Kennst du diese überraschenden Fakten über die Nordsee?

Keine Frage: Reisen bildet. Wer fremde Länder kennenlernt, lernt auch automatisch viel von der Welt. Geht es um die Nordsee, haben viele von uns schöne Erinnerungen an einen Urlaub in der Kindheit, doch mit Fakten und Fachwissen sieht das anders aus.

Vom Skagerrak zur Zwölfmeilenzone, von der Hanse zu den größten Nordseehäfen: Hier kommen überraschende Fakten über die Nordsee.

Woher die Nordsee ihren Namen hat

Die Kaufleute der Hanse sind schuld daran, dass die Nordsee ihren Namen trägt. Früher wurde das Meer häufig als Westsee bezeichnet, um es von der Ostsee abzugrenzen. Die Hanse aber beharrte auf dem Namen Nordsee, da das Meer von ihnen aus gesehen im Norden lag.

Diese Haltung verbreitete sich rasch in Europa und beeinflusste die anderen Länder. Noch heute sind „North Sea“ im englischen Raum, „Noordzee“ in den Niederlanden und „Mer du Nord“ in Frankreich etabliert. Eine Ausnahme macht Dänemark, wo es zwei Begriffe gibt „Nordsøen“ und „Vesterhavet“. Letzteres entstand, da die Nordsee westlich von Dänemark liegt.

Die Hanse hat den Namen Nordsee im Sprachgebrauch etabliert. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

Wie international die Nordsee eigentlich ist

Für die meisten ist die Nordsee untrennbar mit Deutschland verbunden. Ob malerische Inseln oder Badeorte am Festland: Ein Urlaub an der Nordseeküste ist in der deutschen DNA fest verankert. Die Nordsee ist aber ein internationales Gewässer, das weit über unsere Grenzen hinausreicht.

Im Westen grenzt die Nordsee an die Britischen Inseln und geht dann in der Straße von Dover in den Ärmelkanal über, im Süden grenzt sie an die Küsten von Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland und im Osten an Dänemark. In einem 150-Kilometer-Bereich an der Küste der Nordsee leben rund 80 Millionen Menschen!

Wie sich die Nordsee im Laufe der Jahrhunderte verändert hat

Die Nordsee ist ein altes Meer und existiert bereits seit 350 Millionen Jahren. Allerdings hat sich das Meer im Laufe der Zeit verändert. In ihrer heutigen Form gibt es die Nordsee erst seit etwa 8300 Jahren.

Grund für die Veränderungen sind die Klimaschwankungen des Eiszeitalters. So entstand das heutige Schelfmeer, das die Nordsee ist. Unter einem Schelfmeer versteht man den randlichen Bereich eines Kontinentes, der von Meer bedeckt ist.

Blick aus der Luft auf die ostfriesische Insel Borkum in der Nordsee. © Quelle: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Welchen Zusammenhang es zwischen Nordsee und Atlantik gibt

Obwohl der Atlantik weit weg von Deutschland liegt, hat er eine Verbindung zur Nordsee. Denn die Nordsee steht in starker Abhängigkeit zum Atlantik. Die Nährstoffe, die im Wasser der Nordsee vorkommen, stammen nämlich zu 90 Prozent aus dem Atlantik.

So strömen diese Nährstoffe durch den ständigen Wasseraustausch vom Atlantik in die Nordsee. Das hat einen großen Einfluss auf das Wasser, denn dadurch werden auch Temperatur und Salzgehalt bestimmt.

Wie viel Salz in der Nordsee enthalten ist

Salz ist ein wesentliches Element der Nordsee. Der Salzgehalt ist je nach Lage anders. In der nördlichen Nordsee beträgt er zwischen 32 und 35 Promille, während er in der Nähe von Flussmündungen zwischen 15 und 25 Promille beträgt.

Die Nordsee ist in etwa viermal so salzig wie die Ostsee. Der durchschnittliche Salzgehalt in der Ostsee liegt bei 0,8 Prozent, während der Salzgehalt in der Nordsee bei 3,5 Prozent liegt. Würde man den Salzgehalt auf eine Badewanne umrechnen, würde man für eine 150-Liter-Wanne 5,25 Kilo Salz benötigen, um den Salzgehalt der Nordsee nachzubilden, während es für die Ostsee nur 1,2 Kilogramm sind.

