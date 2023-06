Klo-Beschriftung im Urlaub: So findest du die richtige Tür

Die Blase drückt, schnell ab auf die Toilette. Der Gang aufs stille Örtchen, der eigentlich ein Leichtes ist, kann sich im Ausland (und manchmal auch in Deutschland) allerdings als Herausforderung entpuppen. Ob nur in der jeweiligen Landessprache ausgeschildert, als Symbol oder mit genetischer Anspielung – WC-Türen können so manches Rätsel aufgeben.

Wir stellen dir ein paar dieser WC-Beschriftungen inklusive ihrer Bedeutung vor, damit der Toilettengang nicht zum Rätselraten wird.

1. Genetische Bezeichnung auf der Tür zum stillen Örtchen

In der Schule nicht aufgepasst und dann das: Die Toilettentüren sind mit XY und XX gekennzeichnet. Dahinter steckt nicht etwa ein ausgetüfteltes Rätsel, die Buchstaben spielen auf die DNA von Männern und Frauen an. Aber wie war das noch gleich, mag sich mancher Gast und manche Gästin fragen, wenn das stille Örtchen aufgesucht wird.

Bei XY und XX handelt es sich um die Geschlechtschromosomen, die Frauen und Männern zugeordnet werden. Im Normalfall besitzen Frauen zwei X-Chromosomen und Männer ein X- und ein Y-Chromosom. Wer das weiß, nimmt die richtige Tür.

2. Verwirrung in Katalonien

Selbst wer Spanisch kann, könnte sich in Katalonien verunsichern lassen, wenn es um die Toilettenbezeichnungen geht. Mancherorts sind diese mit Dones und Homes ausgeschildert. Wo aber bleibt die Endung mit a, die sonst auf die weibliche Form hinweist?

Wenn dann noch jegliche Symbolik fehlt, kann das Rätselraten um die richtige Tür schon mal peinlich enden. Des Rätsels Lösung: Dones ist die richtige Tür für Damen und hinter Homes versteckt sich nicht etwa ein gemütliches Zuhause, sondern die Bezeichnung zum Zugang der Herrentoilette.

3. Irland und das Gälisch

Auch wenn man auf der Grünen Insel Irland eigentlich mit Englischkenntnissen zurechtkommt, ist die irisch-gälische Sprache noch immer Bestandteil des Alltags. Auch so manche Toiletten in Pubs oder Restaurants sind in gälischer Sprache ausgewiesen. Um diese überhaupt zu finden, sind diese Vokabeln hilfreich: Auf WCs wird mit Leithris (bedeutet Toilette) oder dem Plural Leithreas hingewiesen.

In Irland sind öffentliche Toiletten teilweise nur auf Gälisch ausgeschildert. Gut, wer weiß, was Mná und Fir bedeuten. © Quelle: imago images/Danita Delimont

Wer diesen Schildern folgt, hat das nächste Rätsel zu lösen. Die Türen sind mit Fir und Mná beschriftet, und für Unwissende ist jetzt guter Rat teuer. Die Auflösung: Die Damentoilette befindet sich hinter der Aufschrift Mná, die Herren nutzen die Tür mit der Fir-Beschriftung.

4. Tschechien

Auch bei einem Urlaub in Tschechien schadet es nicht, ein paar elementare Wörter zu kennen. Denn wer hier eine öffentliche Toilette aufsucht, wird mit diesen beiden Auswahlmöglichkeiten konfrontiert: Mužy und Ženy steht auf den Toilettentüren, berichtet Radio Prague International.

Mužy, was etwa wie Muji ausgesprochen wird, ist der Hinweis auf die Männertoilette. Ženy, das in etwa wie der weibliche Name Jenny ausgesprochen wird, bedeutet Frauen. Wenn allerdings zavreno an der Toilette steht, haben beide Pech: Dann nämlich ist die Toilette geschlossen.

Ganz einig ist man sich bei diesen Bezeichnungen wohl nicht. Das Tschechien Tourismus Portal nennt jedenfalls andere Bezeichnungen, die auf öffentlichen Toiletten zu finden sind: Páni (Herren) und Dámy (Damen). Es bleibt also spannend.

5. Symbole in Polen

Richtig kompliziert wird es, wenn Symbole ins Spiel kommen, die nicht jedem geläufig sind oder nicht ohne Weiteres abgeleitet werden können. Auf solche Toilettenbeschilderung kannst du unter anderem in Polen stoßen. Auf der einen Tür prangt ein Kreis, auf der anderen ein (meist kopfstehendes) Dreieck. Was bedeutet das?

Damen können sich hinter der Tür mit dem Kreis erleichtern, Herren finden hinter dem Dreieck ihre Toilette. Zu dem Ursprung der Symbole gibt es mehrere Mutmaßungen. Eine davon besagt, die Symbole spiegelten die jeweilige Körperform des Geschlechts, eine andere geht davon aus, dass die Symbole von den Planeten Venus (Symbol für Weiblichkeit) und Mars (Symbol des männlichen Geschlechts) abgeleitet sind.

6. Griechenlands Sprachtest

In Griechenland sind teilweise profunde Sprachkenntnisse vonnöten, um eine öffentliche Toilette aufzusuchen. Denn öffentliche WCs sind zum Teil nur in der Landessprache ausgeschildert. Die für Damen gedachte WC-Tür verbirgt sich hinter der Aufschrift Γυναίκες, wer die Herrentoilette sucht, sollte dem Hinweis Αντρο folgen.

Nicht immer sind die Toiletten in Griechenland in mehreren Sprachen ausgeschildert. Sprachkenntnisse sind dann von Vorteil. © Quelle: imago images/Schöning

Eine weitere Besonderheit in Griechenland dreht sich um den Inhalt der Kloschüssel: Das Toilettenpapier darf vielerorts nicht mit weggespült werden, sondern muss in dem bereitstehenden Abfalleimer entsorgt werden. Der Hinweis Μην πετάτε το χαπτί στην τουαλέτα bedeutet, dass kein Papier in die Schüssel zu werfen ist.

7. Unisex-Toiletten

In den vergangenen Jahren wurden auch immer häufiger genderneutrale Toiletten und Waschräume geschaffen. Auch in Deutschland gibt es sie schon mancherorts in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen oder Ämtern. Darüber, wie man diese am besten symbolisiert, herrscht noch keine Einigkeit.

Alle Geschlechter vereint: Wie die Unisex-Toilette in der Uni Bielefeld könnten öffentliche WCs bald verstärkt gekennzeichnet sein. © Quelle: imago images/ecomedia/robert fishman

Manche Schilder zeigen das weibliche Icon, das männliche Icon und anschließend ein Icon, das jeweils zur Hälfte männlich und zur Hälfte weiblich gestaltet ist. Doch für diese Darstellung hagelte es Kritik.

Ein anderes Zeichen für Unisex-Toiletten ist das Transgender-Symbol – eine Kombination aus Venus-, Mars- und einem weiteren Symbol, das transgender oder nicht binäre Menschen repräsentieren kann.

