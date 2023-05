Kein Kauf des Deutschlandtickets möglich: DB-Server ist überlastet

Für 49 Euro in Bussen und Bahnen durch ganz Deutschland fahren: Ab dem 1.Mai geht das mit dem Deutschlandticket. Und die Nachfrage ist so groß, dass am Montagvormittag der Server der Deutschen Bahn überlastet war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Im Moment greifen zu viele Nutzer gleichzeitig auf unser Buchungssystem zu. Bitte versuchen sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.“ Diese Meldung erschien bei etlichen Kundinnen und Kunden auf dem Bildschirm, wenn sie auf der DB-Webseite oder in der App DB Navigator das Deutschlandticket kaufen wollten.

Am Montagvormittag war der Server der Deutschen Bahn zum Start des Deutschlandtickets überlastet. © Quelle: Screenshot

Wer sich das Ticket für 49 Euro pro Monat kaufen wollte, musste die Alternativen nutzen. Erhältlich ist es auch in den DB-Reisezentren sowie bei den jeweiligen regionalen Verkehrsunternehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Auch wenn das Deutschlandticket dann einmal gekauft ist, läuft nicht alles unkompliziert. Denn obwohl der Name einheitliche Regeln im ganzen Land vermuten lässt, gelten je nach Bundesland und Verkehrsverbund eigene Regeln beispielsweise zur Mitnahme von Fahrrädern und Hunden oder der Nutzung spezieller Regionalzüge (RE).

Züge und Busse dürfen voller werden

In den Bussen und Bahnen dürfte es trotzdem bald voller werden. „Wir gehen davon aus, dass wir mit dem Deutschlandticket einen spürbaren Nachfrageschub haben werden“, sagte DB-Vorständin Palla der Deutschen Presse-Agentur. „Der wird aber nicht schlagartig zum 1. Mai eintreten.“

Das sei ein großer Unterschied zum 9-Euro-Ticket, das im vergangenen Sommer drei Monate lang Fahrten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ermöglicht hatte. Damals war insbesondere auf touristischen Strecken der Andrang auf die Regionalzüge groß. Fahrradausflügler konnten häufig nicht mitgenommen werden, es kam zu Verspätungen und Ausfällen. „Das war eine begrenzte Aktion für drei Monate, wo jeder rasch in den Besitz des Tickets kommen wollte, um es auszukosten“, sagte Palla.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Deutschlandticket, auch 49-Euro-Ticket genannt, habe einen höheren Preis und sei auf Dauer angelegt, betonte die Managerin. Die Nachfrage werde sich „über die nächsten Monate kontinuierlich aufbauen“.

Gleichwohl seien auch mit dem neuen Abo sehr volle Züge möglich. „Schon immer sehen wir gerade an langen Wochenenden zu Ausflugszielen vollere Züge. Das wird sicherlich auch in Zukunft so sein“, sagte Palla. „Wir bereiten uns mit zusätzlichem Servicepersonal in den Zügen und an den Bahnhöfen vor, um der Nachfrage bestmöglich gerecht zu werden.“ Außerdem setze die Bahn auf mobile Reparaturteams, um möglichst schnell dort zu sein, wo Bedarf ist.