Borghi: Das sind die 6 neuen schönsten Dörfer Italiens 2023

In Italien findest du zahlreiche idyllische kleine Orte abseits der überlaufenen Großstädte wie Rom oder Venedig, die sich perfekt für einen Ausflug aufs Land oder einen ruhigen Urlaub am Meer oder in den Bergen eignen. Aber welche ländlichen Reiseziele eignen sich besonders?

Hier kommt der italienische Verein „I borghi più belli d‘Italia“ (zu Deutsch: die schönsten Dörfer Italiens) ins Spiel: Dieser führt eine lange Liste mit den schönsten Orte Italiens. Der Nationale Verband der italienischen Gemeinden hat den Verein 2021 mit dem Ziel gegründet, das große historische, künstlerische und kulturelle Erbe der italienischen Kleinzentren aufzuwerten und zu fördern. In der Schönheiten-Sammlung stehen inzwischen 354 sogenannte Borghi.

Laut der Definition des Vereins ist ein „Borgo“ nicht einfach nur ein Dorf, sondern „eine faszinierende kleine italienische Stadt, die im Allgemeinen befestigt ist und aus der Zeit vom Mittelalter bis zur Renaissance stammt“.

Willkürlich landet keines der Dörfer auf der Liste: Die ausgewählten Orte müssen über 70 Punkte erfüllen, um aufgenommen zu werden. Jahr um Jahr fügt der Verein neue Orte hinzu, die den Anforderungen entsprechen. Erst im August 2023 wurde die Liste um sechs Neulinge ergänzt. Der reisereporter stellt dir die sechs Borghi genauer vor. Vielleicht liegt eines von ihnen ja in deiner potentiellen Urlaubsregion.

1. Das Erdbeerdorf Nemi (Latium)

Nur etwa eine Stunde mit dem Auto von Rom entfernt liegt in der Region Latium das malerische Dorf Nemi. Durch seine Nähe zur italienischen Hauptstadt eignet sich der mittelalterliche Ort in den Albaner Bergen daher perfekt für einen Ausflug.

Schlendere durch die kleinen, idyllischen Gassen mit Kopfsteinpflaster. © Quelle: imago images/ingimage

Nemi befindet sich im Gebiet und gleichnamigen Regionalpark Castelli Romani. Das Dorf gilt als einer der ersten Ferienorte der Römerinnen und Römer und ist auch heute noch bei Erholungssuchenden gefragt. 2008 zeichnete der italienischen Touring Club Nemi mit der orangefarbenen Flagge aus. Dabei handelt es sich um ein italienisches Qualitätssiegel für Tourismus und Umwelt. Dies wird nur den Städten verliehen, die sich durch ein hervorragendes Angebot und eine hochwertige Gastfreundschaft auszeichnen. Nun ist Nemi zusätzlich in der Liste der schönsten Dörfer Italiens aufgenommen worden.

Umgeben von Wäldern thront das Dorf oberhalb des Vulkan-Sees „Lago di Nemi“. Am seinem Ufer wurde in der Antike die Göttin der Jagd und des Waldes, Diana, verehrt. Heute ist das Heiligtum der Diana Nemorensis archäologische Ausgrabungsstätte. Zu den Besucherinnen und Besuchern des Bergdorfes zählte damals auch der römische Kaiser Caligula (37 bis 41 nach Christus). Er hatte laut „Visit Castelli Romani“ zwei große Schiffe in Nemi, die er als schwimmende Empfangssäle genutzt haben soll. Die Reste der Schiffe im Museo delle Navi Romane (Museum der Römischen Schiffe) ausgestellt.

Von der Altstadt aus hast du einen fantastischen Blick auf den Kratersee Nemi. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

Das geschichtsträchtige Dorf zeichnet sich durch seine kleinen Plätze, pastellfarbenen Häuschen und Türmchen sowie schmalen Gassen mit Kopfsteinpflaster und aneinandergereihten Kunsthandwerksläden aus. Vervollständigt wird das Stadtbild durch die Burg „Castello Ruspoli“.

