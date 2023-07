Hygiene-Inspektion: Das sind die saubersten Kreuzfahrtschiffe

Im Urlaub krank zu werden, darauf hat niemand Lust. Wer will schon die Zeit, die eigentlich der Erholung dienen soll, auf dem Klo verbringen?

Bei Horrorgeschichten von Norovirus-Ausbrüchen auf Kreuzfahrtschiffen können sich Reisewilligen schon mal die Haare sträuben. Zu akuten Magen-Darm-Erkrankungen kommt es dabei auf Kreuzfahrten allerdings seltener, als man glaubt.

Magen-Darm-Erkrankung? Kreuzfahrtschiffe müssen Passagiere melden

Krankheitsfälle auf Kreuzfahrten werden von Gesundheitsbehörden wie beispielsweise den US-amerikanischen Centers for Desease Control, kurz CDC, verfolgt. Auf diese Weise würden Ausbrüche von Magen-Darm-Erkrankungen einschließlich Norovirus-Infektionen schneller erkannt und auch gemeldet als an Land, erklärt die CDC.

Dafür sorgt das sogenannte Vessel Sanitation Program (VSP). Laut diesem müssen Kreuzfahrtschiffe die Anzahl der Passagierinnen und Passagiere und alle Besatzungsmitglieder, die Symptome einer Magen-Darm-Erkrankung aufweisen, protokollieren und melden.

Noroviren wurden im Jahr 2023 nach Angaben der CDC auf 13 Kreuzfahrtschiffen registriert, zuletzt am 6. Juni auf der „Viking Neptun“ (Stand vom 13. Juli 2023). 13 Prozent der Passagierinnen und Passagiere an Bord (110 von 838) gaben an, auf der Reise krank gewesen zu sein. Von den 455 Besatzungsmitgliedern waren neun erkrankt.

Mit dem Such-Tool namens Advanced Cruise Ship Inspection Search können Reisende selbst ermitteln, welche Schiffe besonders sauber sind oder in einem bestimmten Zeitraum besonders sauber waren. Dabei werden Punkte von 0 bis 100 vergeben, wobei Letzteres die beste Bewertung ist.

Über die Suchfunktion sind allerdings nur Datensätze von Schiffen, die in den Vereinigten Staaten unterwegs sind, abfragbar, heißt es weiter. Wir machten den Test für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 13. Juli 2023.

Welche Kreuzfahrtschiffe sind 2023 am saubersten?

Das Such-Tool spuckte eine lange Liste mit Ergebnisse aus. Zu den saubersten Schiffen mit einer Bewertung von 86 oder mehr Punkten zählen knapp 100 Kreuzfahrtschiffe beziehungsweise Kreuzfahrtlinien:

Wie sauber Kreuzfahrtschiffe sind, kann über ein Suchtool ermittelt werden. © Quelle: Screenshot Inspection Query Tool

Insgesamt 18 Kreuzfahrtschiffe haben die volle Punktzahl und sind am hygienischsten.

Die saubersten Kreuzfahrtschiffe 2023 mit 100 Punkten auf einen Blick

„Allure of the Seas“, Royal Caribbean International „Carnival Celebration“, Carnival Cruise Lines, Inc. „Carnival Panorama“, Carnival Cruise Lines, Inc. „Carnival Sunshine“, Carnival Cruise Lines, Inc. „Celebrity Eclipse“, Celebrity Cruises „Celebrity Edge“, Celebrity Cruises „Celebrity Millennium“, Celebrity Cruises „Celebrity Solstice“, Celebrity Cruises „Celebrity Summit“, Celebrity Cruises „Disney Fantasy“, Disney Cruise Lines „Disney Wonder“, Disney Cruise Lines „Mariner of the Seas“, Royal Caribbean International „MSC Seascape“, MSC Cruise Management (UK) Ltd „Norwegian Joy“, Norwegian Cruise Lines „Norwegian Pearl“, Norwegian Cruise Lines „Oceania Riviera“, Oceania Cruises „Rotterdam“, Holland America Line „Silver Moon“, Silversea Cruises Ltd

Ein Kreuzfahrtschiff ist besonders unhygienisch

Unter den Kreuzfahrtschiffen mit 85 und weniger Punkten war für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 13. Juli nur ein einzelner Kreuzer gelistet: Die „MSC Seaside“ hat mit einem Score von 67 die schlechteste Bewertung. Der Bericht fällt entsprechend umfangreich aus.

In ihm steht unter anderem, dass in den Aufzeichnungen des Reinigungsdienstes die Reinigung von Erbrochenem und Fäkalien in den Kabinen und im medizinischen Zentrum vermerkt worden sei. Außerdem wurde ein undichtes Wasserrohr an einer Rutsche moniert und kritisiert, dass sich das Sicherheitsschild beim Miami Beach Pool mehr als 50 Fuß (circa 15 Meter) vom Pool entfernt hinter der Bar befunden habe. Zahlreiche Verstöße und Empfehlungen folgten. Das Schiff wurde am 27. April 2023 inspiziert.

Besonders schlecht beurteilte die US-Behörde seit dem 1. Januar 2019 nur noch die „Norwegian Breakaway“ (84 Punkte im Jahr 2019), die „Margaritaville at Sea Paradise“ und die „Silver Spirit“ (jeweils 81 Punkte im Jahr 2019) sowie die „Regal Princess“ (77 Punkte im Jahr 2020).

Knapp über 85 Punkte haben dieses Jahr die „Carnival Pride“ und die „Carnival Liberty“ (Score von 86) erreicht sowie die „Margaritaville at Sea Paradise“ (87 Punkte), die sich somit im Ranking im Vergleich zu 2019 um sechs Punkte verbesserte.

