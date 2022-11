Klimaproteste an Flughäfen? Diese Rechte haben Reisende

Reisende am Flughafen Berlin Brandenburg – welche Rechte haben sie im Falle einer Blockade?

Nach mehreren umstrittenen Protestaktionen hat die Gruppe „Letzte Generation“ nun angekündigt, Flughäfen in Deutschland blockieren zu wollen. Welche Rechte haben Reisende in so einem Fall? Eine Übersicht.