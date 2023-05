Indien: In diese Regionen sollten Touristen derzeit nicht reisen

Wer demnächst eine Reise nach Indien plant, sollte sich genau über die sicherheitspolitische Lage im Land informieren. Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise aktualisiert und rät von Aufenthalten in bestimmten Regionen dringend ab. Gewaltsame Auseinandersetzung verschiedener Ethnien, terroristische Anschläge und die Gefahr durch militante Gruppen seien reale Bedrohungen in den Gebieten.

Tagelange Unruhen in Manipur: Militär ist im Einsatz

Anfang Mai ist laut Auswärtigem Amt die Gewalt in dem Bundesstaat Manipur eskaliert, sowohl in der regionalen Hauptstadt Imphal als auch in den ländlichen Regionen. Tagelang seien Anhängerinnen und Anhänger verschiedener Ethnien gewaltsam aneinandergeraten. Das Militär sei vor Ort und habe eine Ermächtigung, von Schusswaffen Gebrauch zu machen. Außerdem sei das Internet in der Region abgeschaltet worden.

Das Auswärtige Amt rät dringend dazu, Reisen in den Bundesstaat zu verschieben oder sich dort nur mit äußerster Vorsicht zu bewegen. Manipur ist jedoch nicht der einzige Bundesstaat im Nordosten Indiens, vor dem gewarnt wird, auch in Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Meghalaya, Mizoram und Tripura seien teilweise militante Gruppe oder kriminelle Banden unterwegs.

Touristinnen und Touristen seien bisher zwar nicht Ziel von Anschlägen oder Entführungen geworden, allerdings sollten sich Reisende dort nur zusammen mit zuverlässigen Reiseveranstalterinnen und Reiseveranstaltern oder vertrauenswürdigen Einheimischen bewegen.

Für Reisende, die trotzdem in der Region unterwegs sein wollen, gibt das Auswärtige Amt folgende Hinweise:

Verlassen Sie sich bei Reisen in den Nordosten Indiens auf sicherheitsbewusste, zuverlässige lokale Partner (Reiseveranstalter, Hotels/Ressorts, Geschäftspartner) und verhalten Sie sich situationsgerecht.

Beachten Sie, dass für einige Gebiete zusätzlich zum Visum Einreisegenehmigungen erforderlich sind.

Holen Sie kurz vor Ihrer Reise aktuelle Informationen, zum Beispiel von lokalen Reiseveranstaltern, zur aktuellen Sicherheitslage und zu eventuellen besonderen Genehmigungserfordernissen ein.

Informieren Sie sich, ob Ihre Reiseroute durch von naxalitischem Terrorismus betroffenes Gebiet führt.

Bestehende Reisehinweise für Jammu, Kaschmir und Ladakh

Nicht nur für den Nordosten Indiens gibt das Auswärtige Amt derzeit Reisehinweise. Auch bei Reisen in die sogenannten Unionsterritorien Jammu, Kaschmir und Ladakh wird schon seit einiger Zeit zu besonderer Vorsicht geraten. Unionsterritorien unterstehen im Gegensatz zu indischen Bundesstaaten keiner örtlichen Regierung, sondern der Zentralregierung in der Hauptstadt Neu-Delhi.

Das Auswärtige Amt rät zur Vorsicht in den betroffenen Gebieten wegen der Gefahr durch Terroranschläge, aber auch wegen möglicher Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und staatlichen Sicherheitskräften.

Alle Regionen liegen im Nordwesten des Landes und stehen unter indischer Verwaltung. Allerdings erhebt Pakistan ebenfalls Ansprüche auf das Gebiet, weswegen es laut Auswärtigem Amt bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen indischen Truppen, pakistanischen Truppen und verschiedenen Separatistengruppen geben könne. In Jammu sei die Sicherheitslage grundsätzlich aber besser als in Kaschmir.

Für Reisende, die unbedingt in die Region müssen, gibt das Auswärtige Amt folgende Hinweise:

Reisen Sie, sofern unbedingt erforderlich, nur auf dem Luftweg nach Srinagar.

Reisen Sie nicht allein oder mit einem nicht ausgewiesenen Führer durch diese Gegenden.

Reisen Sie nicht per Autostopp und zelten Sie nicht an einsamen Plätzen.

Meiden Sie größere Menschenansammlungen.

Folgen Sie stets den Anweisungen der lokalen Behörden und Sicherheitskräfte.

Etwas stabiler sei die Sicherheitslage noch im Territorium Ladakh. Trotzdem seien auch dort einzelne terroristische Aktivitäten oder Zusammenstöße zwischen indischen, pakistanischen und chinesischen Sicherheitskräften nicht ausgeschlossen. Touristinnen und Touristen sollten besonders vorsichtig sein und die unmittelbaren Grenzregionen meiden.

