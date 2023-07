In diesen Regionen in Italien machen Deutsche am liebsten Urlaub

Bella Italia zieht jeden Sommer viele Touristinnen und Touristen an. Kein Wunder, das europäische Land hat viel zu bieten: gastronomische Spitzenqualität, Berglandschaften, Traumstrände und atemberaubend schöne Städte. Aber in welche Regionen Italiens zieht es Urlaubende aus Deutschland am meisten? Das hat das Ferienvermietungsportal HomeToGo untersucht.

Bei einer Auswertung von Suchanfragen nach Feriendomizilen auf ihrer Seite hat der Online-Marktplatz herausgefunden, welche die beliebtesten Regionen für den Sommerurlaub in der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. August 2023 in Italien sind.

Die Ergebnisse geben die Durchschnittspreise für Übernachtungen in der Ferienregion wieder, wie viele Tage vor dem Urlaubsstart ein Domizil gesucht wurde, wie viele Personen verreisen, Länge des Aufenthalts und Entfernung zwischen Suchenden und Reiseziel. Dafür wertete das Unternehmen nach eigenen Angaben mehrere Millionen Anfragen aus. Wir stellen dir das Ranking und die beliebtesten Regionen vor.

1. Toskana

Auf Platz eins landet die Toskana. Im Durchschnitt 46,29 Euro zahlt ein Reisender oder eine Reisende für eine Übernachtung in HomeToGo-Unterkünften in der genannten Sommerzeit. Die Urlaubsdauer liegt bei 10,7 Tagen und die Zahl der Anreisenden bei durchschnittlich 3,87, und wer hier nach Unterkünften sucht, ist im Schnitt 807 Kilometer weit weg.

Die Poleposition verwundert nicht. Die Landschaften der Toskana in Mittelitalien, die Küste und Berge umfasst, gehören zu den berühmtesten des Landes und die Region ist eine kulturelle Schatztruhe. So bieten Städte wie Florenz, Pisa und Siena beeindruckende Beispiele für die Architektur der Renaissance und im Landesinneren bilden malerische Zypressen-Alleen, Mittelalterdörfer und Weinberge Bilderbuchlandschaften, die unzählige Kunstwerke beeinflussten.

Traumhafte Landschaften, Kultur, Wein und Küste: In der Toskana findet jeder und jede einen Traumspot. © Quelle: imago images/Joana Kruse

2. Sardinien

Fast 2000 Kilometer Küste empfangen den geneigten Reisenden auf der Trauminsel Sardinien, die auf Platz zwei der italienischen Urlaubsziele landet. Nach einer Ferienunterkunft auf HomeToGo suchen Reisende etwas mehr als vier Monate vor Reisestart und zahlen im Schnitt 48 Euro pro Kopf für eine Übernachtung. Angereist wird mit 3,63 Personen und der Aufenthalt beträgt 11,4 Tage. Reisende, die hier landen, wohnen durchschnittlich 1172 Kilometer entfernt.

Die wunderschönen Strände an der Costa Smeralda gehören zu den Vorzügen von Sardinien. © Quelle: imago images/Pond5

Strände, die der Karibik Konkurrenz machen, sind das Markenzeichen der auch bei der High Society beliebten Insel. Am Strand Cala Luna wird der Beachday von hohen Felsen und interessanten Höhlen eingerahmt und am weitläufigen Strand von Porto Ferro werden Surffans glücklich. Neben den Küstenperlen locken die schmucken Altstadtkerne von Palau und der Hauptstadt Cagliari Urlaubende an.

3. Ligurien

Ligurien mit seinen berühmten Fischerdörfern der Cinque Terre steht an Position drei des HotelToGo-Rankings. 707 Kilometer trennen die Region im Nordwesten Italiens durchschnittlich von den Suchenden von Urlaubsdomizilen. Gute zehn Tage Aufenthalt, 44 Euro pro Nacht pro Person und eine durchschnittliche Gruppengröße von 3,47 Personen ergaben die Auswertungen. Wie bei fast allen Italien-Zielen wurde auch hier durchschnittlich 130 Tage im Voraus gebucht.

An einer 300 Kilometer langen Küste findest du Buchten mit klangvollen Namen wie dem Golf der Poeten bei La Spezia und entdeckst im Hinterland spannende Orte wie das Hexendorf Triora, in dem es angeblich noch immer spukt! Zu den absoluten Klassikern der Region zählen die bunten Dörfer Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore, die durch Wanderwege verbunden und als Cinque Terre bekannt sind.

Die Dörfer des Cinque Terre (hier: Vernazza) gehören zu den Hauptattraktionen der Region Ligurien. © Quelle: imago images / robertharding

4. Trentino-Südtirol

Die Region Trentino-Südtirol in Italien ist abwechslungsreich: Im Sommer ein Wanderparadies, bietet es in der kalten Jahreszeit beste Wintersportvoraussetzungen. Mit knapp 54 Euro Übernachtungskosten pro Kopf ist das vierte Ranking-Ziel etwas teurer als seine Vorgänger und wird mit 9,69 Aufenthaltstagen auch etwas kürzer besucht. 531 Kilometer sind Urlaubsuchende durchschnittlich von der Region im Norden entfernt und sie reisen mit einer durchschnittlichen Gruppengröße von 3,3 Personen an.

Postkartenidyll Trentino-Südtirol: Hier dominieren Berge, Bergseen und süße Täler die Landschaft. © Quelle: imago images/Shotshop

Malerische Täler und die imposanten Berggipfel der Dolomiten, dazu glasklare Seen und die Südtiroler Küche machen den Charme der Region aus. Im zweisprachigen Südtirol fallen zudem jegliche Sprachbarrieren weg und die Freundlichkeit der Einheimischen in den schmucken Dörfern versüßt den Aufenthalt.

5. Sizilien

Sizilien, die Stiefelspitze Italiens im Südwesten und größte Insel des Mittelmeers, belegt Platz fünf des Rankings. 1543 Kilometer trennen die Urlaubsdomizil-Suchenden von der Region, die mit 42,75 Euro Übernachtungskosten pro Person am günstigsten von den Top 5 abschneidet. Mit 11,5 Tagen Aufenthalt und eine Gruppengröße von knapp vier Personen (3,93) führt Sizilien diese beiden Kategorien an. Gebucht wird knapp 133 Tage im Voraus.

Weitläufige Strände wie die Playa di Catania an der Ostküste oder kunstvoll geschwungene Sandzungen wie am Strand von Marinello findest du auf der Insel vor. Aber auch Stadtjuwele wie der kleine Fischerort Catania mit seinem authentischen Charme, zu dem auch über die Straße gespannte Wäscheleinen gehören, machen Sizilien aus, oder die pittoreske Küstenstadt Cefalù mit ihrer normannischen Kathedrale.

Am Strand von Cefalù hast du beste Sicht auf die Altstadt des hübschen Ortes. © Quelle: imago images/Pond5

Gesamtes Ranking:

Toskana Sardinien Ligurien Trentino-Südtirol Sizilien Apulien Venetien Lombardei Kalabrien Marken Piemont Emilia-Romagna Kampanien Friaul-Julisch Venetien Latium Abruzzen Umbrien Basilicata Molise Aosta

