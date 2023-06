Neue Regeln: Italien will Helmpflicht für E-Scooter einführen

E-Scooter fahren wird in Italien bald nicht mehr ohne Helm möglich sein. Die italienische Regierung hat eine Änderung der Straßenverkehrsordnung beschlossen, die unter anderem härtere Regeln für die beliebten Leihroller vorsieht, berichtet Infrastruktur- und Transportminister Matteo Salvini im Rahmen einer Pressekonferenz.

Doch nicht nur der Helm wird auf E-Scootern Pflicht: Nutzerinnen und Nutzer müssen zudem eine Versicherung abschließen und sich an ein Tempolimit halten, heißt es aus dem Ministerium. Außerdem müssen die Fahrzeuge künftig mit einem Nummernschild ausgestattet werden. Salvini möchte außerdem mehr Ordnung schaffen und so dürfen E-Scooter nicht mehr auf den Gehwegen abgestellt werden.

E-Scooter in Paris komplett verboten

Italien ist nicht das erste Land, was schärfere Regeln für E-Scooter einführt. In Frankreich, genauer in Paris, werden sie komplett verboten. Ab dem 1. September werden hier keine E-Roller mehr im Weg stehen oder durch die Straßen cruisen.

In Deutschland sind noch keine härteren Regeln für E-Scooter in Sicht. Denn auch hier müsste erstmal die Straßenverkehrsordnung geändert werden, bevor eine Helmpflicht in Betracht kommt. Auch Radfahrerinnen und Radfahrer sind bisher nicht verpflichtet, einen Helm zu tragen.

Initiativen sollen für mehr Sicherheit sorgen

Doch es gibt Initiativen der E-Scooter-Anbieter, die Nutzerinnen und Nutzer zum Helmtragen zu motivieren. In Wien beispielsweise bekommst du zehn Prozent Rabatt auf deine Fahrt, wenn du vorher ein Helm-Selfie machst und es an den Verleiher „Lime“ schickst. In Berlin gibt es E-Scooter von „Tier“, bei denen der Helm in einer Box verstaut ist und genutzt werden kann.

Bis du dich beim Urlaub in Italien wirklich im einen Helm für einen E-Scooter kümmern musst, wird es aber noch dauern. Die Vorschriften müssen erst noch konkretisiert und in die Tat umgesetzt werden.

