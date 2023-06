Diese Google-Funktionen sind auf Reisen besonders nützlich

Dass Google mal nur eine Suchmaschine war, ist mittlerweile fast in Vergessenheit geraten. Zu präsent ist das Unternehmen im Leben der meisten Menschen – etwas bei der Suche nach einem guten Restaurant in der Nähe oder dem schnellsten Weg zur Arbeit. Aber auch für den Urlaub beziehungsweise beim Reisen bietet Google einige nützliche Funktionen.

Ob es darum geht, die günstigsten Flüge zu finden, sich überall auf der Welt zurechtzufinden oder auch im Ausland mit möglichst vielen Menschen kommunizieren zu können: Wer möchte, kann sich dabei von Google unterstützen lassen. Wir haben zusammen mit Google Deutschland die praktischsten Helfer für den Urlaub zusammengesucht und stellen euch diese vor.

In diesen Bereichen kann Google beim Urlaub helfen

1. Günstigen Flug finden

Falls du mit dem Flieger in den Urlaub möchtest, steht am Anfang erst einmal Recherche nach dem günstigsten Flug an. Ein praktisches Tool dafür ist Google Flüge, besonders, wenn du dich noch nicht auf ein bestimmtes Reiseziel festgelegt hast. Du gibst nur einen gewünschten Startflughafen ein und drückst auf Entdecken.

Daraufhin siehst du auf einer Landkarte mehrere mögliche Urlaubsdestinationen und den jeweils günstigsten Preis. Bei Reisezeit wählst du flexible Reisedaten aus und kannst entscheiden, ob du über ein Wochenende, eine Woche oder zwei Wochen verreisen willst. Wenn du zwar flexibel, aber nicht so flexibel bist, kannst du dich auch auf einen Monat festlegen, wenn du nur Direktflüge willst, kannst du das ebenfalls auswählen.

Wenn du ein Ziel auswählst, zeigt der Preistracker oberhalb der möglichen Verbindungen an, ob die Preise für Flüge an diesen Ort laut Google-Einschätzung derzeit niedrig, normal oder hoch sind.

2. Navigation bei An- und Abreise und im Urlaub

Laut Google benutzen derzeit rund eine Milliarde Menschen auf der Welt regelmäßig Google Maps. Verwunderlich ist das nicht wirklich, denn das Tool hat sich zu einem wahren Alleskönner entwickelt – besonders was das Thema reisen angeht.

Du willst sichergehen, dass du pünktlich am Flughafen bist, dann kannst du dir über die Routenplanung in Maps Echtzeitinformationen zu deiner Reisezeit anzeigen lassen. Egal, ob du mit dem Auto oder dem Zug anreisen willst. Einfach Startpunkt und Zielort angeben und Maps zeigt dir an, wie lange du derzeit brauchst. Diese soll laut Google übrigens demnächst auch bei eingeschaltetem Sperrbildschirm funktionieren. Du kannst deine Route inklusive Standort auch direkt bei Maps über „Streckenfortschritt teilen“ an andere schicken.

Die Routenplanungs-Funktion werden wahrscheinlich viele Reisende kennen, aber kennst du auch die Funktion zur immersiven Ansicht? Diese ermöglicht bestimmte Reiseziele, wie zum Beispiel den Eiffelturm oder den Big Ben in London schon über das Handy zu erkunden. Ein Video zeigt die Sehenswürdigkeit und die Umgebung und stellt dabei Informationen über Wetter oder Besucherzahlen zur Verfügung. Über einen Schieberegler lässt sich die Tageszeit anpassen, so sollen Reisende den Touristenmassen besser aus dem Weg gehen können.

Google Maps bietet auf dem Smartphone viele Funktionen, die über das reine Navigieren hinausgehen. © Quelle: imago images/Bihlmayerfotografie

Eine spannende Funktion kann auch das sogenannte Live View sein. Hierbei richtest du dein Handy bei geöffneter Maps-App auf Dinge in deiner Umgebung, zum Beispiel auf ein Geschäft oder ein Restaurant und Google Maps zeigt dir automatisch weiterführende Informationen wie Öffnungszeiten oder Kundenbewertungen an. Die Funktion soll jedoch nur schrittweise eingeführt werden, es gibt sie bereits an belebten Orten in New York, Paris, London, Tokio oder Los Angeles.

