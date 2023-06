An diesen Orten in Italien kann falsche Kleidung teuer werden

Wenn die Sonne in Bella Italia die Temperaturen in schweißtreibende Höhe befördert, wissen sich viele Urlauberinnen und Urlauber nur so zu helfen: möglichst wenig Kleidung tragen und den Füßen in Flipflops viel Luft gönnen. Doch in Italien ist dieser Look nicht mehr überall erwünscht. Damit der Urlaub nicht zum Reinfall wird, solltest du dich an einigen Orten an bestimmte Kleiderregeln halten.

In einigen Sehenswürdigkeiten und auch in einzelnen Gemeinden gelten bestimmte Kleiderordnungen, an die sich die Abermillionen Touristinnen und Touristen halten sollten. Wer es nicht tut, wird bei Sehenswürdigkeiten eventuell am Eingang abgewiesen oder kassiert sogar Geldstrafen.

Kleiderordnung in religiösen Gebäuden

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten in Italien sind religiösen Ursprungs und das Einhalten einer Kleiderordnung gehört zum guten Ton. Zudem kann es passieren, dass du am Eingang abgewiesen wirst, wenn du nicht adäquat angezogen bist. Meist wird vor den Sehenswürdigkeiten auf einem Schild darauf hingewiesen, was erlaubt ist und was nicht. Beispiele gefällig?

Wer den Dom in Florenz besucht, sollte seine Schultern und Knie bedecken und die Flipflops gegen geschlossene Schuhe tauschen. © Quelle: imago images/rabbit75can

Im Dom von Florenz etwa ist jegliche schulterfreie Kleidung wie Bandeau-Top, Spaghettiträger-Top oder bauchfreies Top verboten. Außerdem gehören tiefe Ausschnitte zu den No-Gos. Röcke und Hosen müssen mindestens knielang sein und auf Sonnenbrillen als auch auf offene Schuhe wie Flipflops solltest du hier besser verzichten.

Auch beim Besuch des Petersdoms im Vatikan in Rom sollten Besucherinnen und Besucher zu jeder Zeit die Schultern und Knie bedecken. Zerrissene Jeans und Jogginghosen sind hier genauso fehl am Platz wie Hüte oder Mützen, zudem sollten Tätowierungen nicht sichtbar sein. Frauen sollten bei der Kleiderwahl darauf achten, keine zu enge Kleidung zu tragen.

Neben respektvoller Kleidung gehören auch ein paar Verhaltensregeln zum Besuch des Pantheons dazu, die du nicht brechen solltest. © Quelle: imago images / imagebroker

Um respektvoll zu sein, sollte auch das antike Pantheon in Rom nur mit Schultern und Knie bedeckender Kleidung und geschlossenen Schuhen betreten werden. Verpönt ist hier außerdem lautes Sprechen oder das Anlehnen an Wänden oder auf dem Boden zu sitzen. Als Faustregel für einen Besuch in einem Gebäude mit religiösem Ursprung gilt: Schultern, Bauch und Knie müssen bedeckt sein und geschlossene Schuhe schaden nicht.

Cinque Terre: Hier sind Flipflops verboten

In der Region Cinque Terre solltest du dich nicht beim Wandern mit Flipflops erwischen lassen! Badelatschen sind hier an der Steilküste verboten: Wer das Verbot missachtet, muss mit Strafen von bis zu 2500 Euro rechnen.

Der Grund für die Einführung des Verbots im Jahr 2019: die zunehmende Zahl an Wandernden, die sich bei Unfällen durch ungeeignetes Schuhwerk verletzt hatten und oftmals mit Hubschraubern gerettet werden mussten.

Kleiderordnung in italienischen Städten

Zu viel Freizügigkeit ist auch in italienischen Städten nicht mehr überall gerne gesehen und wird teilweise sogar mit Geldstrafen belegt. So ist es in mehreren Städten untersagt, nur in Badebekleidung wie Badeanzug oder Bikini durch den Ort zu laufen, Männer dürfen nicht oberkörperfrei spazieren.

Wer das trotzdem tut, muss etwa im malerischen Sorrent in Süditalien mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro rechnen. Die Begründung des Bürgermeisters: Der Anblick kann zu Unbehagen bei der Bevölkerung führen und dem Ansehen der Küstenstadt schaden.

Wer in der Küstenstadt Sorrent mit Badekleidung in der Stadt erwischt wird, muss mit einer Geldstrafe rechnen. © Quelle: imago images/Panthermedia

Auch in Rom und Venedig müssen Frauen, die sich in der Stadt in Badebekleidung zeigen, genauso wie Männer, die oben ohne flanieren, mit Bußgeldern und Platzverweisen rechnen. Wer etwa einen öffentlichen Park als Sonnendeck nutzt, kann mitunter mit erheblichen Geldstrafen rechnen, wie das Beispiel einer Touristin, die sich in Venedig im Bikini sonnte, zeigte. Ihr Sonnenbad kostete die Urlauberin 250 Euro und einen Platzverweis.

