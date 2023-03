Hier sollte niemand schwimmen – Über 80 Strände in Großbritannien stark verschmutzt

In Großbritannien wird derzeit vor dem Besuch von mehr als 80 Stränden gewarnt. In ihrer Nähe sickern Abwässer ins Meer. Auch beliebte Badestellen sind betroffen.

Wegen Abwasserverschmutzung haben in Großbritannien 83 Strände eine Warnung erhalten. Wie die britische Zeitung „Independent“ berichtet, hat die Organisation Surfer Against Sewage, die sich für saubere Weltmeere einsetzt, landesweite Lecks in den Abwasserleitungen entdeckt. Sie entstanden, nachdem es in der letzten Zeit zu starken Regenfällen gekommen ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine auf Twitter veröffentlichte Karte der Umweltinitiative zeigt, welche Strände von der Verschmutzung durch Fäkalien betroffen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Besonders betroffen sind demnach Strände unterhalb der Grenze im Nordosten Englands: Wie „Independent“ berichtet, gibt es unter anderem Warnungen vor Abwasserlecks für Spittal, Warkworth Druridge Bay und Amble Links in Northumberland oder Tynemouth und Cullercoats in der Region Tyne and Wear.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu den Stränden, die Besucherinnen und Besucher meiden sollten, zählt auch Gorleston Beach in Norfolk. Der breite Sandstrand an der Nordsee wurde dabei erst vor Kurzem von „TripAdvisor“ als bester Strand Großbritanniens 2023 gewählt.

Aber auch Küstenorte wie Weston-super-Mare Sand Bay und Weston Main an der Küste von Somerset sind akut durch Abwässer verschmutzt und sollten daher gemieden werden. An der Südküste Englands sind unter anderem auch die Orte Bognor Regis East, Aldwick, Brighton, Pagham, Langstone Harbor und Saltdean aufgeführt. Die Umweltorganisation twitterte: „... Nicht gerade ein frischer Frühlingsmorgen für die Südküste, die in #Abwasser schwimmt“.

Keime im Wasser können zu Erkrankungen führen

Es sind nicht die ersten Vorfälle dieser Art in Großbritannien. 2019 waren zum Beispiel 55 Strände von Abwasserverschmutzungen betroffen. Surfer Against Sewage macht Umweltverschmutzer und schlechte Abfallentsorgung für die Verschmutzungen durch das Abwasser verantwortlich.

Die Keime in den Abwässern können gesundheitliche Folgen für Schwimmerinnen und Schwimmer haben und zu Durchfallerkrankungen sowie Magenproblemen führen oder Atemwegs-, Haut-, Ohr- und Augeninfektionen verursachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/lcs