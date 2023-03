Junge männliche Touristen aus Großbritannien sind in Amsterdam nicht mehr willkommen

Die niederländische Hauptstadt Amsterdam hat genug von störenden Problem-Touristen. Sie startete diese Woche daher eine Werbekampagne gegen das lästige Partyvolk, das auf der Suche nach einer „messy night“ (schmutzige Nacht“) ist und nur kommt, um es krachen zu lassen. Dazu scheinen vor allem junge Briten zu zählen.

Die Online-Aktion namens „Stay Away“ („Bleib weg“) richte sich zunächst an britische Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren, informiert die Stadt auf ihrer Website. Im Laufe des Jahres sollen aber auch potentielle belästigende Besucher aus dem eigenen Land und aus anderen EU-Ländern folgen, heißt es weiter.

„Besucher bleiben willkommen, aber nicht, wenn sie sich daneben benehmen und Ärger machen. Dann sagen wir als Stadt: lieber nicht, bleiben Sie weg“, sagte Stadtrat Mbarki. Die Stadt solle lebenswert bleiben, daher habe man sich jetzt für Begrenzung statt „unverantwortliches Wachstum“ entschieden.

So will die Stadt störende Touristen fernhalten

Touristen, die glauben, dass in Amsterdam alles erlaubt ist, sollen vor einen möglichen Reiseantritt online über Videos sensibilisiert und abgeschreckt werden. Im Internet bereiten sich Besucher, die zum Austoben kommen, nach Angaben der Stadt mit Suchbegriffen wie „Junggesellenabschied Amsterdam“, „billiges Hotel Amsterdam“ und „Kneipentour Amsterdam“ auf ihren Urlaub vor. Wenn sie jetzt diese Begriffe googlen, sollen durch die Kampagne Warnanzeigen und -videos erscheinen.

Diese weisen auf die Risiken und Folgen von Belästigungen und übermäßigem Alkohol- und Drogenkonsum hin. Dazu gehören: Geldstrafen, Verhaftung, Vorstrafen, Krankenhausaufenthalte und Gesundheitsschäden.

So comming to Amsterdam for a messy night?“ – „Stay away“, macht zum Beispiel ein Video deutlich, dass einen jungen Mann zeigt, der von Polizisten verhaftet wird und schließlich in einer Zelle landet. Unterstrichen wird das Kurz-Video von dramatischer Musik. Eine „messy-night“ kostet im Übrigen 140 Euro Strafe.

Die Kampagne solle in den kommenden Monaten evaluiert und gegebenenfalls weiterentwickelt werden, teilt die Stadt Amsterdam mit.

Warnschilder für Touristen vor Ort

In diesem Monat soll zudem die Kampagne „How-to-Amsterdam“ starten. Mit dieser sollen Touristen angesprochen werden, die sich bereits in der Stadt aufhalten. Über soziale Medien, mit Warnschildern auf den Straßen und Bildschirmen in den Hotel-Lobbys werden die Besucher der niederländischen Hauptstadt darauf hingewiesen, was sie alles unterlassen sollen.

Dazu zählen:

Urinieren in der Öffentlichkeit

Trunkenheit

Drogenkauf bei Straßendealern

Amsterdam verbietet ab Mitte Mai auch das Kiffen auf der Straße. Es gehört zu den 2022 verabschiedeten Maßnahmenpacket, um Folgen des Massentourismus, wie saufende und grölende Menschen, einzudämmen. Dazu zählen auch strengere Schließzeiten von Gastronomiebetrieben sowie ein eingeschränkter Alkoholverkauf in bestimmten Bereichen, die die Stadt unter ihrer Tourismus-Richtlinie aufführt.

RND/lcs