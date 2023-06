Verdi sagt geplanten Warnstreik am Flughafen Hannover ab

Hannover. Wenige Stunde vor Beginn des geplanten Warnstreiks des Bodenpersonals am Flughafen Hannover hat die Gewerkschaft Verdi die Arbeitsniederlegung abgesagt. Der Arbeitgeber habe ein deutlich verbessertes Angebot vorgelegt, teilte Verdi am Mittwoch mit.

Die Gewerkschaft hatte die Beschäftigten des Bodenpersonals aufgerufen, ihre Arbeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis zum Ablauf des Freitags niederzulegen.

Laut Verdi-Sprecher werden die Parteien in der kommenden Woche wieder verhandeln. Die Gewerkschaft hatte zuvor in Verbindung mit ohnehin bestehenden Beeinträchtigungen durch die Luftwaffenübung „Air Defender“ von erheblichen Verzögerungen und Ausfällen im Flugverkehr gesprochen. Am Donnerstag sind beispielsweise dutzende Abflüge von Hannover aus geplant - etwa nach Griechenland, Spanien oder in die Türkei.

Air Defender könnte zu Verspätungen führen

Für Beeinträchtigungen sorgen könnte aber die Luftwaffenübung „Air Defender“. Das Manöver, das am Montag begonnen hatte, ist die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato. An der Übung unter deutscher Führung nehmen bis zum 23. Juni 25 Nationen sowie die Nato teil.

Von der Übung sind drei Lufträume in Deutschland direkt betroffen: über Teilen Norddeutschlands und der Nordsee, Teilen Ostdeutschlands und der Ostsee sowie Teilen Südwestdeutschlands.

RND/dpa