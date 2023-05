Helgoland warnt Urlauber: Giftige Raupe bitte nicht berühren

Sie ist klein und plüschig, aber alles andere als ein gern gesehener Gast: Derzeit ist die sogenannte Goldafter-Raupe auf Helgoland und der kleinen Nachbarinsel Düne unterwegs.

Die rund 45 Millimeter großen Raupen sind an Bäumen, Hecken oder auf Wiesen zu finden. Durch Berührung können sie herunterfallen und landen so auf Menschen. Das kann sehr unangenehm und teilweise auch gefährlich werden.

Brennhaare der Raupe sind das Gefährliche

Wie die Verantwortlichen auf der Facebook-Seite der Insel informieren, können Berührungen mit den Härchen der Raupe und auch ihrer Nester zu schmerzhaften Hautreizungen und starken allergischen Reaktionen führen. Auch das Einatmen der kleinen Härchen kann bei Atemwegsreaktionen auslösen.

Wer in Kontakt damit gekommen ist, sollte die betroffenen Stellen möglichst schnell mit Wasser abspülen. Am einfachsten geht das unter der Dusche. Falls sich viele Härchen auf der Kleidung gesammelt haben, ist es ratsam diese zu waschen. Gereizte Hautstellen können gekühlt oder mit einer kortisonhaltigen Creme eingerieben werden. Wenn die Reaktionen heftiger ausfallen und es zu Schüttelfrost, Fieber oder Atemnot kommt, solltest du dich unbedingt in ärztliche Behandlung begeben.

Die Härchen können übrigens auch für Tiere gefährlich sein, deswegen sollten Hundehalterinnen und Hundehalter auch ihre Vierbeiner im Auge behalten.

Die optisch interessant aussehende Raupe des Goldafters solltest du lieber nicht anfassen. © Quelle: imago images / McPHOTO/Schwenk

Die Gemeindegärtner Helgolands seien derzeit auf der Hauptinsel und der Düne unterwegs, um die Nester der kleinen Plagegeister einzusammeln, schreibt das „Hamburger Abendblatt“.

Wie erkennst du die Goldafter-Raupe?

Doch wie erkennst du das giftige Tier? Die Raupe des Goldafters hat rötlich braune Brennhaare, die auf dem gesamten dunkelbraunen Körper wachsen. Außerdem scheinen weiße Flecken auf dem Rücken durch. Sie leben in sogenannten Gespinsten und verlassen diese nur zum Fressen.

Die Goldafter-Raupen wollen einmal Nachtfalter werden. Die fertigen Schmetterlinge haben aber nur eine Flügelspannweite von etwa dreieinhalb Zentimetern, sie sind also recht klein. Am Ende des Hinterleibs sind sie rostrot verfärbt – so erklärt sich auch der Name. Inzwischen ist die Art in ganz Europa heimisch, ebenso im südwestlichen Mittelmeerraum. Vor etwa 100 Jahren wurde sie nach Nordamerika eingeschleppt.

Nicht nur auf Helgoland treibt sie derzeit ihr Unwesen: Auch die ostfriesischen Inseln in der Nordsee, wie Langeoog und Wangerooge warnen Urlauberinnen und Urlauber aktuell vor den Tierchen. Vor allem in Sanddornbüschen und Dünengräsern würden es sich die Raupen gemütlich machen.

