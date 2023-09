ICE-Tickets für unter 10 Euro: Bahn verlängert Angebot bis 2024

Im ICE oder im Intercity sind Bahnreisen meist deutlich angenehmer als in den Nahverkehrszügen. Snacks aus dem Speisewagen, mehr Beinfreiheit oder die Möglichkeit, sich einen Sitzplatz zu sichern, das gefällt doch eigentlich jeder und jedem. Außerdem bringen dich die Züge in der Regel schneller an dein Ziel als zum Beispiel ein Regionalexpress.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einziges Manko: Fahrten mit ICE oder IC sind normalerweise deutlich teurer als der Nahverkehr, besonders seitdem dort das Deutschlandticket eingeführt wurde. Mit einem neuen Angebot der Deutschen Bahn wird das ICE- und IC-Fahren nun aber deutlich günstiger:

Deutsche Bahn bietet Sparpreise nur noch gegen Kontaktdaten Wer ab 1. Oktober ein Sparpreis-Ticket bei der Bahn kaufen möchte, kann dies kaum noch tun, ohne dem Konzern seine Kontaktdaten zu geben. Die DB begründet das mit Reisekomfort, doch es gibt Kritik von Datenschützenden. Hier den ganzen Artikel lesen

Angebot der Deutschen Bahn gilt bis März 2024

Wer demnächst mit der Bahn unterwegs sein will, könnte ein richtiges Schnäppchen machen. Denn ab sofort bis zum 31. März 2024 bietet die Bahn ICE- und IC-Tickets für nur 9,90 Euro im Supersparpreis an. Die Bahn hatte die günstigen Tickets bereits im Juni und Juli angeboten und laut der Nachrichtenagentur AFP mehr als 500.000 Stück davon verkauft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Für Besitzerinnen und Besitzer einer Bahncard 25 oder 50 wird es sogar noch günstiger, diese bekommen nämlich noch 25 Prozent Rabatt auf den Preis. So kostet das Supersparticket dann nur noch 7,40 Euro.

Das Angebot steht allerdings nur auf ausgewählten Kurzstrecken zur Verfügung. Das sind unter anderem Züge zwischen Köln und Düsseldorf, Hamburg und Bremen, Dresden und Leipzig oder Augsburg und München. Außerdem gilt der Preis auch nur für Tickets in der zweiten Klasse.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.