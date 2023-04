Irlands Westen: Land der Legenden

Hier soll es sich also befinden: das Tor zur „unsichtbaren Welt“. Rund 500 Meter hoch erhebt sich der eindrucksvolle Ben Bulben neben der Kleinstadt Sligo im Nordwesten der irischen Insel.

Besucherinnen und Besucher können erahnen, wieso der Literaturnobelpreisträger William Butler Yeats meinte, hier die Tür zum „Faeryland“ gefunden zu haben. „Mitten in der Nacht schwingt sie auf, und der unheimliche Trupp stürmt heraus“, schrieb der berühmte Autor, der inzwischen längst seine letzte Ruhestätte am Fuß dieses mystischen Tafelbergs gefunden hat.

Ist am Ben Bulben das Tor zur unsichtbaren Welt verborgen? © Quelle: Uwe Kranz

Wild Atlantic Way führt durch Sligo und Mayo

Das Land ist rau, hier im County Sligo. Das gilt auch für das benachbarte County Mayo. Hier, wo entlang des westlichen Ufers der grünen Insel ein Teil des Wild Atlantic Way verläuft – mit 2.500 Kilometern eine der längsten ausgewiesenen Küstenstraßen der Welt. Anders als in Cork mit seinen saftigen Wiesen und in der Hafenstadt Galway weiter südlich wird den Bewohnerinnen und Bewohnern dieser Landstriche viel abverlangt.

Kilometerlang führt die Straße durch verwunschene Moorlandschaften an düsteren abgerundeten Bergen und schroffen Klippen entlang, um dann plötzlich atemberaubende Blicke auf kleine Sandstrände und schmucke, lebhafte Städtchen freizugeben.

Weiße Wellen auf blauem Grund: Der Wild Atlantic Way ist durchgängig ausgeschildert. © Quelle: Tourism Ireland/Failte Ireland

Das Wetter ist nicht immer einladend. Häufig schmiegen sich eng an den zerklüfteten Hängen des Ben Bulben die weißen Wolken entlang und scheinen den Berg in einen Schleier zu hüllen. Die melancholisch-schöne Szenerie in dieser Region soll Schauplatz vieler keltischer Legenden sein. Zahlreiche Menschen hier glauben auch heute noch fest an Feen und Kobolde – allerdings sind diese Wesen in Irland eher wenig freundlich oder possierlich, sondern locken gern einmal Menschen in ihre unsichtbare Welt. Auf Nimmerwiedersehen, so die Legende.

Auch Yeats fand im County Sligo seine spirituelle Heimat. Auf einem der Spazierwege des Autors zum Ben Bulben führt uns der einheimische David Lawless und erzählt schließlich, wie man den Feen entkommen kann, falls diese die Sinne vernebeln, sodass man sich sogar auf einem simplen Acker verlaufen kann: „Einfach die Jacke und Mütze auf links drehen – dann erkennen sie einen nicht mehr und lassen einen laufen“, sagt er. Vielleicht hilft es aber auch schon, vor dem Heimweg aus dem Pub einfach ein Guinness oder Whiskey weniger zu trinken.

Überall in der Region sind Überreste aus neolithischer Zeit zu finden. © Quelle: Uwe Kranz

Drehort für Kinofilm

Treiben tatsächlich Geister aus der irischen Mythologie in dieser Region ihr Unwesen? Auch im Kinofilm „The Banshees of Inisherin“ mit Schauspieler Colin Farrell, der zum Jahreswechsel in die Kinos kam, spielen diese mystischen Stimmungen eine Rolle. Gedreht wurde der Streifen nur wenige Kilometer südlich auf der Insel Achill Island, der größten irischen Insel im County Mayo. Am Lough Acorymore wurde dazu eigens eine Hütte als Kulisse errichtet – und nach dem Dreh wie von Feenhand spurlos wieder entfernt.

Wir brechen am Lough Acorymore zu einer Bergwanderung auf den Croaghaun auf. Überall entlang des Wild Atlantic Way gibt es eine Vielzahl von Wandertouren aller Schwierigkeitsstufen. Doch der Croaghaun habe sein eigenes Wettersystem, warnt uns Gerard Mangan, der uns hinaufführen soll. Alle zehn Minuten könne sich hier das Wetter ändern. Haben auch bei diesem ungewöhnlichen Wettermix die Feen die Hände im Spiel? Auf jeden Fall soll er recht behalten.

