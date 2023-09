Hum in Kroatien: Die kleinste Stadt der Welt ist malerisch schön

Auf der Halbinsel Istrien in Kroatien verbirgt sich eine mittelalterliche Stadt mit einem ganz besonderen Superlativ: Hum ist die kleinste Stadt der Welt. Mit dieser Bezeichnung hat es der Ort auch ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Nur 30 Einwohnerinnen und Einwohner wurden hier 2011 gezählt.

Der Eintrag ins Guinness-Buch machte den Ort in Westkroatien wenige Kilometer von Buzet entfernt zu einem Touristenmagneten. Im Sommer streifen Hunderte Neugierige über das Kopfsteinpflaster des Ministädtchens. Der reisereporter stellt dir den Kult-Ort genauer vor.

Das Erscheinungsbild von Hum

Inmitten von viel Grün und schönster Natur liegt das mittelalterliche Hum, das auch als Colmo bezeichnet wird. Eine historische Stadtmauer umgibt den Großteil des Ortes, der mit zwei Gassen und drei Häuserreihen, einem kleinen Platz und zwei Kirchen überschaubar ist. Theoretisch brauchst du nur zehn Minuten, um den Ort zu erkunden. Aber für so einen kurzen Zeitraum gibt es hier viel zu viel zu entdecken.

Im Jahr 1102 wurde Hum zum ersten Mal urkundlich erwähnt und noch Castrum Cholm genannt. Die Lage in 350 Metern Höhe auf einem Hügel mit Ausblick auf das grüne Umland ist äußerst malerisch. Gerade mal 100 Meter mal 35 Meter misst die Fläche des winzigen Ortes. Wer sich darunter nichts vorstellen kann: Das entspricht in etwa einem halben Fußballfeld.

Die kleinste Stadt der Welt ist schnell erkundet: Nur zwei Gassen gibt es in dem kleinen Mittelalterensemble. © Quelle: imago images/HANZA MEDIA

Hum war im Laufe der Geschichte auch ein bedeutendes kulturelles Zentrum für die älteste slawische Schrift Glagoliza, die sich an vielen Stellen im Ort wie auf Inschriften in der Kirche, am Stadttor und auch auf einigen Souvenirartikeln wiederfindet.

Sehenswürdigkeiten in Hum

Schon bevor du Hum betrittst, passierst du eine seiner Sehenswürdigkeiten. Das alte Stadttor ist eine zweiflügelige Portaltür mit Ochsenhörnergriffen und mit Glagoliza-Inschriften verziert. Die Zeichen stellen die zwölf Monate dar und warnen vor bösen Absichten, wenn man die Stadt betritt. Das Tor ist zugleich die elfte und letzte Station der Glagolitischen Allee, die auf einer Strecke von sechs Kilometern historisch bedeutsame Stationen der alten Schrift ansteuert.

Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Kirche Maria Himmelfahrt. Sie wurde Anfang des 19. Jahrhunderts im Barockstil erbaut und ein Blick auf die Gemälde im Inneren lohnt sich unbedingt. Der Sakralbau steht genau da, wo schon im 13. Jahrhundert eine Kirche stand. Und aus wieder einer anderen Zeit stammt der frei stehende Kirchturm, der bereits im Jahr 1552 erbaut wurde.

Die Kirche Maria Himmelfahrt und der frei stehende Kirchturm gehören zu den Sehenswürdigkeiten von Hum. © Quelle: imago images/Pond5 Images

Das zweite Kirchengebäude des kleinen Ortes ist die modernisierte Friedhofskirche des heiligen Hieronymus, die aus dem zwölften Jahrhundert stammt. Im Inneren kannst du die Schrift Glagoliza auf Inschriften und einer fast 1000 Jahre alten Wandtafel entdecken, Letztere zählt zu den ältesten Belegen der glagolitischen Schrift. Außerdem entdeckst du hier jahrhundertealte Fresken.

Hum und der Mistelschnaps

Das wichtigste Gut der wenigen Wirtshäuser des Ortes ist der Mistelschnaps, Biska genannt, der hier gebraut wird. Das Urrezept soll von einem Priester aus Hum erfunden worden sein. Und jedes Jahr Ende Oktober findet in Hum ein Schnapsfestival statt, bei dem Schnapshersteller aus ganz Istrien ihre Spirituosen präsentieren.

Dem Mistelschnaps schreiben die Humer und Humerinnen heilende Wirkung zu. Der Legende nach soll das Elixier bei Bluthochdruck, Herz- und Kreislaufschwäche, Schlaflosigkeit und Schwindel, Arteriosklerose und sogar sexueller Unlust helfen. Eine Flasche Biska ist ein beliebtes Souvenir bei Touristinnen und Touristen.

Für das Herstellen von Alkohol, insbesondere Mistelschnaps, ist Hum berühmt. Jedes Jahr findet hier ein Schnapsfestival statt. © Quelle: imago images/HANZA MEDIA

Hum und das Kerbholz

Die Redewendung „etwas auf dem Kerbholz haben“ heißt umgangssprachlich, dass sich jemand was hat zuschulden kommen lassen. In Hum aber sind die Kerben in einem Holzstab ein Zeichen für einen besonders guten Ruf, und jedes Jahr bei der Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters geben genau diese Kerben den Ausschlag.

Wer wird Bürgermeister über zwei Gassen? Das wird im kleinen Hum per Kerbholz entschieden. © Quelle: imago images/Pond5 Images

Für die Kandidaten, die das Amt anstreben, wird jeweils ein Holzstab ausgelegt und dann abgestimmt. Die Abstimmenden hinterlassen eine Kerbe in dem Holzstab ihres Favoriten. Wer die meisten Kerben bekommt, besetzt das Amt.

Klar, der kleine Ort wäre auch ohne Legenden um Fabelwesen ein sehenswertes Fleckchen Erde. Aber mit Legenden macht einfach alles noch mehr Spaß. Um Hum rankt sich die Sage, dass der Minikosmos aus übrig gebliebenen Steinen entstand.

So sollen Riesen im Mirna-Tal Städte wie Motovun, Roč und Bale erbaut haben, und als sie damit fertig und noch Steine übrig waren, machten sie sich daran, Hum zu erschaffen. Legende hin oder her, Hum ist ein malerischer Ort, von dem aus du einen hübschen Blick über das Flusstal hast. Und diesen solltest du beim Einkehren oder Picknick in Hum bei einem Schluck Biska genießen. Prost!

