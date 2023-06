Auf Entdeckungsreise: 5 spannende Routen durch Köln

Die Stadt Köln ist mit über einer Million Einwohnerinnen und Einwohnern die viertgrößte in Deutschland. Für dich und deinen Urlaub bedeutet das: viel Fläche und zahlreiche Optionen, um die schönsten Seiten zu erkunden.

Ob bei Dunkelheit oder tagsüber – mit diesen Routen entdeckst du farbenfrohe Straßenkunst, die unterschiedlichen Veedel und Kölns Sehenswürdigkeiten am besten.











1. Köln bei Dämmerung: von der Südstadt zum Deutzer Hafen spazieren

Die Südstadt zählt zu den beliebtesten Vierteln der Stadt und lädt hervorragend zum Spazieren durch die breiten Straßen und Alleen ein. Insbesondere am Abend zeigen sich die schönen Altbauten von ihrer besten Seite und du hast schnell das Gefühl, in Frankreich oder im spanischen Barcelona zu sein. Da die Südstadt Kölns nicht weit vom Rhein entfernt ist, bietet das Viertel den idealen Startpunkt für einen Spaziergang nach Deutz, wo die schönste Aussicht auf Köln auf dich wartet.

Am besten startest du deinen Abendspaziergang in der Volksgartenstraße. Von hier aus kannst du dich auf den Weg Richtung Rolandstraße und Teutoburger Straße machen. Am berühmten Platz „Eierplätzchen“ vorbei geht es weiter Richtung Friedenspark. Dort erwarten dich überwucherte Ruinen und Festungsmauern aus vergangenen Zeiten, die dem Park ein historisches Flair verleihen. Über die Südbrücke Richtung Poller Wiesen geht es zum Deutzer Hafen. Wer jedoch möchte, kann sich weiter am Rhein orientieren, denn von dort aus genießt du eine der besten Aussichten auf Köln.

Die Beleuchtung lässt Köln in goldenen Farben erstrahlen. © Quelle: imago images/ingimage

Das Deutzer Rheinufer ist bekannt für seinen Ausblick und zieht – vor allem bei gutem Wetter – zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Du kannst es dir auf den Rheintreppen gemütlich machen, die Aussicht genießen oder entlang des Wassers spazieren. So oder so hast du von hier aus den besten Blick auf den beleuchteten Kölner Dom, die Kranhäuser und die Hohenzollernbrücke. Allgemein lässt sich das ganze Panorama genießen, das zudem ein perfektes Fotomotiv ist.

2. Raus ins Grüne: Fahrradtour durch den Kölner Süden

Köln hat nicht nur im Herzen der Stadt einiges zu bieten. Wer Lust auf eine gemütliche Fahrradtour außerhalb des Trubels hat, wird bei dieser Route durch den Süden eine Menge Spaß haben. Allgemein eignet sich diese Radtour für alle Fitness-Level und geht überwiegend über befestigte Wege.

Am besten startest du deinen Ausflug am Volksgarten. Von hier aus geht es dann für knapp 4,5 Kilometer durch die Südstadt zum Kölner Rheinufer. Das Gustav-Heinemann-Ufer bietet ideale Bedingungen, um die Strecke mit dem Rad abzufahren. Von hier aus lässt sich der Blick auf den Rhein wunderbar genießen und wer Lust hat, kann auch einen kleinen Snack-Stopp einlegen und es sich am Rande des Flusses gemütlich machen.

Du kannst fast überall am Uferrand eine Pause einlegen. © Quelle: imago images/Rainer Unkel

Weiter am Wasser entlang, geht es in Richtung der Rheinbrücke „Köln Rodenkirchen“, damit du die Uferseite wechseln kannst. Von hier aus hast du die Wahl: Du kannst entweder über die Poller Wiesen Richtung Deutz zurückradeln und den herrlichen Panoramablick einfangen oder weiter nach Zündorf fahren. Dort erwartet dich die sogenannte „Zündorfer Groov“ – eine kleine Freizeitinsel mit Sandstrand im Kölner Süden. Dieser Stopp könnte dein Highlight der Fahrradtour sein, da die Groov zum Planschen und Sonnenbaden einlädt. Insgesamt sind es übrigens 8,6 Kilometer von der Rheinbrücke bis zur Insel. Der Weg dauert circa 30 Minuten.

3. Veedel-Hopping: das köllsche Gefühl erleben

Als Veedel bezeichnen Kölnerinnen und Kölner liebevoll ihre Stadtviertel. Inzwischen werden offiziell 86 davon gezählt, die amtlich erfasst wurden. Wer in Köln zu Besuch ist, wird relativ schnell feststellen, dass vor allem die Stadtviertel einen großen Teil zur Einzigartigkeit der Domstadt beitragen, weshalb sich eine Hopping-Tour besonders lohnt.

Wie auch in Hamburg oder Berlin gibt es in Köln die beliebtesten Veedel, die sich im Zentrum der Stadt befinden. Diese kannst du ganz einfach zu Fuß erreichen und bei einem Spaziergang erkunden. Vom Agnesviertel über das Belgische Viertel bis hin zum Griechenmarkt- und Severins-Viertel: Jedes einzelne Veedel hat seinen ganz eigenen Charme. Du kannst deine Hopping-Tour übrigens mit einem Croissant im Goodchild Café starten. Das im Agnesviertel gelegene Café bildet den Ausgangspunkt deiner Route und führt dich direkt im Anschluss Richtung Agneskirche und Reichenspergerplatz.

