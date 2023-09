Heiligendamm: Entdecke den älteste Seebadeort Deutschlands

200 Meter ragt die Seebrücke in die Ostsee, an Land erstreckt sich ein langer Puderzuckersandstrand, und eine Häuserreihe, weiß strahlend und im Stil des Klassizismus, versprüht den mondänen Charme vergangener Zeiten. Willkommen in Heiligendamm!

Beim Namen Heiligendamm werden viele vielleicht noch an den G8-Gipfel und die Proteste aus dem Jahr 2007 denken. Dabei wird diese Verknüpfung dem Stadtteil von Bad Doberan so gar nicht gerecht. Denn ein viel schöneres Attribut nennt Heiligendamm sein Eigen: Es ist das älteste Seebad Deutschlands. Und trotz dieser Pole-Position ist der Ort nicht so überlaufen wie andere Ziele an der Ostsee.

Bereits zum Ende des 18. Jahrhunderts wurde Heiligendamm gegründet und liegt in der Mecklenburger Bucht etwa eine halbe Autostunde von Rostock entfernt im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern. Den Beinamen „weiße Stadt am Meer“ verdankt die Ostseeperle den weißen Villen in Strandnähe. Der reisereporter stellt dir die Destination vor.

Die Seebrücke am Strand von Heiligendamm ragt 200 Meter in die Ostsee. © Quelle: imago images/imagebroker

Die „weiße Stadt am Meer“ und der Adel

Friedrich Franz I., seines Zeichens Großherzog von Mecklenburg, gründete das Seebad 1793, und ein großer Granitblock im Ort erinnert noch immer daran. Bis 1870 war man damit beschäftigt, aus Heiligendamm das perfekte Seebad mit Bade-, Gesellschafts- und Logierhäusern zu machen. Und das Ganze auf hohem Niveau, denn Heiligendamm zog den europäischen Hochadel an.

Unter den Angeboten für die Luxus liebenden Besucherinnen und Besucher waren Tanzabende und Pferderennen, Tennisturniere und Segelsport. Selbst ein Taubenschießstand wurde erbaut. Zu den prominenten Kurgästen zählte Rainer Maria Rilke, und es wird auch spekuliert, dass Friedrich Schiller und Franz Kafka in Heiligendamm die Seele baumeln ließen.

Zwischen dem Meer und weißen Villen fühlte sich im 19. Jahrhundert auch der Adel wohl. © Quelle: imago images/Panthermedia

So mondän die Urlauberinnen und Urlauber, so auch die Architektur. Die weißen Villen an der Strandpromenade, die umgangssprachlich als „Perlenkette“ bezeichnet werden, brachte dem Ort den Beinamen „weiße Stadt am Meer“ ein. Der Erste Weltkrieg beendete dann die Hochzeit des mondänen Seebades.

Zwischen Lost Place und Luxus

Wer heute nach Heiligendamm kommt, findet sich vor einer Kulisse zwischen Luxus und Verfall wieder. Auch die berühmten weißen Villen der Perlenkette, die der Ostsee zugewandt an der Strandpromenade stehen, spiegeln diesen Widerspruch. Manche von ihnen ähneln heute eher einem Lost Place und warten auf ihre Sanierung. Der Charme vergangener Mondänität umgibt sie aber noch immer.

Ein Hingucker ist auch das klassizistische Kurhaus, ein prachtvolles Bauwerk mit einer großer Säulenvorhalle, das auch heutzutage noch in Betrieb ist. Das Luxus-Resort Grandhotel Heiligendamm nutzt das Kurhaus, das als Gründungsbauwerk der Bäderarchitektur gehandelt wird, als Restaurant.

In Heiligendamm trifft der mondäne Ruf des Ortes auf Lost-Place-Charme. © Quelle: imago images/Zoonar

Aktion auf dem Ostseeküsten-Radweg

Wer sich gern an der frischen Luft betätigt und dabei die hübsche Ostseelandschaft mit eigener Muskelkraft bezwingt, ist auf dem Ostseeküsten-Radweg, an den Heiligendamm angebunden ist, richtig. Hier kannst du entlang idyllischer Dünenlandschaften radwandern, über die Kulisse von Steilküsten staunen und Strände ansteuern.

Von Heiligendamm aus kannst du bei einer Tagestour beispielsweise nach Rerik fahren und dabei einen Stopp in Kühlungsborn machen, das aufgrund des angrenzenden Waldes als „grüne Stadt am Meer“ bezeichnet wird. Entlang schönster Küstenpanoramen geht es dann weiter bis nach Rerik, von dessen Hafen aus Ausflugsschiffe in der Hauptsaison zur Insel Poel übersetzen.

Von Heiligendamm kannst du auf dem Ostseeküsten-Radweg einen Ausflug ins Seebad Kühlungsborn machen. © Quelle: imago stock&people

Die Bäderbahn „Molli“

Wer im ältesten Seebadeort Deutschlands urlaubt, kann sich auch mit der dampfbetriebenen Schmalspurbahn „Molli“, die zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn verkehrt, ganz historisch fortbewegen und die Gegend erkunden. Schöne Aussichten entlang von Feldern und parallel zur Ostseeküste warten. Innerhalb von Bad Doberan tuckert die Bahn ähnlich einer Straßenbahn durch enge Gassen und die nach ihr benannte Mollistraße.

Die historische Bäderbahn „Molli“ fährt an den Villen von Bad Doberan vorbei. © Quelle: imago images/Volker Preußer

Auch Hunde und Fahrräder kannst du mit entsprechender Fahrkarte mit an Bord nehmen. Karten gibt es an den Bahnhöfen in Kühlungsborn-West und ‑Ost sowie in Heiligendamm und während des Sommerfahrplans zusätzlich am Bahnhof Bad Doberan. Mitfahrende sind angehalten, vor Fahrtantritt eine Karte zu lösen, wer erst beim Schaffner eine kauft, zahlt eine Extra-Gebühr von einem Euro.

Der Gespensterwald bei Heiligendamm

Und auch mystische Naturkulissen hat Heiligendamm zu bieten. Nur sechs Kilometer vom Seebad entfernt, empfängt dich ein magischer Ort. Im sogenannten Gespensterwald haben skurril verformte Baumwesen an der Steilküste ihren Auftritt. Die Stämme des Mischwaldes haben durch Stürme und die salzhaltige und feuchte Seeluft besonders bizarre Formen angenommen.

Wenn es dunkel wird oder Nebel aufkommt, bilden die knorrigen Bäume eine ideale Kulisse für Gruselgeschichten und garantieren Gänsehaut, denn plötzlich wirken die Stämme und Äste sonderbar lebendig.

Der Gespensterwald in der Nähe von Heiligendamm ist bei Nebel ein Gänsehaut-Garant. © Quelle: imago stock&people

Vergleich mit anderen Zielen an der Ostsee

Obwohl Heiligendamm das erste Seebad Deutschlands ist und eine glanzvolle Vergangenheit hat, verirren sich heutzutage wesentlich weniger Touristinnen und Touristen hierher als in andere Ostseebäder, was einen Urlaub deutlich entspannter macht.

Strand und mehr: Entdecke das vergessene Seebad Heiligendamm. © Quelle: imago images/Zoonar

So berichtete „T‑Online“, dass es im Jahr 2022 im Seeheilbad Heiligendamm 175.480 Übernachtungen gab. Selbst wenn man die Übernachtungen in Bad Doberan dazuzählt, die mit 115.333 beziffert werden, liegt das weit unter den Nachbarorten. So verzeichnet etwa Kühlungsborn in derselben Zeit über zwei Millionen Übernachtungen.

