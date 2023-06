Handgepäck im Flieger: Habe ich Anspruch auf das Fach über mir?

Kostenfrei bis 16:15 Uhr lesen

Fußball

Alle Jahre wieder: TuS Garbek in neue Kreisliga-Staffel eingruppiert

Im Jahr 2017 trat im Bereich des SHFV die sogenannte Spielklassenreform in Kraft. Seitdem wird bis in die unterste Spielklasse kreisübergreifend gespielt. Für einige Mannschaften änderte sich in den letzten Jahren kaum etwas, für andere von Spielzeit zu Spielzeit fast alles.