Deren etwa 40 Meter hoher Turm ragt über den Dächern des Ortes auf. Leider ist das Gebäude, das sich im Privatbesitz befindet, nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Auf der Piazza del Crocifisso am Ortseingang kannst du dafür die kleine Kirche Santuario del Crocifisso (Heiligtum des Kruzifixes) besuchen. Sie wurde 1637 zusammen mit dem angrenzenden Kloster von Mario Frangipane erbaut.

Die bunten Häuser prägen das Bild des Ortes Nemi. © Quelle: imago images/Pond5 Images

Nemi ist der Gemeinde zufolge die „Stadt der Erdbeeren unter den Castelli Romani“. Das liegt an den qualitativ hochwertigen und rotleuchtenden Erdbeeren und Walderdbeeren, die wegen des fruchtbaren, vulkanischen Bodens und milden Klimas besonders gut in der Gemeinde wachsen. Die süßen Früchte werden für lokale Produkte wie Desserts, Torten, Marmeladen oder dem sogenannten Fragolino-Likör verwendet.

Jedes Jahr seit 1922 feiern die Menschen am ersten Sonntag im Juni die Sagra delle fragole (das Erdbeerfest). Bei diesem wird ein riesiger Becher mit Erdbeeren gefüllt, mit Erdbeer- Sekt (fragolino) begossen und anschließend den Besucherinnen und Besuchern zum Probieren angeboten.

In der antiken Erdbeerstadt kannst du lokale Produkte wie Törtchen mit Walderdbeeren und Himbeeren kosten. © Quelle: imago images/Pond5 Images

2. Clusone (Lombardei)

In der Provinz Bergamo liegt in den Bergen der Lombardei das beschauliche Dorf Clusone. Der auch unter dem Namen Klausen bekannte Ort ist sowohl mit der orangenen Flagge ausgezeichnet als nun auch Teil der Borghi più belli.

Eines der bekanntesten Merkmale von Clusone ist die prächtig gestaltete „Orologio dei Morts“, die „Totenuhr“. Sie prangt am Glockenturm des Rathauses über der Piazza dell‘Orologio. Der Mathematiker Pietro Fanzago hat die astronomische Uhr 1583 entworfen. Das Zifferblatt zeigt nicht nur die Uhrzeit, sondern auch die Phasen des Mondes und die Zeichen des Tierkreises an.

Vom 22. September bis 29. Oktober 2023 beleuchtet die Gemeinde den Glockenturm im Rahmen des Internationalen Musikfestivals „Giovanni Legrenzi“. Es ist dem gleichnamigen Barockkünstler gewidmet. Während des Events finden in den Hauptkirchen der Stadt zahlreiche Konzerte statt. Der Eintritt ist frei.

Ein weiteres Wahrzeichen des Dorfes ist die Basilika Santa Maria Assunta. Sie enthält künstlerische Schönheiten und Dekorationen im Barockstil wie vergoldete Stuckverzierungen und kostbare Marmoraltäre. 1961 verlieh Papst Johannes XXIII. der bedeutenden Kirche den Ehrentitel „Basilica minor“. Die Kirche beherbergt auch ein Museum, das an und vor Feiertagen mit freiem Eintritt besucht werden kann.

Rund um Clusone hast du zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren und Erkunden der Natur. Das nahe gelegene Seriana-Tal und das Presolana-Massiv sind beispielweise beliebte Ziele für sportlichere Outdoor-Aktivitäten.

Wenn du lieber einen ruhigen Spaziergang unternehmen möchtest, dann bietet sich der Pinienwald von Clusone zum Lustwandeln an. Er wurde bereits 1922 in den Katalog der „Naturschönheiten Italiens“ aufgenommen. Verschiedene Routen führen durch den schattenspendenden Wald hindurch, in dem Findlinge und auch der Abenteuerpark „Parco Avventura in Pineta“ auf deinen Besuch warten.