Die Nordsee ist rund viermal so salzig wie die Ostsee. © Quelle: imago images/R. Kistowski/wunderbare-Erde

Wo die Nordsee auf die Ostsee trifft

Neben dem Atlantik kommt die Nordsee auch mit der Ostsee in Berührung: über den Skagerrak zwischen der Nordküste Jütlands in Dänemark, der Südküste Norwegens und der nördlichen Westküste Schwedens und über den Kattegat zwischen Jütland und der schwedischen Westküste.

Am nördlichsten Punkt Dänemarks in Grenen treffen die Meere Skagerrak und Kattegat aufeinander. Hier kannst du mit einem Bein in der Ostsee und mit dem anderen Bein in der Nordsee stehen.

Am nördlichsten Punkt Dänemarks in Grenen treffen die Nordsee und die Ostsee aufeinander. © Quelle: IMAGO/osnapix

Wie die Nordsee ihr Wasser tauscht

Die Nordsee ist wortwörtlich immer im Fluss. Denn die Flüsse Humber, Themse, Schelde, Seine, Rhein, Ems, Elbe, Weser, Glomma und Drammenselva münden in der Nordsee – und bringen frisches Wasser mit sich.

So entwässern die Nordseeflüsse etwa 841.500 Quadratkilometer und bringen jährlich ungefähr 296 bis 354 Kubikkilometer Frischwasser ins Meer. In ein bis zwei Jahren ist das Wasser in der Nordsee somit komplett ausgetauscht.

Was die Tide der Nordsee draufhat

Die Nordsee gilt mit ihrer Fläche von 570.000 Quadratkilometern als verhältnismäßig kleines Meer. Ebbe und Flut werden vom Atlantik bestimmt und wechseln sich in einem Rhythmus von etwa zwölf Stunden und 25 Minuten ab.

Mit bis zu sieben Metern Tidenunterschieden zeigt sich die Nordsee besonders charakteristisch. Der Unterschied zwischen Ebbe und Flut kann dazu führen, dass Inseln bei Ebbe zu Fuß erreicht werden oder der Schiffsverkehr nur bei Flut möglich ist.

In der Nordsee gibt es einen Tidenunterschied von bis zu sieben Meter. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Wie wichtig die Nordseehäfen in Europa sind

Schon lange gilt die Nordsee als Tor zum Welthandel. Die drei größten Häfen Europas liegen in der Nordsee – nämlich in Rotterdam, Hamburg und Antwerpen. 15 Prozent des europäischen Bruttoinlandsproduktes werden hier erwirtschaftet.

Die südliche Nordsee mit dem angrenzenden Ärmelkanal ist die am dichtesten befahrene Schifffahrtsregion der Welt. Auch Fisch spielt eine große Rolle: Pro Jahr werden bis zu 3,5 Millionen Tonnen Fisch von der Nordsee an Land geholt.

Die Nordsee ist für die Schifffahrt damals wie heute enorm wichtig. Der Hafen in Rotterdam ist der drittgrößte Seehafen der Welt. © Quelle: imago images / Rainer Weisflog

Was es mit der Zwölfmeilenzone auf sich hat

Die Nordsee gehörte bis nach dem Zweiten Weltkrieg juristisch niemandem. Die angrenzenden Staaten nahmen lediglich schmale Küstengewässer für sich in Anspruch. Heute beanspruchen die an die Nordsee angrenzenden Länder die sogenannte Zwölfmeilenzone.

1964 proklamierten die Bundesrepublik Deutschland und die DDR je eine Festlandsockelzone. Die Seegrenze der DDR zur Bundesrepublik in der 14,9 Kilometer langen Lübecker Bucht basierte auf Absprachen zwischen britischen und sowjetischen Besatzungstruppen. Die endgültige räumliche Gliederung der deutschen Meereszonen geschah auf der Basis des „Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen“ von 1982.

