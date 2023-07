Kuriose Idee: So will Japan Airlines den CO2-Ausstoß verringern

„Reise ohne Gepäck nach Japan“ – so lautet der Werbeslogan von „Any Wear, Anywhere“, einem neuen Service von Japan Airlines. Die Idee dahinter: Um CO2-Emmissionen und Kleidungsmüll zu reduzieren, sollen Urlauberinnen und Urlauber ohne Gepäck nach Japan reisen und sich dann vor Ort Kleidung für den Zeitraum ihres Aufenthalts mieten. Dazu arbeitet Japan Airlines mit dem japanischen Unternehmen Sumitomo zusammen.

Das Experiment ist im Juli gestartet und soll voraussichtlich bis zum 31. August 2024 laufen. Das Angebot gilt für alle, die mit Japan Airlines nach Japan reisen und funktioniert folgendermaßen: Zunächst mietest du dir die Kleidung auf der Internetseite von „Any Wear, Anywhere“. Diese wird dann direkt an dein Hotel oder Airbnb geliefert und dort gibst du sie nach Ende deiner Reise auch wieder ab. Durch weniger Gepäck im Flieger sollen CO2-Emmissionen gespart werden.

Mietklamotten gibt es ab rund 30 Euro für zwei Wochen

Die Kleidung sollte einen Monat vor Reiseantritt gemietet werden und darf auch nur für maximal zwei Wochen ausgeliehen werden. Du kannst dir Klamotten für die jeweiligen Jahreszeiten raussuchen, das Frühlingspaket „Casual“ für Frauen gibt es beispielsweise ab rund 32 Euro.

Ausgefallene Mode solltest du hier nicht erwarten: Die Kleidung ist sehr schlicht mit gedeckten Farben und nur wenigen Mustern. Auch bei den Größen kann es zu Schwierigkeiten kommen: Frauen ab 1,60 Metern Körpergröße müssen eine XL bestellen.

Ist das Projekt erfolgreich, könnte es auf weitere Airlines ausgeweitet werden, unter anderem American Airlines, British Airways, Cathay Pacific und Malaysia Airlines, schreibt das Online-Magazin „Simpleflying“. Laut Japan Airlines reduziert schon ein Kilogramm Kleidung bei einem Flug zwischen Japan und New York den CO2-Ausstoß um 750 Gramm.

Die Mietkleidung ist nicht die einzige Idee von Japan Airlines, die CO2-Emmissionen zu verringern. Das Unternehmen bietet auch eine sogenannte „Meal Skip Option“ an. Die kannst du wählen, wenn du vor Abflug schon weißt, dass du das Essen an Bord eh nicht essen möchtest. So soll die Verschwendung von Lebensmitteln reduziert werden. Für jedes Essen, das abgewählt wird, spendet Japan Airlines einen Betrag an soziale Zwecke.

