Kinderreisepass wird abgeschafft: Was Familien wissen müssen

Fahren Familien in den Urlaub, muss vorab eine lange Checkliste abgearbeitet werden. Kleidung, Spielsachen, Kuscheltiere – und natürlich die richtigen Reisedokumente dürfen bei der Abreise nicht fehlen. Doch welchen Ausweis benötigen Kinder eigentlich?

Aktuell können Eltern für ihre Kinder noch drei verschiedene Ausweisarten beantragen: einen Personalausweis, einen Kinderreisepass oder einen normalen Reisepass. Doch ab dem 1. Januar 2024 soll sich das ändern: Dann sollen nur noch Personalausweis und Reisepass zur Auswahl stehen. Das hatte der Bundestag bereits im Juli 2023 beschlossen. Nun stimmte auch der Bundesrat der Änderung im Passrecht zu.

Kinderreisepass und Reisepass: Was ist der Unterschied?

Doch was unterscheidet einen Kinderreisepass eigentlich von einem normalen Reisepass? Zum einen ist ein Kinderreisepass, der für Kinder unter zwölf Jahren beantragt werden kann, deutlich günstiger: Nach Angaben des Innenministeriums kostet ein Kinderreisepass derzeit 13 Euro, ein Reisepass für Personen unter 24 Jahren 37,50 Euro.

Dafür ist ein Kinderreisepass aber auch nur ein Jahr gültig, ein normaler Reisepass für Kinder kann sechs Jahre lang genutzt werden. Ein weiterer Nachteil des Kinderreisepasses: Er enthält keinen Chip. Laut Innenministerium kann es deshalb bei Reisen zu Einschränkungen kommen. Es gebe immer mehr Länder, die den Kinderreisepass nicht anerkennen und für die Einreise zusätzlich ein Visum für das Kind verlangen.

Aus für den Kinderreisepass: Was müssen Familien ab 2024 beachten?

Wegen all dieser Nachteile soll nun eine einheitliche Lösung her: Ab dem 1. Januar 2024 benötigen Kinder für eine Reise ins Ausland einen Personalausweis oder einen Reisepass – genau wie ihre Eltern.

Für Reisen innerhalb der Europäischen Union und für Reisen in Staaten, die zum Schengenraum gehören, etwa Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein, sowie für Reisen in die Türkei reicht ein Personalausweis aus.

Genaue Informationen zu jedem Reiseland gibt es auf der Website des Auswärtigen Amtes.

Was müssen Eltern beim Bild für den Reisepass beachten?

Der elektronische Reisepass für Kinder ist maximal sechs Jahre lang gültig. In diesen sechs Jahren verändern sich Kinder meist stark im Aussehen. Was gilt es also beim Passbild zu beachten?

Die Antwort liefert das Ministerium liefert das Bundesinnenministerium auf seiner Website: „Bitte beachten Sie, dass sich das Gesichtsbild, insbesondere von Säuglingen und Kleinstkindern, innerhalb von sechs Jahren so stark verändern kann, sodass eine Identifizierung mit dem ursprünglichen Ausweisdokument teilweise auch schon deutlich vor Erreichen des aufgedruckten Gültigkeitsendes nicht mehr möglich und daher das Ausweisdokument vorzeitig ungültig ist. In diesem Fall beantragen Sie bitte rechtzeitig vor Reiseantritt ein neues Dokument.“

Sprich: Unterscheiden sich Bild und tatsächliches Aussehen zu stark, muss vorzeitig ein neuer Pass beantragt werden.

