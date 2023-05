Uber bietet jetzt Bootstouren in Griechenland an

Ein Knopfdruck auf dem Handy und ein Auto kommt vorgefahren. So funktioniert im Groben die Vermittlungs-App Uber. Das US-amerikanische Dienstleistungsunternehmen bietet nach eigenen Angaben inzwischen Fahrten in mehr als 600 Städten und 77 Ländern an. Mit der App kannst du demnächst aber nicht mehr nur ein Auto bestellen, sondern auf Knopfdruck auch ein Boot ordern.

Wie der Taxidienst mitteilt, sollst du, wenn du in diesem Sommer auf der griechischen Insel Mykonos Urlaub machst, eine Fahrt durch die Ägäis unternehmen können. Vom Badeort Ornos sollst du auf dem Wasserweg zum Agia Anna Beach im Osten der Inselschönheit gelangen können.

Wie es geht: In der Uber-App „Boot“ auswählen und eine Tour für bis zu acht Personen buchen. Der Preis liegt bei 270 Euro.

Ein Boot per App zu bestellen ist übrigens nicht das Ungewöhnlichste. Letztes Jahr im Winter konntest du sogar via Uber eine Rentierschlittenfahrt kostenlos via App bestellen.