Darum siehst du durch das Flugzeugfenster keine Sterne

Viele Reisende nutzen die Zeit im Flugzeug für ein ausgiebiges Nickerchen. Insbesondere bei Nachtflügen. Aus dem Flugzeugfenster guckst du bei Dunkelheit deswegen wahrscheinlich eher selten – höchstens, um die Lichter der Stadt bei Abflug oder Ankunft zu sehen.

Oder ist dir schon mal aufgefallen, dass du vom Flugzeug aus gar keine Sterne siehst? Wieso das so ist und was du tun kannst, um den Sternenhimmel doch mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen.

Das Problem ist das Flugzeug

Dass hell erleuchtete Städte dafür sorgen, dass du keine Sterne siehst, dürfte klar sein, das hat wahrscheinlich jede und jeder schon mal selbst erlebt. Grund sind feine Partikel wie Staub in der Luft und die Lichtverschmutzung. Der Staub reflektiert das Licht und sorgt so für ein ständiges Hintergrundleuchten, welches heller ist als die Sterne.

Warum sind aber vom Flugzeug keine Sterne zu sehen, wenn du hoch am Himmel und weit von der nächsten Großstadt entfernt bist? Das hat mit den Scheiben des Flugzeugs zu tun, diese sind nämlich ziemlich dick und von ihrer optischen Qualität nicht darauf ausgelegt, gut nach draußen gucken zu können, erklärt Dr. Harald Michaelis vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrttechnik gegenüber SWR3.

Außerdem gehe auch von einem Flugzeug mit abgedunkeltem Licht eine gewissen Helligkeit aus, die sich in den Scheiben reflektiert. Das führe dazu, dass wir nachts noch schlechter nach draußen gucken können.

So kannst du trotzdem Sterne vom Flugzeug aus sehen

Die Qualität der Scheiben im Cockpit sind deutlich besser als in der Kabine, von dort wären deine Chancen, Sterne zu sehen, also wesentlich besser. Allerdings dürfte die Crew wenig Verständnis dafür haben, wenn du versuchst, ins Cockpit zu kommen, um dir die Sterne anzuschauen – also bitte nicht machen!

Es kann aber auch ausreichen, den Lichteinfluss auf deine Augen zu verringern. Wenn du dir zum Beispiel eine Jacke über den Kopf ziehst, dein Gesicht nah vor die Scheibe hältst und deinen Augen etwas Zeit gibst, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen, dann könntest du ein paar Sterne zu sehen bekommen. Bei Vollmond sind die Chancen übrigens aufgrund des helleren Mondlichtes geringer.

Die Nasa setzte zusammen mit dem DLR eine Boeing 747 ein, um astronomische Beobachtungen machen zu können. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Dass sich ein passendes Flugzeug grundsätzlich gut für astronomische Beobachtungen eignet, zeigt zum Beispiel „Sofia“ (Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie). Eine umgebaute Boeing 747, die von der Nasa und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt bis September 2022 eingesetzt wurde.

