Handtuch-Verbot an Strand auf Sardinien: 100 Euro Strafe!

Klares Wasser, traumhafte Strände, schmackhafte Küche – und Massen an Reisenden im Sommer: Sardinien ist ein extrem beliebtes Urlaubsziele in Italien. Für einige Orte und Strände ist der Ansturm ganz einfach zu groß. Sie erlassen harte Regeln, um die Probleme einzudämmen. Dazu zählen nicht nur Besucherobergrenzen und eine Reservierungspflicht, sondern auch ein Handtuch-Verbot.

Handtuchvergehen: Tourist auf Sardinien muss 100 Euro Strafe zahlen

In Stintino auf Sardinien dürfen Badende ihr Badetuch nicht direkt auf den Sand legen. Das hat der ehemalige Bürgermeister bereits vor einigen Jahren so verordnet. Stattdessen sollen Einheimische wie Touristen eine Strohmatte unter das Handtuch legen – um so den Strand La Pelosa zu schützen.

Zusammen mit den nassen Handtüchern werde zu viel des weißen sardischen Sandes abgetragen. Und deswegen darf jetzt nur noch am Strand liegen, wer auch eine Matte dabeihat. Wie ernst es dem damaligen Bürgermeister Antonio Diana damit war, zeigte bereits im Jahr 2019 die Strafe für einen Touristen. Der nämlich lag unerlaubterweise einfach nur auf seinem Handtuch – und musste 100 Euro Strafe zahlen.

Diana zitierte wissenschaftliche Studien, denen zufolge die Tücher auch für den Sandverlust verantwortlich seien. Denn an einigen Abschnitten hatte sich der Verlust in der Vergangenheit bereits bemerkbar gemacht.

Noch mehr musste ein anderer Urlauber zahlen, der seinen Zigarettenstummel in den Sand warf. Der Umweltsünder wurde zu 160 Euro Bußgeld verdonnert.

Der Strand La Pelosa ist gerade im Hochsommer besonders beliebt. An Spitzentagen kamen 5000 Besucherinnen und Besucher zum Baden – und die brachten Tausende Handtücher mit.

Das ist so nicht mehr möglich, denn die amtierende Bürgermeisterin Rita Vallebella hat auch ein Personenlimit eingeführt. „Wir haben die Zahl der Touristen auf 1500 pro Tag begrenzt, die Eintrittskarte kostet 3,50 Euro“, sagte sie gegenüber dem Sender „CNN“.

Reserviert werden muss der Aufenthalt an den Stränden über die App „Heart of Sardinia“ (erhältlich im Appstore für iOs und Android). Das ist maximal 72 Stunden vor Ankunft möglich, auch das Bezahlen des Eintritts ist per App möglich.

La Pelosa: Anwohner fordern Strandsperrung

Die Anwohner der Region seien trotzdem eher gespaltener Meinung über die neue Mattenpflicht, schreibt die Website „Südtirol News“. Stattdessen werde immer öfter eine Sperrung wegen Überfüllung gefordert: Kämen an einem Tag eine bestimmte Anzahl an Gästen, sollte der Strand dichtgemacht werden.

Besucherlimit und Eintritt an Sardiniens Stränden

Es ist nicht die einzige Maßnahme auf Sardinien gegen überfüllte Strände. An mehreren Orten in der Gemeinde Baunei gilt auch im Sommer 2023 ein Besucherlimit und eine Reservierungspflicht. An der Cala dei Gabbiani und der Cala Biriala dürfen täglich nur 300 Badende liegen. Der Zugang zu beiden Stränden ist nur von 8.30 bis 17 Uhr möglich.

An der Cala Goloritzè, die nur per Boot erreichbar ist, gilt ein Limit von nur 250 Personen pro Tag. Der Eintritt kostet pro Tag sechs Euro. Der größte Strand der Region, Cala Mariolu, hat eine Maximalzahl von 700 Besucherinnen und Besuchern ein. Reserviert werden muss der Aufenthalt an den Stränden auch hier über die App „Heart of Sardinia“.

Besucherlimits gibt es auch an der Cala Sisine (maximal 1600 Menschen) und am Zentralstrand Santa Maria Navarrese (maximal 1300 Menschen).

Redaktioneller Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals im Juni 2019 publiziert. Wir haben ihn mit neuen Informationen aktualisiert.

