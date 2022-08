Die japanische Airline Zipair verkauft nun Speisen mit Insektenpulver aus Mittelmeergrillen. Aber auch europäische Airlines bieten interessante Menüs an. Darauf können sich Reisende bei Lufthansa, Eurowings, Tuifly, Swiss und Co. freuen.

Ob nun auf Kurz-, Mittel- oder Langstrecke: Fast jede Airline bietet je nach Flug neben den allgemeinen Bordmenüs auch Sonderspeisen an. Darunter befindet sich oft mindestens eine ausgefallene Kreation, um die Passagiere zu locken. Eine gefaltete Margherita Pizza wie bei Easyjet für 6 Euro bildet da nur den Anfang.

Das neuste und wohl auch außergewöhnlichste Gericht unter den Speisen bietet seit erstem 1. Juli die Japan-Airlines-Tochter Zipair an. Die japanische Fluggesellschaft bietet nun zwei Menüs mit Insektenpulver an – darunter einen Insektenburger.

Im Chiliburger mit Tomate sowie dem Pasta-Pescatore-Teller sind gemahlene Mittelmeergrillen (Gryllus bimaculatus) enthalten. Dabei ist das Pulver im Brötchen, im Patty und in der Tomatensoße. Im Pastateller mit Garnelen, Tintenfisch und Venusmuscheln ist das Grillenpulver nur in der Tomatensoße. Beide Mahlzeiten kosten 1.500 Yen, also etwa 10,95 Euro.

Die Airline will damit nach eigenen Angaben etwas für die Umwelt tun. Grillen und andere Insekten enthalten viel Protein und haben nach Angaben der Food and Agriculture Organzitation of the United Nations (FAO) eine höhere Futterverwertungsrate. Anders als Nutztiere wie beispielsweise Rinder wird für die Zucht viel weniger Fläche, Wasser und Nahrung benötigt. Außerdem erzeugen sie weniger Treibhausgase. Heißt: Insekten als Nahrungsmittel haben demnach einen deutlich geringeren CO₂-Fußabdruck als andere nicht vegetarische Mahlzeiten.

Zipair Tokio bietet nun Speisen mit Insektenpulver an, genauer gesagt mit gemahlenen Mittelmeergrillen. © Quelle: Zipair

Besondere vegetarische Speisen bei Lufthansa und Swiss

Aber auch europäische Airlines bieten nicht nur Sandwiches, Schokoriegel, Tee und Kaffee an. Für Passagierinnen und Passagiere, die vegan essen wollen, bietet Lufthansa eine Falafel-Hummus-Bowl an. Die Bowl der bekannten Foodkette Dean & David gibt es mit Falafel, Hummus, Granatapfelkernen, schwarzem Venusreis, Roter Bete, Gurken, Karotten, frischer Minze und Lemon-Mint-Dip für glatte 10 Euro.

Bei der Schweizer Fluggesellschaft Swiss können sich Vegetarier und Vegetarierinnen über ein ganz besonderes Menü freuen. Dieses wurde vom ältesten vegetarischen Restaurant der Welt zusammengestellt, das seinen Sitz in der Schweiz hat.

Derzeit gibt es beim Bestellen des Menüs à la Carte als Vorspeise ein veganes Hiltl-Tatar mit Mesclun-Salat an Hiltl-Vinaigrette und als Hauptspeise grünes Gemüsecurry mit Basmatireis. 39 Schweizer Franken werden dafür fällig (40,42 Euro). Für 10 Franken weniger gibt es einen Rindfleischburger, für 10 Franken mehr ein Rinderfilet. Da die Menüs nur in begrenzter Anzahl serviert werden, müssen diese während oder nach der Buchung bestellt werden.

Delikatessen bei Airfrance und Schnitzel bei Austrian Airlines

Airfrance setzt ab Flügen von Paris aus unter anderem auf ausgefallene Speise des französischen Delikatessengeschäfts Fauchon. Die französische Airline spricht dabei von einer „ganz besondere Geschmackskomposition“. Was es genau gibt, wird erst beim Onlinekauf angegeben. Der Preis: 28 Euro. Ganz klassisch geht es hingegen bei Austrian Airlines zu. Für 12,50 Euro gibt es das Wiener Schnitzel aus Hühnerfleisch samt Petersilerdäpfel (Petersilienkartoffeln).

