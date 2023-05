Diese Orte am Meer verkaufen 2023 Häuser für 1 Euro

Du liebst das Meer und Italien? Statt jedes Jahr auf den Urlaub warten zu müssen, könntest du dann ja auch direkt dorthin ziehen. Zumindest, wenn du einen Euro übrig hast. Du hast dich nicht verhört, tatsächlich werden in Italien in einigen Orten ganze Häuser für diesen symbolischen Betrag verkauft.

Die Verwaltungen italienischer Städte versuchen mit der Aktion seit einiger Zeit gegen den Bewohnerschwund vor Ort vorzugehen. Für dich könnte das also demnächst jeden Tag „La dolce vita“ bedeuten – inklusive italienischer Pizza, Pasta, und jeder Menge Sonne.

Und da das Leben doch gleich immer noch ein bisschen besser ist, wenn wir ein Meer vor Augen haben, stellen wir dir die Kaufangebote in direkter Nähe zum Meer vor. Zu finden sind die Angebote unter anderem auf der Website des Immobilienunternehmens Idealista.

Hier gibt es 1-Euro-Häuser in Italien am Meer

Mit dieser Aktion „Case a un Euro“ (1-Euro-Häuser) wird versucht wunderschönen aber vernachlässigten Dörfern in Italien wieder mehr Leben einzuhauchen. Die Städte hoffen mit den kostengünstigen Angeboten junge Menschen anzulocken, die bereit sind, in die Orte zu investieren. Auch der Tourismus soll so wieder angekurbelt werden, denn die Häuser können in Airbnbs oder in Bed-and-Breakfast-Hotels umgewandelt werden.

Auf dieser Übersichtskarte findest du Orte, die 1-Euro-Häusern in Italien anbieten, nicht nur die am Meer:

Sizilien und die 1-Euro-Häuser

Sizilien ist aufgrund seines mediterranen Klimas eine der wärmsten Regionen Italiens. Ihre viele Sonnenstunden pro Tag machen die Insel zu einem beliebten Urlaubsziel. Aber warum nur Urlaub machen, anstatt gleich dort zu wohnen. Auf Sizilien gibt es immer wieder Angebote, Häuser günstig zu kaufen. Und auch 2023 stehen in etlichen Städten in direkter Nähe zum Meer wieder zahlreiche Häuser für einen Euro zum Verkauf.

Eines der kleinen Städtchen, die in diesem Jahr Häuser für einen Euro anbieten ist Augusta. Der Ort an der Ostküste Siziliens liegt in der Gemeinde Syrakus und näher ans Meer kannst du eigentlich gar nicht ziehen.

Der Ursprung des Ortes geht schon auf die Zeit der Normannen zurück. Einige historische Gebäude, wie das Castello d‘Augusta zeugen bis heute von der Jahrhunderte alten Geschichte der Stadt. Dieses reichhaltige kulturelle Erbe gepaart mit sizilianischen Flair? Da ist 1 Euro wirklich kein schlechtes Angebot.

In Augusta stehst du, wenn du aus deiner Haustür trittst quasi schon im Meer, wenn es noch etwas mehr Abstand sein darf. Gibt es auf Sizilien 2023 aber noch einige andere Orte in Meeresnähe, die Häuser für einen Euro verkaufen. Hier sollte eigentlich jede und jeder Auswanderer das richtige Städtchen finden.

Übersicht der möglichen Orte auf Sizilien und ihre Entfernung zum Meer:

Gangi (45 km)

Bivona (40 km)

Caltagirone (40 km)

Salemi (38 km)

Castiglione di Sicilia (32 km)

Canicattì (30 km)

Castel di Lucio (29 km)

Sambuca di Sicilia (29 km)

Grotte (26 km)

Racalmuto (26 km)

San Piero Patti (20 km)

Pettineo (6 km)

Saponara (6 km)

Itala (2 km)

Augusta (1 km)

Sardinien – hier gibt es 1-Euro-Häuser

Die Insel Sardinien ist so traumhaft, dass sie gerne auch als Karibik des Mittelmeeres bezeichnet wird. Wenn du das Meer liebst, kommst du hier voll auf deine Kosten. Lange Sandstrände, türkisfarbenes Wasser und romantische Buchten machen Sardinien zu einem beliebten Urlaubsziel – oder eben zum perfekten Ort, um sich ein Haus zu kaufen.

Ein Ort, an dem das 2023 für nur einen Euro möglich ist, ist das kleine Dörfchen Nulvi im Norden der Insel. Es gehört zur Gemeinde Sassari und liegt nur wenige Kilometer von der Küste entfernt.

Die Region rund um das charmante Dörfchen mit seinen knapp 3000 Einwohnerinnen und Einwohner ist von weiten Feldern und felsiger Landschaft geprägt. Auf Sardinien werden laut Idealista in diesem Jahr nur noch in zwei weiteren Orten 1-Euro-Häuser angeboten.