3. Fontainemore (Aosta)

Historische Steinhäuser grenzen an einen kleinen Fluss, über den eine mittelalterliche Bogenbrücke zu einer kleinen Kirche führt. Ringsherum liegen bewaldete grüne Hügel, im Hintergrund erheben sich markante felsige Gipfel über ein romantisches Tal: Fontainemore ist ein idyllisches Bergdorf in der italienischen Region Valle d‘Aosta (Aostatal). Das kleine Juwel liegt am Fluss Lys, der dem gleichnamigem Gletscher am Fuße des Gipfels namens Vincent-Pyramide (4215 Meter Höhe) entspringt.

Der kleine Ort liegt gut 60 Kilometer von der Hauptstadt der Region entfernt in der Provinz Aosta und hat dank seiner seiner spektakulären alpinen Umgebung, seiner Kultur, Tradition eine Menge an Freizeitmöglichkeiten zu bieten.

Die Kirche mit der Steinbrüche und den Bergen im Hintergrund ist eine der meistfotografierten Ansichten der gesamten Region. © Quelle: imago images/Pond5 Images

Im historischen Zentrum des Ortes, das durch enge Gassen geprägt ist, liegt das Besucherzentrum des Naturschutzgebiets Mont Mars. Das Reservat umfasst 380 Hektar und erstreckt sich von 1675 Metern Höhe des Weilers Pillaz bis auf 2600 Metern Höhe des Mont Mars-Gipfels. 40 Kilometer länge umfassen die Wanderwege, die durch diese abwechslungsreiche Landschaft führen.

Etwas außerhalb des Dorfes führt beispielsweise ein alter Saumpfad zum „Gouffre de Guillemore“, einer sehr tiefen Schlucht, die der Lys in den Fels gehauen hat. Im Besucherzentrum, das zwei zwei Dauerausstellungen beherbergt, kannst du dich mit Wanderkarten eindecken und mehr über die Sehenswürdigkeiten des Dorfes erfahren:

Zu diesen zählen die aus dem 15. Jahrhundert stammende Pfarrkirche Sant‘Antonio Abate und die römische Brücke Pont-Saint-Martin. Der Steinbogen ist nach Angaben des Reservates Mont Mars der breiteste unter den in Europa noch vorhandenen Steinbögen aus derselben Zeit. Er misst 35 Meter. Im Römische Brückenmuseum kannst du mehr über das Bauwerk aus dem 1. Jahrhundert vor Christus erfahren.

4. Caldes (Trentino)

Im Val di Sol, nicht weit von Malé, triffst du in der norditalienischen Region Trentino auf das kleine Dorf Caldes. Bekannt ist der Ort für seine mittelalterliche Burg aus dem 13. Jahrhundert. Das Castel Caldes beherbergt wechselnde Ausstellungen und bietet eine Reihe von Veranstaltungen, darunter Shows, Konzerten sowie Führungen und Workshops für Familien an.

Apfelplantagen umgeben das Dorf, im Hitergrund thront das Castel Caldes. © Quelle: imago images/Panthermedia

Action- und Naturfans kommen dagegen bei Rafting-Abfahrten auf dem nahgelegenen Fluss Noce oder den Baum- und Hängeparcours im Abenteuerpark „Trentino Wild Park“ auf ihre Kosten. Du kannst zudem Canyoning-Touren im Naturpark Adamello Brenta unternehmen. Diese und andere Aktivitäten bietet beispielsweise das Trentino Wild Rafting Center in Caldes an.

5. Maratea (Basilikata)

Am Tyrrhenischen Meer liegt in der Provinz Potenza, Region Basilikata, das Dorf Maratea. Es besteht es aus mehreren Weilern, auch Satellitendörfer genannt, die den Charme des Ortes ausmachen. Die Siedlungen gruppieren sich um das Zentrum „Centro Storico“ und schmiegen sich an die Hängen des Monte San Biagio rund 300 Meter über dem Wasser:

Wie „maratea.info“ zusammenfasst liegen an der Küste von Norden nach Süden die Dörfer Acquafredda, Cersuta, Fiumicello-Santa Venere, Porto, Marina di Maratea und Castrocucco. Im Landesinneren, westlich des Monte San Biagio, liegen die Orte Curzo und Campo. Östlich des Berges sind die Dörfer Massa, Brefaro und Santa Caterina angesiedelt.

