Diese Streiks und Flugausfälle könnten die Herbstferien vermiesen

Wer in den Herbstferien in den Urlaub starten möchte, sollte Geduld mitbringen. Bereits in den vergangenen Wochen kam es an den europäischen Flughäfen immer wieder zu Flugverspätungen und Annulierungen. In Großbritannien blieben hunderte Maschinen am Boden, in Frankreich, Italien, Belgien und Griechenland sorgten Streiks für Ausfälle und Verzögerungen im Flugverkehr.

Der Arbeitskampf ist vielerorts nicht beigelegt und du musst auch während der Herbstferien mit Einschränkungen im Reiseverkehr rechnen.

1. London Gatwick - Krankheit

Wie der Independent berichtet, fallen am Flughafen Gatwick derzeit 30 Prozent der Fluglotsen wegen Krankheit aus. Die Fluggesellschaften wurden angewiesen, dutzende Flüge zu stornieren. Solltest du also planen, in den kommenden Tagen Richtung London zu fliegen, prüfe unbedingt vorher, ob dein Flug betroffen ist. Geplante Tage für die Flugstreichungen sind:

Donnerstag, 28. September: 40 Flüge

Freitag, 29. September: 65 Flüge

Sonntag, 1. Oktober: 30 Flüge

Als größte Fluggesellschaft in Gatwick, werden EasyJet die meisten Flugannullierungen treffen. Aber auch die Flugpläne von British Airways, Ryanair, Tui ,Vueling und Wizz Air werden betroffen sein.

2. London Heathrow – Streik

Auch am zweiten großen Flughafen von Englands Hauptstadt muss während der Herbstferien mit Verzögerungen gerechnet werden. Im Kampf für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen wollen die Beschäftigten am Gepäckband 13 Tage lang ihre Arbeit niederlegen, wie unter anderem Euronews Travel berichtet.

Kein Personal: An mehreren Flughäfen will das Bodenpersonal seine Arbeit niederlegen. © Quelle: imago images/jollier

Geplant sei ein Arbeitskampf vom 6. bis 9. Oktober und vom 20. bis 30. Oktober. An diesen Tagen wolle das Personal jeweils in der Zeit zwischen 6 und 9 Uhr und 20 bis 23 Uhr streiken. Der Protest richte sich gegen die Gehaltsangebote, die unter der Inflationsrate liegen.

3. London – Streik der Lokführer und Lokführerinnen

Zu Verzögerungen kommt es nicht nur in der Luft, sondern auch auf der Schiene: Die britische Lokführergewerkschaft Aslef hat ihre nächste Streikrunde im Kampf um Löhne, Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen angekündigt.

Lokführer und Lokführerinnen von insgesamt 14 englischen Bahnbetreibern werden am 30. September und 4. Oktober ihre Arbeit niederlegen. An diesen Tagen muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der englischen Hauptstadt gerechnet werden, die nicht nur die bestreikte Londoner U-Bahn betreffen.

Zudem gibt es am 29. September und vom 2. bis 6. Oktober ein Überstundenverbot geben. „Das Überstundenverbot wird das Netz ernsthaft stören, da die privatisierten Eisenbahnunternehmen es immer versäumt haben, genügend Fahrer zu beschäftigen“, heißt es in einer Pressemitteilung Aslef.

4. Spanien Alicante Elche – Streik

Am Flughafen Alicante Elche hat das Sicherheitspersonal für Ende September und im Oktober Streiks angekündigt. Auch sie kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn.

Geplante Streiktage sind laut Euronews Travel der 29. und 30. September, sowie der 1., 3., 6.-15., 17., 20.-22., 24., 27.-29. und 31. Oktober. In der Zeit von 8:45 bis 9:45 Uhr und von 18 bis 19 Uhr wollen die Mitarbeitenden von Ilunion Seguridad ihre Arbeit niederlegen, was vor allem zu Verzögerungen bei der Sicherheits- und Gepäckkontrolle führen kann. Plan hier also genügend Zeit ein.

