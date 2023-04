Hitzewelle auf Balearen: Was bedeutet sie für den Sommerurlaub?

Auf den Balearen ist es derzeit ungewöhnlich heiß. Die Sonne knallt, und der Rekordwert für den Monat April mit 30,1 Grad Celsius aus dem April 2012 könnte am Wochenende geknackt werden

Balearen: Extreme Hitze auch im Sommer?

Der Grund für die aktuell hohen Temperaturen auf den Balearen: „Auf dem Atlantik liegt ein sogenannter Langwellentrog, auf dessen Vorderseite heiße Luft aus der Sahara nach Spanien geführt wird. Diese heiße Luft erreicht Ende der Woche auch die Balearen“, so Julia Tuschy vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Anfrage des reisereporters.

Auch im Sommer ist auf den Balearen mit hohen Temperaturen zu rechnen. „Sicherlich wird es öfter Zufuhr aus der Sahara geben, wodurch die Temperaturen auf den Balearen in die Höhe getrieben werden“, so Tuschy. Wie sich die Temperaturen im Sommer genau entwickelten, könne derzeit aber noch nicht vorhergesagt werden.

Bereits im Jahr 2022 ächzten die Balearen unter starker Hitze. Das Thermometer stieg auf bis zu 40 Grad Celsius, an vielen Orten brachen Waldbrände aus. Noch heißer war es jedoch auf dem spanischen Festland, wo die Temperaturen auf bis zu 45 Grad Celsius stiegen.

Hitzeschlag: So kannst du dich schützen

Wer derzeit Urlaub auf den Balearen macht oder im Sommer eine Reise dorthin plant, sollte sich also auf hohe Temperaturen einstellen – und sich vor Folgen der extremen Hitze schützen.

Wichtig ist natürlich: viel trinken. Über den Tag verteilt mindestens zwei Liter, um nicht zu dehydrieren. Außerdem solltest du dich luftig kleiden und Aktivitäten auf den Morgen oder den Abend verschieben.

Extreme Dürre in Spanien

Seit Monaten sorgt sich ganz Spanien auch wegen einer extremen Dürre. Es gibt kaum Niederschlag, im Nordosten des Landes wurde der Wasserverbrauch in vielen Regionen eingeschränkt. Expertinnen und Experten sprechen von der schlimmsten Dürre seit Beginn der Erfassungen im Jahr 1914.

In Katalonien sind auch die Stauseen im Schnitt nur noch zu 26 Prozent gefüllt. Auch Urlauberinnen und Urlauber sind daher von den Auswirkungen der Dürre betroffen. Zwar wurden Pläne, das Befüllen von Pools in Hotels zu verbieten, kürzlich wieder gestrichen. Doch Pools in Privathäusern könnten trocken bleiben, denn es gibt unter anderem ein Konsumlimit von 230 Litern Wasser pro Kopf und Tag.

Die Risse im Boden im Sau-Stausee in Katalonien zeigen den anhaltenden Wassermangel, wo es seit mehr als 29 Monaten nicht mehr genug geregnet hat. © Quelle: Eric Renom/ZUMA Press Wire/dpa

Auch Frankreich und Italien sind betroffen

Ähnlich dramatisch ist die Lage auch in Frankreich, wo Präsident Macron zum Wassersparen aufgerufen hat, und in Italien. An den populären Badeseen, dem Gardasee, dem Lago Maggiore, dem Lage D‘Iseo und dem Comer See, sind die Pegelstände extrem niedrig. Deutlich niedriger als im Frühjahr vergangenen Jahres – dem Jahr, in dem Italien mit der schlimmsten Dürre seit 70 Jahren kämpfte.