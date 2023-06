In diesen Ferienhäusern schläfst du direkt am Strand

Die Hände umschließen eine warme Tasse Kaffee, die Füße stecken im Sand und der Blick schweift über das Wasser – ein perfekter Start in den Urlaubstag, oder?

Möglich machen das Unterkünfte, die sich direkt am oder auf dem Strand befinden. Besonders beliebt ist diese Art der Unterbringung in den Niederlanden, wo sogenannte „Strandhuisje“ seit Jahren im Trend liegen und oft schon lange im Voraus ausgebucht sind. Aber auch in Deutschland, Polen und in Dänemark werden Urlauberinnen und Urlauber fündig.

Der reisreporter hat sich umgesehen, und stellt dir eine Auswahl an Unterbringungen vor, in denen du am Morgen vom Meeresrauschen geweckt wirst und von denen aus du am Abend faszinierende Sonnenuntergänge bewundern kannst.









1. Deutschland

Schlafstrandkörbe

Wir starten mit dem ausgefallensten Angebot: Besonders nah kann man dem Meer in Schleswig-Holstein sein – und zwar in einem ausgebauten Strandkorb. In Deutschlands nördlichstem Bundesland kannst du dich bei Nacht in einem Schlafstrandkorb warm einkuscheln, den Sternenhimmel betrachten und dich vom Meeresrauschen in den Schlaf schaukeln lassen.

Ein Schlafstrandkorb an der Ostsee. © Quelle: Oliver Franke

Die Körbe, die an zwölf Orten entlang der Küste zwischen Eckernförde und Travemünde stehen, bieten Platz für zwei Erwachsene. Ein Verdeck mit Bullauge schützt dich vor Tau und nächtlichem Regen. Um das Erlebnis abzurunden, kannst du zu der Schlafmöglichkeit auch noch einen Picknickkorb für einen gemütlichen Abend oder ein Frühstück für einen entspannten Start in den kommenden Tag dazu buchen. Kostenpunkt: ab 46 Euro pro Korb – plus Kurtaxe.

Schlafstrandkörbe gibt es auch noch an vielen anderen Orten in Deutschland, unter anderem auf Norderney, Büsum, Wangerooge und in Schillig.

Strandhaus in Wyk auf Föhr

Mit Lage direkt am Strand kann bei „Fewo direkt“ zum Beispiel dieses Strandhaus auf der Nordsee-Insel Föhr in Wyk punkten. Durch den Garten gelangst du über einen eigenen Zugang direkt zum Sandstrand. Das Ferienhaus selbst bietet mit einem Wohn- und Essbereich sowie drei Schlafzimmern und Bädern Platz für bis zu sechs Personen. Bodentiefe Fenster bieten einen Ausblick auf die Nordsee. Ein Gaskamin sowie eine hauseigene Sauna sorgen auch an kühleren Tagen für eine wohlige Atmosphäre. Für Spaß und Entspannung an Strandtagen sorgen ein Strandkorb im Garten und ein Stand-up-Paddling-Board.

Durchschnittskosten pro Nacht: 268 Euro

In Wyk auf Föhr kannst du von diesem Ferienhaus direkt an den Strand laufen. © Quelle: FeWo-direkt

Ferienhaus in Wittdün auf Amrum

Direkte Strandlage, drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer sowie Küche, Wohnzimmer und Terrasse – das sind die Eckdaten für dieses Ferienhaus in Wittdün auf der Nordsee-Insel Amrum. Es bietet insgesamt sechs Personen Platz. Eine Einkaufsstraße schmiegt sich in Wittdün an eine kleine Sandbucht, dort ist Stand-up-Paddeln möglich. An der Wasserkante entlang führt eine Promenade um den südlichsten Zipfel der Insel. Dort findest du einen breiten Naturstrand, eine Strandbar mit Strandkörben und einen Piratenspielplatz.

Durchschnittskosten pro Nacht: 268 Euro

Dieses Ferienhaus in Wittdün befindet sich am Strand. © Quelle: FeWo-direkt

2. Niederlande

Etwas mehr Platz und Komfort bieten die niederländischen „Strandhuisjes“. Besonders viele der Mini-Bungalows findest du in Nordholland, Südholland – und Zeeland. Einen Überblick über Häuschen direkt am Strand bietet das Portal „Stranshuisje“.

Auf „Slaapstrandhuisje“ angebotene Unterkünfte befinden sich in der niederländischen Hafenstadt Vlissingen in einer Bucht namens Nollestrand – einem Südstrand in Zeeland. So kannst du den Blick aufs Meer genießen, das nur 75 Meter von den Unterkünften entfernt ist, und dir dabei gleichzeitig die Sonne ins Gesicht strahlen lassen.

Ein weiterer Pluspunkt dieser Strandhäuschen ist, dass man hier nicht nur Ruhe und Natur genießen kann, sondern bei Bedarf auch schnell in der Stadt ist. Das Zentrum von Vlissingen ist nur 15 Gehminuten von der Bucht entfernt. Eine Nacht in einem der „Strandhuisjes“ kostet mindestens 230 Euro, meist aber deutlich mehr.

3. Dänemark

Beste Lage, stylishe Inneneinrichtung – so lassen sich Dänemarks Ferienunterkünfte mit Meerblick am besten beschreiben. Eine Auswahl der schönsten Strandhäuser gibt’s unter anderem auf www.daenemark.de, wo du beispielsweise auch das bekannte Ferienhaus in Furreby findest, das nur 25 Meter vom Meer entfernt ist und auf 200 Quadratmetern Platz für sechs Personen bietet. Insgesamt umfasst das Grundstück satte 26.500 Quadratmeter.

Das Ferienhaus ist mit allem ausgestattet, was du auf Reisen benötigst – wie etwa eine Waschmaschine und Internet. Und sogar einen Kamin gibt es hier, an dem du dich in der Nebensaison am Abend aufwärmen kannst.

Allerdings hat das Häuschen auch seinen Preis: In der Hauptsaison kostet die Unterkunft um die 4000 Euro pro Woche. In der Nebensaison ist das Strandhaus in bester Lage um einiges günstiger – Ende Oktober beispielsweise kannst du das Haus für 2500 Euro pro Woche buchen.

4. Polen

Gemütliche Ferienunterkünfte mit Blick aufs Meer gibt es auch an der polnischen Ostseeküste. Wer sich über das Portal „Sunandsnow“ auf die Suche begibt, findet eine große Auswahl an Unterkünften in Strandnähe.

Die meisten Angebote befinden sich allerdings nicht direkt am Strand, ein Gefühl wie im Schlafstrandkorb kommt da nicht auf. Dafür stimmt der Blick und die Preise sind vergleichsweise günstig. Ein siebentägiger Aufenthalt in der Unterkunft Gardenia in dem Ort Dziwnów gibt’s schon für 600 Euro.