Mystische Schönheit am Croaghaun, wo das Wetter fast minütlich wechselt. © Quelle: Uwe Kranz

Das Wetter? Eine Grenzerfahrung.

Dichte Wolken, Regen und stürmische Böen empfangen uns beim Aufstieg und machen im nächsten Augenblick für wenige Minuten atemberaubende Ausblicke auf Bucht und Klippen frei. Wieder nur Augenblicke später malträtieren uns Regentropfen so groß wie Weintrauben mit Sturmwindunterstützung – eine Grenzerfahrung.

Wer auf den teilweise sehr engen und holprigen Straßen der Region unterwegs ist, wird von den perfekt ausgeschilderten und ausgebauten Fernradwegen, den Greenways, überrascht sein, die das ganze Land durchziehen. Direkt an der Brücke zu Achill Island beginnt der Great Western Greenway, der über 42 Kilometer entlang einer stillgelegten Eisenbahnstrecke bis nach Westport führt.

Die irischen Greenways sind perfekt ausgebaute Fernradwege. © Quelle: Uwe Kranz

Unterwegs ergeben sich atemberaubende Ausblicke – unter anderem auf Irlands heiligen Berg, den Croag Patrick. In der Clew Bay vor der schmucken Hafenstadt Westport soll es der Sage nach 365 Inseln geben, eine für jeden Tag des Jahres. 170 von ihnen sind sogar bewohnt.

150 Pubs in Sligo

Die Kleinstädte dieser wenig besiedelten Region wie Westport und Sligo bieten den Menschen im Umland mit ihren zahlreichen kleinen Lädchen nicht nur eine dringend benötigte Einkaufsmöglichkeit. Allein in Sligo soll es 150 Pubs geben, viele von ihnen mit Livemusik und selbst wochentags gut besucht. Auswärtige Besucherinnen und Besucher haben es hier nicht schwer, ins Gespräch zu kommen – oder sie stimmen einfach in den Gesang der Einheimischen mit ein.

Überall im Land finden sich Überbleibsel aus neolithischer Zeit: Hügelgräber oder rituelle Stätten, deren Bedeutung oft noch nicht vollständig ergründet ist. Vielfach stehen Steine aus dieser Epoche auch noch unerkannt auf Wiesen und Feldern herum, oder sie sind zu Tausenden unter dem Moor verborgen, wie die Céide Fields im kleinen Küstenort Ballycastle. Hier befindet sich das größte Steinzeitdenkmal der Welt.

Das größte Steinzeitdenkmal der Welt in Céide Fields ist noch immer weitgehend unter dem Moor verborgen. © Quelle: Uwe Kranz

Die Reste uralter Steinmauern, Siedlungen und Megalithgräber wurden durch das Moor konserviert und bislang nur ein geringer Teil freigelegt. Im pyramidenförmigen Besucherzentrum gibt es nicht nur einen ausführlichen Einblick in die steinzeitliche Vergangenheit, sondern auch in die mühselige Handarbeit der Archäologinnen und Archäologen, die hier aufwendig den Verlauf der Mauern auf vielen Quadratkilometern kartografieren.

Felsnadel ragt aus dem Atlantik

In Sichtweite liegt die Halbinsel Downpatrick Head mit einer der spektakulärsten Aussichten der Gegend. Wenige Meter vor den schroffen Klippen erhebt sich die große Felsnadel Dún Briste aus dem Atlantik. Der heilige Patrick errichtete hier einst eine Kirche, von der nur noch Überreste zu sehen sind. Allerdings soll sich ein Stammesfürst der Sage nach geweigert haben, zu konvertieren. Saint Patrick stieß seinen Stab in den Boden und spaltete den Felsen ab – mit dem Stammesfürsten darauf.

