In diesen 10 spektakulären Hotels in NRW solltest du übernachten

Alles, außer gewöhnlich: Wenn du auf der Suche bist nach einer einzigartigen Unterkunft in NRW, haben wir ein paar Ideen. Egal ob schickes Wellnesshotel oder edles Schlosshotel, ob in einem alten Zollhaus oder auf einer Burg in der ersten Jugendherberge Deutschlands: Wir reisen mit dir zu den spektakulärsten Hotels in Nordrhein-Westfalen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Köln: Wasserturm-Hotel Cologne

Man weiß nicht, was spektakulärer ist: die Geschichte oder die Architektur des „Wasserturm-Hotels Cologne“: Errichtet zwischen den Jahren 1868 und 1872, diente der Wasserturm einst zur Trinkwasserversorgung der Kölner Bevölkerung und war mit seiner Höhe von 35 Metern Europas höchster Wasserturm. Während des Zweiten Weltkrieges wurde der Turm beschädigt und auf 27 Meter gekürzt, danach verfiel er zur Ruine.

Es dauerte bis zum Jahr 1990, dass das Gebäude renoviert wurde und ein Hotel einzog. Seither hat sich viel getan und Stars wie Robbie Williams, Brad Pitt oder die Rolling Stones haben in dem spektakulären Gebäude übernachtet. Besonders cool ist die Dachterrasse mit der 360-Grad-Rooftop-Bar Botanik, von der aus man einen atemberaubenden Blick über Köln hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Köln: Excelsior Hotel Ernst Köln

Seit 1863 empfängt das edle „Excelsior Hotel Ernst Köln“ seine Gästinnen und Gäste: Direkt gegenüber vom Kölner Dom gelegen, erzählt das Hotel seine jahrhundertelange Geschichte. Benannt wurde es nach seinem Gründer Carl Ernst, damals „Königlicher Hofrestaurateur am Centralbahnhof“. Heute erlebst du in dem Fünf-Sterne-Haus Luxus vom Feinsten.

Neben den spektakulären Zimmern gibt es zwei renommierte Restaurants: das mehrfach ausgezeichneten Restaurant Hanse Stub mit französischen Speisen und das Taku mit asiatischer Küche, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Außerdem gibt es ein Fitnessstudio, zwei Saunen, eine Hotelbar und eine Zigarrenlounge.

Bergisch Gladbach: Althoff Grandhotel Schloss Bensberg

Nur eine halbe Stunde von Köln entfernt erlebst du im „Althoff Grandhotel Schloss Bensberg“ in Bergisch Gladbach eine völlig andere Welt. Das Hotel war einst ein fürstliches Jagdschloss und ist heute ein Fünf-Sterne-superior-Haus mit edlem Schloss-Ambiente.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Luxus zieht sich von den Zimmern über den Wellnessbereich bis in die Küche: Das „4 elements spa by Althoff“ erstreckt sich über 1000 Quadratmeter. Im Hallenbad schwimmst du unter einer leuchtenden Sternendecke. Köstlich geht es im Restaurant Vendôme zu: Das wurde mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

Düsseldorf: Breidenbacher Hof

Eine lange Geschichte erzählt der „Breidenbacher Hof“ in der Düsseldorfer Königsallee. Seit über 200 Jahren checkt in diesem Hotel in NRW das Who’s who der Welt ein, Adelige, Politikerinnen und Politiker, Künstler und Künstlerinnen – von Fürst Albert von Monaco bis hin zu Beyoncé. Sie übernachtete mehrmals in der Royal Suite für 14.000 Euro pro Nacht.

Die 85 Zimmer und 21 Suiten des Hauses verfügen über jedweden Luxus. Ein persönlicher Assistent steht allzeit bereit, es gibt kostenfreie Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee und frische Früchte rund um die Uhr. Das Restaurant Brasserie 1806 zählt zu den besten Restaurants in Düsseldorf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Düsseldorf: The Wellem Düsseldorf

Nur wenige Minuten von der legendären Königsallee entfernt liegt das Luxushotel „The Wellem Düsseldorf“. Bereits im Jahr 1913 eröffnet, sind heute noch viele neobarocke Elemente erhalten, die sich mit einem modernen Ambiente verbinden. Das Hotel setzt einen Fokus auf Kunst und stellt ikonische Werke bekannter Künstlerinnen und Künstler aus. Es gibt sogar einen „Art-Concierge“, der sich um die Ausstattung der Hotelflure und der Art-Suiten kümmert.

