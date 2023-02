„Die Bahn sorgt für mehr Kunden“: So reagiert das Netz auf die IT-Störung bei der Lufthansa

Fluggäste stehen im Terminal 1 am Frankfurter Flughafen vor einem Lufthansa-Schalter, an dem auf einem Monitor der Hinweis „Aufgrund eines IT-Ausfalls kommt es zu massiven Beeinträchtigungen in der Abfertigung. Wir bitten dies zu entschuldigen." zu lesen ist.

Berlin. Meint die Bahn es nun besonders ernst mit dem Klimawandel? So oder so ähnlich wird bei Twitter die IT-Störung der Lufthansa, ausgelöst durch Bauarbeiten an einer S-Bahn in Frankfurt, mit Augenzwinkern und Humor diskutiert.

„Die Deutsche Bahn geht die Verlagerung des Flugverkehrs auf die Schiene nunmehr beherzt an“, schrieb etwa der frühere Linken-Bundestagsabgeordnete Fabio de Masi am Mittwoch auf Twitter.

„Die Deutsche Bahn knockt die Lufthansa aus“ oder „Die Bahn sorgt für mehr Kunden“ lauteten ähnliche Kommentare. Andere Nutzer des Netzwerks bewerteten den Zusammenhang zwischen IT-Problemen einer Fluggesellschaft durch Bahn-Bauarbeiten als Symbol für „Deutschland, irgendwo zwischen Digitalisierung und Verkehrswende“ oder vermuteten scherzhaft einen Klimaaktivisten als Baggerfahrer.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen zur IT-Panne bei der Lufthansa im Liveblog +++

Die Telekom selbst sorgte sich bei Twitter mit einem Augenzwinkern darum, dass die Kabel selbst tief unter der Erde nicht sicher seien. „Auch in 5m Tiefe ist unsere Glasfaser nicht in Sicherheit vor Betonbohrern. Nach Düsseldorf am Wochenende jetzt auch in Frankfurt“, schrieb das Unternehmen.

Nach Bahnangaben wurde bei Bauarbeiten an der S6 in Frankfurt von einem „beauftragten Bauunternehmen“ ein Kabel in einem Kabelbündel der Telekom durchtrennt.

RND/dpa