Die riesige Felsnadel Dún Briste ragt vor Downpatrick Head aus der Nordsee. © Quelle: Uwe Kranz

Mit dem Ranger durch den Wild-Nephin-Nationalpark

Mythen, Sagen, Vorurteile: Im Wild Nephin National Park kämpft Ranger Michael Chambers gegen die zementierten Meinungen in den Köpfen seiner Mitmenschen in der Gegenwart an. Auf den Hügeln hier im Nordwesten Irlands könnten keine Bäume wachsen, sei die vorherrschende Meinung, erläutert er. Das beruhe aber nur auf den Erfahrungen in den vergangenen Jahrhunderten und dem Appetit der vielen Schafe, die überall in der Region den jungen Sprossen von Eiche, Birke und Co. frühzeitig ein Ende bereiteten, ist sich Chambers sicher.

Der Ranger verweist auf die ältere Historie des Landes: Einst waren 80 Prozent der Fläche von Naturwäldern bedeckt. Begonnen mit der Politik Oliver Cromwells im 17. Jahrhundert wurden die Bäume aber gnadenlos abgeholzt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war nur noch ein Prozent übrig. Kein Wunder also, dass sich niemand mehr an üppiges Grün an den Hängen und auf den Ebenen erinnern kann und die aktuelle Optik als naturgegeben angesehen werde.

Beim Rundgang durch den Nationalpark erzählt Chambers von den Schwierigkeiten, seine Zeitgenossinnen und Zeitgenossen davon zu überzeugen, Schafe von Flächen zur Aufforstung fernzuhalten. Dabei zitiert er selbst verfasste Gedichte und Lieder über die Liebe zu seiner Heimat.

Ranger Michael Chambers kämpft für die Aufforstung Irlands. © Quelle: Uwe Kranz

Sternenhimmel ist ausgezeichnet

Außer den Erläuterungen zum Naturschutz und den Aufforstungsplänen im Nationalpark sind im Besucherzentrum in Ballycroy auch Informationen über den romantischen Teil des Parks erhältlich: Ohne künstliche Lichtquellen ist es hier nachts besonders finster. Am Besucherzentrum und an der Broghan Carroll Bothy bietet sich der Blick auf einen atemberaubenden Sternenhimmel, der zum Träumen einlädt. Die International Dark-Sky Association (IDA) zeichnete den Park mit ihrem höchsten Zertifikat aus.

Die Landschaft inspiriert

Die Flora im Nordwesten Irlands verwirrt die Sinne wie die Feen. Das dunkle Graugrün, mit dem die Landschaft aus der Ferne überzogen zu sein scheint, wandelt sich zu einem bunten Farbenmix, je näher man hinschaut. Flechten und Gräser sprießen üppig und lassen die Moore wachsen – je einen Meter hoch in 1.000 Jahren. Aber auch fleischfressende Pflanzen wie der Sonnentau gedeihen hier.

Wenn im August und September das Heidekraut blüht, taucht es Berge und Ebenen in sanfte Lila- und Purpurtöne. Für Poeten wie William Butler Yeats bietet die Landschaft einen nicht enden wollenden Quell an Inspiration – für Besucherinnen und Besucher ein besonderes Erlebnis von Natur in ihrer besonderen Schönheit.

Tipps für deine Reise nach Irland

Anreise: Verschiedene Fluggesellschaften bieten Direktverbindungen von deutschen Flughäfen nach Dublin an. Von hier geht es weiter mit dem Mietwagen durch Irland. Außerdem gibt es eine Bahnverbindung nach Sligo sowie verschiedene Busverbindungen. Eine direkte Fährverbindung besteht beispielweise mit Irish Ferries von Cherbourg nach Rosslare und Dublin.

Beste Reisezeit: Am besten eignet sich die Zeit von April bis Oktober, wobei es im Juli und August häufiger regnen kann. Mai/Juni und September/Oktober gelten als relativ beständig. Bedingt durch den Golfstrom herrscht das ganze Jahr hindurch ein mildes, ausgeglichenes Klima. Die Temperaturen fallen selten unter null Grad oder steigen auf mehr als 25 Grad Celsius.

Die Reise wurde unterstützt von Tourism Ireland. Über Auswahl und Ausrichtung der Inhalte entscheidet allein die Redaktion.