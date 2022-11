﻿Heiligenhafen an der Ostsee: Eine Stadt fragt sich, wie viel Tourismus sie will

In Heiligenhafen hat sich die Zahl der touristischen Übernachtungen in den vergangenen Jahren versechsfacht. Kann und soll das so weitergehen? Darüber will die Stadt jetzt mit Bürgern diskutieren.

Heiligenhafen. Soll das touristische Wachstum in den Küstenorten immer weiter gehen? Oder ist alles längst zu viel? Die Kleinstadt Heiligenhafen an der Ostsee möchte das jetzt seine Bürgerinnen und Bürger fragen und mit ihnen darüber diskutieren, wie die Weichen für die Zukunft der Stadt gestellt werden sollen. Dafür ist am 19. November eine Zukunftskonferenz geplant.

„Seit einigen Jahren ist zu beobachten, dass die touristische Entwicklung von großen Teilen der Bevölkerung zunehmend kritisch gesehen wird. Dies wird an Bürgerbegehren gegen weitere touristische Maßnahmen an vielen Küstenorten deutlich“, erklärt Sandra Hamer vom Bereich Stadtentwicklung der Stadt Heiligenhafen den Hintergrund. Seit den 1970er-Jahren sei in Heiligenhafen der Tourismus mit umfangreicher Förderung des Landes zum bedeutendsten Wirtschaftsfaktor ausgebaut worden.

Zahl der Übernachtungen versechsfacht

Nachdem in den 80er- und 90er-Jahren viele Übernachtungsangebote nicht mehr zeitgemäß waren und die Nachfrage deutlich nachließ, startete Heiligenhafen nach der Jahrtausendwende neu durch. „Die ersten Bausteine wie Neugestaltung der Promenade, Bau einer 5-Sterne-Marina sowie Bau einer Erlebnis-Seebrücke erfolgten in einem mehrjährigen Abstand“, sagt Hamer. Seit 2015 habe sich der Tourismus dann „Schlag auf Schlag“ entwickelt.

Die Zahlen sind enorm. Allein die Zahl der Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben mit über zehn Betten und ohne Camping stieg in den vergangenen zehn Jahren laut Statistikamt Nord von 115.751 in 2011 auf mittlerweile 544.093 in 2021. Vor Corona, im Jahr 2019, lag die Zahl der Übernachtungen sogar schon bei 677.881. Damit hatten sich die Übernachtungen in nur acht Jahren fast versechsfacht. Ein wesentlicher Grund war die Ansiedlung neuer Hotels. Auf der einen Seite ein großer Erfolg bei der touristischen Vermarktung der Stadt, auf der anderen Seite aber eventuell auch eine Belastung für den normalen Wohnort Heiligenhafen.

Zukunftskonferenz für die Stadt

„Während ein Teil der Bevölkerung wirtschaftlich profitiert und die dadurch entstandene Infrastruktur schätzt, ist es einem anderen Teil zwischenzeitlich zu viel“, sagt Hamer. Das seien dann erste Anzeichen für den so genannten „Overtourism“. Der Begriff wird verwendet, wenn ein zu starkes Wachstum des Tourismus zu Problemen für den Ort und Konflikten zwischen Einheimischen und Besucherinnen und Besuchern führt. In Scharbeutz wurden in diesem Jahr Fragebögen an 4000 Haushalte verschickt, um herauszufinden wie die Einheimischen über den Tourismus im Ort denken.

Kuno Brandt (parteilos), Bürgermeister von Heiligenhafen, will mit seinen Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. © Quelle: Andreas Oelker

In Heiligenhafen werden weniger Einwohner befragt, dafür aber intensiver und direkt. Denn wie es mit Heiligenhafen weitergehen soll, möchte die Stadt jetzt in einer Zukunftskonferenz beraten. „Dabei sollen die Heiligenhafener selber auch mitarbeiten, denn für die Zukunftskonferenz spielt die Einbeziehung der Einwohner der Stadt und deren Meinung eine große Rolle“, betont Bürgermeister Kuno Brandt. Es ebe unterschiedliche Interessenlagen, „und deshalb müssen wir in den Dialog kommen“. Das habe in der Vergangenheit gefehlt. Brandt: „Wir wollen rausfinden, was wir haben und wo wir stehen. Wir wollen wissen, wo kann es noch hingehen und was sind die No-Gos.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei den „Lübecker Nachrichten“.