5. Flughäfen Italien – Streik

Der Streik der Fluglotsinnen und Fluglotsen sowie des Bodenpersonals an italienischen Flughäfen geht in die zweite Runde, wie es auf der Seite der italienischen Streikkommission heißt: Für den 29. September ist ein weiterer landesweiter 24-stündiger Streik angekündigt. Sollte es danach noch immer nicht zu einer Einigung kommen, sind weitere Streiktage und damit verbundene Störungen im Reiseverkehr, nicht ausgeschlossen.

Gestrichen: In den Herbstferien werden zahlreiche Flüge ausfallen - vor allem von und nach London. © Quelle: imago images/Panthermedia

Falls Reisepläne von den Streiks durchkreuzt werden, haben die Reisenden auch bei einer Arbeitsniederlegung des Personals einige Rechte und können diese geltend machen.

Anspruch auf Ersatzbeförderung

Wenn ein Flug ausfällt, dann haben betroffene Reisende ein Recht auf eine gleichwertige Ersatzbeförderung. Das heißt: Die Airline muss sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt zum Ziel transportieren. Bei einer Pauschalreise muss sich der Veranstalter kümmern. Wird kein Ersatzflug angeboten, können Reisende selbst einen Flug buchen und sich das Geld zurückerstatten lassen.

Wer die Reise nicht mehr antreten will, kann bei einer Annullierung des Fluges vom Vertrag zurücktreten und von der Airline die Erstattung des Flugpreises verlangen. Wenn bereits ein erster Teilflug durchgeführt und der Anschlussflug annulliert wurde, dann können Betroffene die Rückbeförderung zum Startpunkt verlangen.

Entschädigung bei Flugproblemen

Normalerweise haben Reisende ein Anrecht, wenn ein Flug mehr als drei Stunden verspätet ist oder ganz ausfällt. Dann können sie eine pauschale Entschädigung fordern. Es gibt aber Ausnahmen: Bei außergewöhnlichen Umständen haben Reisende keinen Anspruch auf Entschädigung, denn dann ist nicht die Airline verantwortlich.

Dazu gehört auch ein Streik der Fluglotsinnen und Fluglotsen. Eine Übersicht über alles, was als außergewöhnliche Umstände gilt, bekommst du hier.

Anspruch auf ein Hotel bei Verspätungen

Reisende, deren Flug sich über Mitternacht des eigentlichen Abflugtages hinaus verzögert, haben Anspruch auf ein Hotelzimmer – und zwar unabhängig davon, ob die Airline selbst schuld am verzögerten Start ist oder nicht. Meistens organisieren die Airlines selbst eine Übernachtung im Hotel sowie den Transfer dorthin und wieder zurück zum Flughafen. Frag also ganz gezielt bei deiner Fluggesellschaft nach.

Recht auf Verpflegung

Solltest du bereits im Flieger sitzen, der auch nach Stunden des Wartens nicht abhebt, gilt Folgendes:

In Europa hast du nach einer Stunde des Wartens Anspruch auf Wasser, eine eingeschaltete Klimaanlage und die Benutzung der Toiletten. Nach ganzen fünf Stunden darfst du das Flugzeug sogar wieder verlassen.

In Amerika gilt der Anspruch auf Wasser, die Klimaanlage und die Benutzung der Toiletten erst nach zwei Stunden. Dafür habt ihr bereits nach drei Stunden einen Anspruch darauf, das Flugzeug wieder zu verlassen.

Sitzt du am Flughafen fest, dann hast du ab zwei Stunden Flugverspätung Anspruch auf Betreuung und Verpflegung durch die Airline. Angemessen zur Wartezeit muss sie kostenlose Mahlzeiten und Erfrischungen zur Verfügung stellen. In der Praxis stellen Fluglinien oftmals Gutscheine aus, die Reisende am Flughafen einlösen können.