Fun-Fact: In jedem Zimmer steht eine Leinwand mit Zeichenblock und Stiften. Wer dann doch nicht malen will, besucht am besten die außergewöhnliche Gastronomie des Hauses. In der Wohnzimmer-Bar wird Afternoon-Tea gereicht, essen kannst du in drei spektakulären Restaurants.

Essen: Alte Lohnhalle

Wo, wenn nicht im Ruhrgebiet, übernachtet man in einer ehemaligen Zeche? In Essen verbindet die „Alte Lohnhalle“ die Industriekultur von einst mit der Gastlichkeit von heute. Du übernachtest auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Bonifacius, rund sechs Kilometer östlich des Essener Stadtzentrums im Stadtteil Kray.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr zum Thema Nordrhein-Westfalen Die schönsten Fachwerkstädte für einen Ausflug in NRW

Die Zeche wurde im Jahre 1857 gegründet und verwandelte das Dorf Kray in einen Industriestandort. Die „Alte Lohnhalle“ wurde im Jahr 1903 errichtet. Heute gibt es in dem denkmalgeschützten Gebäude 17 Zimmer, allesamt modern ausgestattet im Industrial Design mit originellen Retro-Stücken, und das gemütliche Restaurant Über Tage.

Essen: Schlosshotel Hugenpoet

Im Süden von Essen übernachtest du königlich im „Schlosshotel Hugenpoet“. Das dreiteilige, von Gräften umgebene Wasserschloss hat eine lange Geschichte: Sein Vorgängerbau wurde bereits im Jahr 778 erstmals erwähnt. Seit 1955 gibt es ein Hotel, seit 1985 steht die Anlage unter Denkmalschutz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heute checkst du in edlem Ambiente ein und kannst deinen Urlaub im wahrsten Sinne des Wortes genießen. Es gibt zwei Restaurants, eines ist ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern. Auch die Lage ist prima: In der Nähe liegen die Zeche Zollverein, die Villa Hügel der Familie Krupp und das Museum Folkwang.

Sauerland: Jugendherberge Burg Altena

Die spektakulärste Jugendherberge Deutschlands ist gleichzeitig die erste Jugendherberge, die in der Bundesrepublik eröffnet wurde, und die älteste der Welt: In der einzigartigen Lage der Burg Altena, einer der schönsten Höhenburgen Deutschlands, gründete Richard Schirrmann vor rund hundert Jahren das Deutsche Jugendherbergswerk.

Heute sind die Burg-Zimmer in der „Jugendherberge Burg Altena“ aber nicht nur für Schulklassen und Kindergruppen zu haben: Neben großen Zimmern für Gruppen gibt es auch Zwei- und Dreibettzimmer, in denen du bei deinem Kurztrip ins Sauerland mittelalterliches Flair schnuppern kannst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rothaargebirge: Hotel Deimann

Vor der malerischen Kulisse des Rothaargebirges liegt ein außergewöhnliches Hotel, das die Gratwanderung zwischen luxuriös und familiär perfekt beherrscht: Das „Hotel Deimann“ ist das einzige Fünf-Sterne-Hotel des Sauerlands und wird seit mehreren Generationen von derselben Familie geführt.

Das Hotel wurde 1883 im Herrenhaus eines Gutshofes eröffnet und wird seither liebevoll und leidenschaftlich geleitet. Im Haus gibt es ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Gourmetrestaurant und einen legendären Wellnessbereich mit gleich drei Schwimmbädern, sechs Saunen, einer Saline und einem Liegestollen. Direkt vor dem Hotel liegen mehrere Wanderwege und ein 27-Loch-Golfplatz.

Teutoburger Land: Hotel Gräflicher Park

Eines der spektakulärsten Wellnesshotels in NRW liegt im Naturpark Eggegebirge im südlichen Teutoburger Wald. Das „Hotel Gräflicher Park“ befindet sich in einem englischen Landschaftspark und besteht aus sechs individuellen Logierhäusern. Seit sieben Generationen und über 200 Jahren ist das Luxushotel im Besitz der Grafenfamilie Oeynhausen-Sierstorpff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Garten-Spa beeindruckt mit einer Größe von 1800 Quadratmetern. Entspannen kannst du dich im Mineral- und Ritualdampfbad, im Außenpool, im Whirlpool und im Heißbecken, in der Vitalbadsauna und der finnischen Sauna, dazu gibt es Yogasessions im Garten, Moorbäder, Hydrotherapie, F.-X.-Mayer-Kuren, Kneipp-Kuren oder Qigong.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.