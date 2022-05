Personalmangel an Flughäfen

Auch international gibt es Engpässe: Am Flughafen Amsterdam-Schiphol waren Ende April zu viele Stellen bei der Sicherheitskontrolle unbesetzt. (Archivfoto)

Verpasste und gestrichene Flüge, lange Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle: Die Situation an etlichen Flughäfen in Deutschland ist vor den langen Wochenenden weiterhin angespannt. Deutschlands größte Airline Lufthansa streicht deswegen nun vorsorglich Flüge.