Am Reichenspergerplatz erwartet dich der gigantische Justizbau des Oberlandesgerichts. © Quelle: imago images/Günther Ortmann

Vom Agnesviertel geht es direkt weiter Richtung Belgisches Viertel, wo gemütliche Cafés, prachtvolle Altbauten und unzählige Boutiquen auf dich warten und zum Shoppen einladen. Vom Rande des Agnesviertels – besser gesagt von der S-Bahn-Station Hansaring – dauert es übrigens nur 20 Minuten zu Fuß zum Belgischen Viertel.

Im Anschluss an das beliebte Veedel kannst du deine Route bis ins Griechenmarktviertel fortführen. Auf deinem 15-minütigen Spaziergang durch die Straßen Kölns kommst du am Neumarkt an und bist direkt im kölschen Geschehen, denn: Im Griechenmarktviertel triffst du auf urige Kneipen sowie das Reissdorf Brauhaus. Auch das Hotel Wasserturm Hotel Cologne befindet sich hier und fällt durch seine Größe besonders auf. Deine Tour endet übrigens im vermutlich „kölschesten“ Veedel der Stadt: dem Severins-Viertel. Nur wenige Gehminuten vom Griechenmarktviertel entfernt, erreichst du die Severinstraße, auf der zahlreiche Geschäfte für das wahre kölsche Jeföhl sorgen. Der perfekte Abschluss, um nach einem typisch kölschen Snack oder einem Souvenir Ausschau zu halten.

4. Sightseeing-Tour mit dem Boot

Sie ist der Klassiker unter den Routen und immer eine sichere Wahl: die Sightseeing-Tour mit dem Boot. Gerade in Köln bietet sich die Schiffsfahrt besonders gut an. Inzwischen gibt es zahlreiche Unternehmen, die eine schwimmende Sightseeing-Tour auf dem Rhein anbieten – am besten lässt du dich im Zentrum der Stadt beraten. Solltest du dich spontan für ein Ticket entscheiden, bist du meist nicht weit vom Wasser entfernt und kannst dich in nur wenigen Gehminuten auf ein Boot begeben.

Bei einer Bootstour erlebst du Köln aus der schönsten Perspektive und hast einen faszinierenden Panoramablick. © Quelle: imago images/blickwinkel

Im Durchschnitt dauert die Bootsfahrt 60 Minuten. Währenddessen kannst du das herrliche Stadtpanorama sowie den Blick auf den Kölner Dom und die Altstadt genießen. Je nachdem, für welche Fahrt du dich entscheidest, führt die Tour außerdem an der Hohenzollernbrücke und den Kranhäusern im Kölner Rheinauhafen vorbei. Mit etwas Glück entdeckst du außerdem die Spitze des historischen Rathauses und hast nach der Fahrt die schönsten Sehenswürdigkeiten entdeckt. Obendrein lernst du viel Wissenswertes über die Domstadt und ihre faszinierende Historie.

5. Den Graffiti auf der Spur: Street-Art-Route durch Ehrenfeld

Köln ist – ähnlich wie Berlin – ein Hotspot für Street-Art. Gerade in Ehrenfeld findest du an fast jeder Ecke sogenannte Murals, die mit ihrem Aussehen viele Schaulustige anziehen. Ob auf Häuserfassaden, Wänden oder Mauern: Wer in Ehrenfeld zu Besuch ist, begegnet der Straßenkunst überall.

Die Kölner Graffiti bilden eine Art Museum auf öffentlicher Straße. Du kannst sie kostenlos und zu jeder Zeit bestaunen oder aber in Begleitung eines Guides mehr über den Hintergrund auserwählter Murals erfahren. Renommierte Street-Art-Künstlerinnen und -Künstler haben sich auf den Straßen Kölns durch ihre Graffiti verewigt und machen Ehrenfeld zu einem besonderen Veedel. Wer sich in der Szene auskennt, wird wissen, dass Künstlerinnen und Künstler wie ROA, Herakut, M-City oder Interesni Kazk zu den Besten der Street-Art-Szene gehören und mit ihren Werken einen großen Beitrag leisten.

Faszinierende Graffiti-Kunst findet du in Ehrenfeld an fast jeder Ecke. © Quelle: imago images/Eibner

Deine Street-Art-Route beginnst du am besten am Bahnhof in Ehrenfeld, denn schon dort wirst du feststellen, wie bunt das Veedel eigentlich ist. Von hier aus lohnt es sich, erst mal über die kleinen Straßen des Viertels Richtung Stammstraße zu gehen. Auf deinem Weg werden dir die ersten kleinen Werke ins Auge fallen.

Im Anschluss daran lohnt sich ein Schwenker zur Hansemannstraße. Hierzu nutzt du am besten den Rundweg über die Körnerstraße, um noch mehr Street-Art zu entdecken. Auf dem Weg zur Venloer Straße erwarten dich dann teilweise größere Werke, die die Häuserfassaden schmücken. Ein Highlight der Route bildet außerdem das Kunstwerk „Ohne dich würde ich mich nicht trauen“ von Herakult – einem deutschen Street-Art-Duo. Das Werk gibt es schon seit 2011 und du findest es im Leo-Amann-Park, der nur wenige Gehminuten von der Hansemannstraße entfernt ist.