Diese Funktion gibt es schon länger, wird aber in Zeiten von dauerhafter Internetverbindung gerne mal vergessen: Offline-Karten. Sie sind praktisch, wenn du an Orten unterwegs bist, in denen das Mobilfunknetz schlecht ist oder auch im Nicht-EU-Ausland, wenn der heimische Internettarif nicht gültig ist. Du wählst dazu einfach ein Reiseziel oder einen Bereich auf der Karte aus und drückst auf „Offlinekarte herunterladen“. Diese wird dann in deinem Google-Konto gespeichert und du kannst dort genauso navigieren, als wärst du online.

Auch für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, bietet Maps eine praktische Funktion um Informationen zu barrierefreien Orten zu bekommen. Einfach im Google-Konto auf Maps unter Einstellungen auf den Bereich „Barrierefreiheit-Einstellungen“ gehen, dort kannst du die Informationen entsprechend deiner Bedürfnisse anpassen. Die App soll dir dann zum Beispiel anzeigen, ob an einem Ort die Türen breit genug für Kinderwagen sind oder ob es geeignet Toiletten für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer gibt.

3. Praktische Funktionen beim Wandern

Als Begleiter auf Wandertouren hatte die Google Maps bisher häufig noch das Nachsehen gegenüber der Konkurrenz, zu ungenau waren die Angaben, besonders in entlegenen Gebieten. Dort soll sich aber in nächster Zeit einiges verbessern. Dabei sind vor allem Upgrades für Nationalparks geplant.

Beim Wandern plant Google die Funktionen von Maps deutlich zu verbessern. © Quelle: imago images/Westend61

Für diese will Google nun spezielle Offlinekarten anbieten, die in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des jeweiligen Parks erstellt worden sind und präzisere Informationen als bisher enthalten. Dazu musst du nur den entsprechenden Nationalpark suchen und kannst unterhalb des Kartenfensters auf „Offlinekarte herunterladen“ tippen. Bis die Funktion weltweit für Nationalparks zur Verfügung steht, könnte es allerdings noch etwas dauern.

Zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten in den Nationalparks sollen außerdem weiterführende Informationen von Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Wer eine Attraktion auswählt bekommt unter der Karte dann Videos, Fotos und Bewertungen von Personen angezeigt (wie du das auch von der normalen Google-Ansicht kennst).

Außerdem soll die Streckenführung von Wanderwegen in Nationalparks ausführlicher als bisher angezeigt werden und ebenfalls mit Informationen von Nutzerinnen und Nutzern zur Beschaffenheit der Wege oder zum Herausforderungslevel ausgestattet werden.

Sich den Höhenverlauf einer Wanderroute anzeigen zu lassen, war bisher auch nur in der Desktop-Version von Google Maps möglich. Die Funktion soll nun aber auch in der Handyapp kommen.

4. Kommunikation im Ausland

Und falls du dich trotzdem mal verläufst und nach Hilfe fragen musst? Wenn du die einheimische Sprache nicht sprichst und auch mit Englisch nicht weiterkommst, kann der Google Übersetzer ein nützliches Tool sein. Ihr könnt eure Fragen einfach in die App eintippen oder einsprechen und übersetzen lassen.

Mit der App Google Lens sind auch Hinweisschilder oder Speisekarten im Restaurant kein Problem mehr, einfach mit der App ein Foto des Textes machen und auf das Feld „Übersetzen“ gehen, hier kannst du dann auch noch auswählen in welche Sprache die Übersetzung stattfinden soll. Das funktioniert übrigens auch schon mit bereits gemachten Fotos, auch diese kannst du einfach in die App laden und den Text darauf genauso übersetzen lassen.

