenen Index um einen Platz verbessern, obwohl sich das dänische Gesamtergebnis, wie bei vielen europäischen Ländern, 2023 leicht verschlechtert hat.

Trotzdem ist das Land eines der weltweit sichersten Urlaubsländer, die du bereisen kannst – vielleicht hängt das ja auch mit dem dänischen Hygge-Lifestyle zusammen. Die entspannte Lebensart kannst du fast überall im Land erleben.

Die bunten Häuser in Kopenhagens Nyhaven werden in der Abenddämmerung traumhaft beleuchtet. Dänemark landet auf dem zweiten Platz des Rankings. © Quelle: imago images/Peter Schickert

Im angesagten Kopenhagen kannst du es dir zum Beispiel bei einem Spaziergang durch das bunte Hafenviertel Nyhaven gut gehen lassen oder du genießt die Attraktionen auf dem ältesten noch existierenden Vergnügungspark der Welt – dem Kopenhagener Tivoli. Apropos Lifestyle, wenn du mal einige Alternativen kennenlernen willst, bietet Kopenhagen mit der Freistadt Christiania einen spannenden Ort. Hier findest du zahlreiche Biorestaurants und Galerien – Drogenkonsum ist erlaubt.

Ein weiteres Highlight, das beim Urlaub in Dänemark nicht fehlen darf, sind Ausflüge in die traumhafte dänische Natur. Hier findest du inneren Frieden – egal, ob bei einer Wattwanderung im Nationalpark Wattenmeer in Südjütland, auf der kleinen Insel Møn, auf der du übrigens Europas besten Wanderweg findest, oder an Dänemarks Küsten mit ihren weitläufigen Sandstränden. Bei Grenen nordöstlich von Skagen treffen Nord- und Ostsee aufeinander, hier kannst du also gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Meeren stehen!

Platz 3: Irland

Auf das Siegertreppchen schafft es 2023 auch noch Irland. Allerdings verliert das Land seinen zweiten Platz aus dem Vorjahr an Dänemark. Trotzdem ist die Grüne Insel weiterhin eines der friedlichsten und sichersten Urlaubsländer weltweit. Weitläufige Weide- und Wiesenlandschaften, jede Menge Schafherden, spektakuläre Steilküsten und dazu eine gemütliche Pubkultur mit jeder Menge Sagen und Mythen locken jedes Jahr aufs Neue begeisterte Touristinnen und Touristen auf die Insel.

Falls ein Urlaub in Irland auch bei dir ansteht, solltest du dir die berühmten Cliffs of Moher anschauen. Auf den Klippen im County Clare an der Westküste Irlands thronst du teilweise 214 Meter über dem Meeresspiegel und hast einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Landschaft ringsherum.

Wenn du mit dem Flugzeug nach Irland reist, wirst du wahrscheinlich in Dublin ankommen, die Stadt ist aber viel mehr als nur Startpunkt deines Urlaubs. Du findest hier zum Beispiel Irlands ältesten Pub, das The Brazen Head liegt etwas abseits und wird auch von Einheimischen gerne besucht – bereits seit 1198 steht an dieser Stelle ein Wirtshaus. Wir haben dir aufgeschrieben, was du sonst noch in 72 Stunden in Dublin alles machen solltest.

Irland landet auf Platz drei des Rankings. Ein beliebtes Reiseziel in dem Land sind die beeindruckenden Cliffs of Moher. © Quelle: imago images/ingimage

Wem Dublin etwas zu groß ist, der sollte die kleinen und charmanten Dörfer des Landes besuchen. Bunte Häuschen, ein komplett authentisches Irland und dazwischen ganz viel Natur machen die malerischen Orte zu echten Highlights.

Wo liegt Deutschland in dem Ranking?

In die Top 10 der sichersten Länder im Global Peace Index hat es Deutschland nicht geschafft. Trotzdem kann es sich im Ranking um zwei Plätze verbessern und landet so 2023 auf Platz 15. Die Wertung von Deutschland hat sich im Vergleich zum Jahr 2022 kaum verändert. Da viele andere Länder jedoch Punkte verloren haben, macht es einen kleinen Sprung nach vorne.

Im europäischen Ranking findet sich Deutschland übrigens auf Platz elf wieder, hier konnte es gegenüber 2022 sogar vier Plätze gutmachen.

Die Top 20 im Global Peace Index 2023

Die meisten Bestplatzierungen im Ranking gehen auch 2023 wieder nach Europa – 14 der Top-20-Länder liegen auf dem europäischen Kontinent.

Island Dänemark Irland Neuseeland Österreich Singapur Portugal Slowenien Japan Schweiz Kanada Tschechien Finnland Kroatien Deutschland Niederlande Bhutan Ungarn Malaysia Belgien

Die 20 Länder am Ende des Global Peace Index 2023

Am anderen Endes des Rankings möchte wahrscheinlich kein Land gerne stehen. Im GPI 2023 finden sich dort viele afrikanische Länder wieder, aber auch Länder aus Europa und Asien sind vertreten.

Nigeria Myanmar Pakistan Türkei Iran Nordkorea Burkina Faso Äthiopien Zentralafrikanische Republik Mali Irak Sudan Somalia Ukraine Russland Demokratische Republik Kongo Südsudan Syrien Jemen Afghanistan

Das komplette Ranking mit allen 163 Platzierungen im Global Peace Index 2023 findest du hier.

