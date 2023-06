Im Sauerland eröffnet bald die längste Hängeseilbrücke Deutschlands

Das idyllische Örtchen Willingen im Sauerland ist bislang vor allem Winterurlauberinnen und ‑urlaubern sowie Skisprung-Fans ein Begriff. Jedes Jahr zieht es Zehntausende Wintersport­begeisterte in den Weltcup-Ort, in dem die größte Großschanze der Welt weit in den Himmel ragt. Doch nun will Willingen – das in Hessen nahe der Grenze zu NRW liegt – mit einem weiteren Bauwerk Ruhm erlangen, und zwar mit der längsten Hängeseilbrücke Deutschlands.

Der sogenannte Skywalk soll 664 Meter lang sein und auf 100 Metern Höhe einen weiten Blick über die Mittelgebirgslandschaft des Uplandes bieten. Die frei schwingende Hängebrücke führt von der Mühlenkopf­schanze (besagte Skisprungschanze) zum Musenberg.

Der Brückenbau soll im Juni 2023 abgeschlossen sein. Nach ihrer Eröffnung stößt sie die Hängebrücke Titan-RT über dem Rappbodetal im Harz vom Thron, die bislang mit 483 Meter die längste Hängeseilbrücke in Deutschland ist.

Bis zu 700 Personen gleichzeitig sollen den 1,30 Meter breiten Weg des neuen Skywalks im Sauerland betreten können. Der Gang lässt sich gut verknüpfen mit weiteren Ausflügen, beispielsweise auf den Ettelsberg und in die angrenzende Hochheide oder in Richtung Usseln zur Graf-Stollberg-Hütte.

Parken am Skywalk Willingen

Kostenlose Parkplätze stehen den Betreibern zufolge am Stryckbahnhof und im Strycktal zur Verfügung:

P1 unter der Brücke im Schanzenauslauf: Von dort erreichst du die Hängeseilbrücke barrierefrei über die Standseilbahn oder über eine steile Treppe an der Weltcup-Schanze vorbei.

P2 am Eingang zum Strycktal: Schanze und Brücke erreichst du nach fünf Minuten Gehweg.

P3 an der B251: Die Brücke erreichst du nach einem Spaziergang über den Einstieg Am Musenberg.

Parkplatz Ettelsberg-Seilbahn: Zuerst geht es auf den Ettelsberg (mit der Kabinenbahn), dann erreichst du nach 20 Minuten Fußweg den Einstieg Mühlenkopf.

Die Parkplätze P1 und P2 sind vor allem am Wochenende schnell voll.

Eintritt zum Skywalk Willingen

Wie teuer der Eintritt sein wird? Das ist aktuell noch unklar. Tickets für den Skywalk können noch nicht gekauft werden, schreiben die Betreiber auf der Website. Es ist aber möglich, Gutscheine über 11 Euro zu erwerben.

Öffnungszeiten der Hängeseilbrücke

Die Brücke wird täglich geöffnet sein – sowohl im Winter als auch im Sommer. Geschlossen bleibt sie bei widrigen Witterungs­verhältnissen wie Starkregen und Sturmböen.

Noch eine neue spektakuläre Hängeseilbrücke

Es ist nicht die einzige beeindruckende Hängeseilbrücke, die 2023 in Deutschland eröffnet. Seit Pfingsten ist die Blackforestline im Schwarzwald zugänglich. Das Bauwerk hängt über 120 Meter hoch über einem Tal, unter den Besucherinnen und Besuchern rauscht der Todtnauer Wasserfall in die Tiefe.

Ein Spaziergang über dieses Bauwerk kostet 12 Euro, der Eintrittspreis berechtigt aber gleichzeitig für den Zugang zum Wasserfall. Kinder zahlen 9 Euro. Die Brücke in Todtnau ist täglich zwischen 9 und 19.30 Uhr geöffnet.