Keine Genehmigung mehr nötig: Reisen nach Südkorea wird einfacher

Uraufführung

Vor 100 Jahren, als Carl Zuckmayer Dramaturg an der Kieler Bühne war, ging es hoch her. Nach aberwitzig ausgeschmückten Geschichten über Promis in Kiel wie Albert Einstein hat sich der Autor Jens Raschke mit dem Ensemble von Deichart jetzt Zuckmayer zur Brust genommen – in der Uraufführung von „Babylon Kiel”.