Übersicht der möglichen Orte auf Sardinien und ihre Entfernung zum Meer:

Romana (40 km)

Montresta (32 km)

Nulvi (20 km)

Norditalien und die 1-Euro-Häuser

Im Norden von Italien gibt es schon aus geografischen Gründen weniger Küstenorte als im Süden oder auf den Insel Sardinien oder Sizilien, aber auch hier findest du malerische Dörfchen in Meeresnähe, die Häuser für einen Euro verkaufen.

In der Region Ligurien im Nordwesten des Festlandes findest du das kleine Örtchen Pignone und vielleicht auch ein für dich passendes Haus. In Pignone leben derzeit nur etwas mehr als 500 Einwohner. Falls du Ruhe und Entspannung in einer charmanten norditalienischen Kulisse suchst, bist du hier also genau richtig.

Rund um den Ort wird viel Landwirtschaft betrieben. Hauptprodukte sind wie für die Region typischen Oliven und Wein. Aber auch Käseliebhaber kommen auf hier auf ihre Kosten, denn es gibt einige lokale Produktionen.

Wenn es eher für dich eher die Toskana sein soll, auch dort gibt es in 2023 Häuser für nur einen Euro zu kaufen.

Übersicht der möglichen Orte in Norditalien und ihre Entfernung zum Meer:

Montieri (42 km)

Triora (33 km)

Pignone (16 km)

Süditalien und die 1-Euro-Häuser

Im Süden Italiens ist die Auswahl an küstennahen Orten dann schon wieder etwas größer. Hier hast du die Wahl zwischen den Regionen Kalabrien, Kampanien, Apulien, den Abruzzen und dem Latium. Sonniges Wetter, gutes Essen und die süditalienische Lebensfreude, jetzt musst du dich nur noch für eine der malerische Städte entscheiden.

Eine Möglichkeit wäre Taranto in der Region Apulien. Der Küstenort liegt direkt am Golf von Tarent im Ionischen Meer. Die Altstadt liegt auf einer Insel und ist durch Brücken mit dem Festland verbunden. Die Stadt hat eine sehr lange Geschichte, hier wurde aufgrund der strategisch günstigen Lage schon in der Bronzezeit Handel mit Griechenland betrieben.

So sind in der historischen Altstadt noch viele architektonische Zeitzeugen der ereignisreichen Vergangenheit des Ortes zu finden – teilweise sind diese Überreste jedoch in eher schlechterem Zustand.

Blick über den Garten des Castello Aragonese im italienischen Taranto. © Quelle: imago images/imagebroker

Falls es nicht Apulien sein soll, bietet der italienische Süden noch einige andere Möglichkeiten ein 1-Euro-Haus zu erwerben. Laut Idealista gibt es 2023 noch neun weitere Orte, die Häuser für diesen symbolischen Betrag anbieten. So nah am Meer wie Taranto sind sie jedoch alle nicht.

Übersicht der möglichen Orte in Süditalien und ihre Entfernung zum Meer:

Rose (42 km)

Maenza (39 km)

Casoli (28 km)

Cinquefrondi (24 km)

Altavilla Salentina (22 km)

Belcastro (20 km)

Caprarica di Lecce (17 km)

Santi Cosma e Damiano (13 km)

Albidona (11 km)

Taranto (1 km)

Wie kaufe ich ein 1-Euro-Haus in Italien?

Die renovierungsbedürftigen Häuser werden meistens direkt über die jeweilige Gemeinde verkauft, Interessierte müssen sich deshalb direkt an diese wenden – in den meisten Fällen findest du die nötigen Anträge auf der Website der Gemeinde.

Der Kauf eines solchen Hauses ist grundsätzlich für alle möglich, also auch für Ausländerinnen und Ausländer. Allerdings wird eine italienische Steuernummer benötigt. Diese muss zuvor bei der italienischen Steuerbehörde beantragt werden. Das Auswärtige Amt erklärt im Detail, wie du eine Steuernummer für Italien bekommst.

Neben der Steuernummer benötigst du auch etwas zusätzliches Kapital. Denn auch, wenn du die Häuser für einen Euro kaufen kannst, wird von dir erwartet, dass du genügend Geld für die nötigen Renovierungen vorweisen kannst.

Diese muss laut Idealista in der Regel innerhalb einen Jahres nach dem Kauf erfolgen – dabei können zusätzliche Kosten von bis zu 25.000 Euro anfallen. Spätestens zwei Monate nach dem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen müssen die Renovierungsarbeiten beginnen.

Wenn dir die Immobilie übertragen wird, muss das von einer offiziellen Notarin oder einem Notar beglaubigt werden, die Gebühren musst du ebenfalls selber tragen.