Über Santa Caterina auf dem Gipfel liegt die Basilica di San Biagio. Von ihr führt ein Fußweg an einer Burgruine vorbei zu einer 21 Meter hohen, weißen Christus Statue. Die Plattform auf dem über 600 Meter hohem Hausberg ist bei Ausflüglerinnen und Ausflüglern sehr gefragt, denn sie bietet ein atemberaubendes Panorama auf Maratea.

Blick von der Christus-Erlöser-Statue in Maratea (21 Meter) ins Landesinnere auf die Basilika die San Biagio. Die Staue ist nach dem Cristo Redentor in Rio (30 Meter) de Janeiro die zweitgrößte Statue. © Quelle: imago images/ingimage

Die Küste von Maratea wurde einst von sechs Signaltürmen gesäumt. Sie wurden im späten 16. Jahrhundert zum Schutz vor Piratenüberfällen erbaut. Drei befanden sich im historischen Zentrum, heute sind noch zwei von ihnen intakt.

Das „Centro Storico“, die eigentliche Altstadt, besteht aus einem Labyrinth an kleinen Gassen. Mittelpunkt des Ortes ist der Buraglia-Platz, die „Piazzetta“, an ihm laufen zahlreiche Einkaufsrouten zusammen. Schlendere durch die Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen mit ihren kleinen Kunsthandwerksläden, Kunstgalerien, Clubs sowie Bars und beachte dabei die Befestigungstürme.

Aus landschaftlicher Sicht gilt der Weiler Marina di Maratea als eines der schönsten Dörfer rund um den Golf von Policastro. Dort kannst du kannst du eine Reihe von Stränden wie Fiumicello Santavenere oder den Strand von Maremorto (auch Spiagga di Cala Tunnara genannt) besuchen. Er gilt als einer der schönsten Strände von Maratea. Neben den idyllischen Buchten kannst du auch natürlichen Höhlen beispielsweise die Grotta delle Meraviglie di Maratea) bewundern.

Im östlichen Teil des Golfs liegt der Hafen von Maratea, der laut „maratea.info“ einer der wichtigsten Landeplätze am Tyrrhenischen Meer ist. Sehenswert ist dort auch die Kirche Madonna di Portosalvo.

Maratea wurde in die Liste der schönsten Dörfer Italiens aufgenommen. Es besteht aus mehreren Weilern, einer schöner als der andere. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

6. Barolo (Piemont)

Weinkennerinnen und -kenner werden den Namen Barola vermutlich kennen, denn hierbei handelt es sich um einen Rotwein, der aus dem gleichnamigem Dorf stammt. Barolo liegt nur eine Autostunde von Turin entfernt in der Provinz Cuneo, in der von Burgen bestückten Region Piemont.

Der Ort thront auf einem von Weinbergen umgebenem Plateau. Zu den Highlights zählt das Schloss Barolo. Es stammt aus dem Mittelalter und beherbergt heute das Weinmuseum (Wi.Mu). Barolo ist der perfekte Ausgangspunkt, um die Landschaft entlang der Weinstraße, Strada del Baroloe grandi vini di Langa, auf verschiedenen Touren zu erkunden.

Barolo ist für seine Weinherstellung bekannt. © Quelle: imago images/Panthermedia

Die Helvetische Reiseroute beispielsweise führen dich durch die westlichen Hügel von Barolo über den Ort Monforte, das Dorf Castiglione Faletto, Fotanafredda, Serralunga D‘Alba mit einer beeindruckenden und alten Burg, Perno und wieder zurück nach Barolo.

Entlang der Reiseroute warten zahlreiche Weinkeller auf dich, darunter Boroli (Via Brunella, 4, Castiglione Falletto CN) Podere Gagliassi (Località S. Anna, 84, Monforte D‘Alba CN) oder Cantina Comunale di Castiglione Falletto mit Küche (Via Cavour 24, Castiglione Falletto CN).

