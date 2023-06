Die spektakulärsten Aussichtspunkte in Köln

Aussichtspunkte haben mindestens einen genauso großen Effekt auf uns wie Sonnenuntergänge. Gerade in Großstädten, wenn zur Abenddämmerung die Häuser beleuchtet sind, findest du einen bezaubernden Schimmer wieder, an dem wir uns nicht satt sehen können. Das gilt auch für die Gute-Laune-Stadt Köln.

Doch von welchem Punkt aus lässt sich der Ausblick auf den Kölner Dom und den Colonius-Turm am besten genießen? Hier kommen unsere fünf Favoriten für deinen Perspektivwechsel.

1. Kölner Seilbahn

„Köln schwebend erleben!“ – mit diesem Slogan zieht die Kölner Seilbahn jährlich zahlreicher Besucherinnen und Besuchern an und ermöglicht ihnen einen tollen Blick auf die Domstadt. Seit über 50 Jahren ist die Bahn von März bis Oktober nun schon in Betrieb. 44 Gondeln pendeln in langsamem Tempo zwischen dem Rheinpark (auf der Flussseite rechts) und dem linksrheinischen Kölner Zoo.

Gondelspaß für Groß und Klein: Mit der Kölner Seilbahn kannst du einen ganz besonderen Panoramablick genießen. © Quelle: imago images/Zoonar

Fun Fact: Laut der offiziellen Seite der Kölner Seilbahn fahren jährlich mehr als eine halbe Million Gästinnen und Gäste aus aller Welt mit einer Gondel. Aus der Vogelperspektive sehen sie dann die beliebtesten Sehenswürdigkeiten wie den Kölner Dom, die Altstadt, den Rhein und natürlich die Landschaft im Umfeld. Mit etwas Glück erwischst du sogar den einen oder anderen tierischen Freund aus dem Zoo.

Übrigens kostet ein Einzelticket für die Hinfahrt 5 Euro. Wer direkt die Rückfahrt dazubucht, zahlt 9 Euro. Für Kinder bis vier Jahre ist die Fahrt kostenfrei.

2. Köln Triangle

Die wohl beste Aussichtsplattform in ganz Köln findest du in Deutz. Hier wurde nämlich 2005 das Bürohochhaus Köln Triangle erbaut, auf dem sich im obersten Stockwerk eine Panoramaplattform befindet, die dir einen 360-Grad-Ausblick verschafft.

Vom Dom über den Rhein bis hin zu den Rhein-Brücken: Wenn du es auf das 100 Meter hohe Dach schaffst, wirst du vom Ausblick nicht enttäuscht werden, da du über ganz Köln und seine Schätze blickst.

Das Köln Triangle befindet sich am Ottoplatz in Köln. © Quelle: imago images/Joko

Das Hochhaus liegt mit seinen 100 Metern fast auf gleicher Höhe mit der Besucherplattform des Kölner Doms. Wusstest du, dass der Weg nach oben auf die Panoramaplattform des Hochhauses genau 565 Stufen umfasst? Allerdings ist die Terrasse aus Sicherheitsgründen nur mit dem Fahrstuhl zu erreichen, sodass dir die sportliche Aktivität erspart bleibt.

Wenn du einen ereignisreichen Tag hattest, kannst du diesen auch hervorragend im Restaurant des Hochhauses beenden. Dabei genießt du nicht nur die einzigartige Aussicht, sondern verwöhnst dich auch mit kulinarischen Köstlichkeiten.

3. Kölner Dom

Was wäre ein Ausflug nach Köln ohne einen Besuch im Herzstück der Stadt? Der Kölner Dom zieht nicht nur wegen seiner erstaunlichen Architektur viele Besucherinnen und Besucher an – auch die Plattform des Südturms lädt zu einem wunderbaren Blick auf die Stadt ein.

Spoiler-Alarm: Der Weg hinauf zum Aussichtspunkt ist nicht ohne – 533 Treppenstufen gilt es zu bewältigen. Einmal angekommen, erwartet dich auf 97 Metern Höhe allerdings ein Ausblick, der sich sehen lässt.

An Sicherheitsgittern vorbei: Schon der Aufstieg auf den Südturm des Kölner Doms ermöglicht dir eine faszinierende Aussicht. © Quelle: imago stock&people

Ohne Fleiß kein Preis: Zwar führt an den 533 Stufen leider kein Weg vorbei (einen Aufzug gibt es in dem Denkmal nämlich nicht), allerdings wirst du auf dem Weg einige Highlights erleben, die den Aufstieg nur halb so anstrengend machen.

Nach rund 53 Metern – das sind ungefähr 240 Stufen – kommst du an der Glockenstube der römisch-katholischen Kirche vorbei. Und das ist etwas ganz Besonderes, denn: Hier hängt tatsächlich die größte frei schwingende Glock der Welt, die 24 Tonnen schwere Petersglocke. Dabei liegt die Betonung auf „frei schwingend“. Von den Kölnerinnen und Kölnern wird sie auch „d’r decke Pitter“ (der dicke Peter) genannt.

4. Hohenzollernbrücke

Die Hohenzollernbrücke zählt mindestens genauso zu den Wahrzeichen Kölns wie der Dom und der Rhein. Mit einer Länge von 400 Metern erstreckt sich die Brücke über den Rhein und ist schon beim Überqueren ein Erlebnis.

Die beste Aussicht ergibt sich für dich, wenn du über die Hohenzollernbrücke auf die dem Dom gegenüberliegende Rheinseite gehst. Dort erwartet dich eine wunderschöne Aussicht auf das Stadtpanorama.

Drei in einem: Von der anderen Rheinseite, also von Deutz aus, genießt du einen Ausblick auf den Kölner Dom, die Hohenzollernbrücke sowie die Altstadt. © Quelle: imago/Westend61

Übrigens ist die Hohenzollernbrücke auch noch für etwas anderes bekannt: Seit 2008 hängen Tausende von Liebesschlössern am Geländer, um die Liebe vieler Paare zu verewigen. Wie viele es am Ende tatsächlich sind, kann nur geschätzt werden. Allerdings könnte es sich inzwischen um mehr als 300.000 Schlösser handeln, die die Brücke mit ihrem Glanz zum Leuchten bringen.

5. Severinsbrücke

Auf der Severinsbrücke geht es vermutlich etwas entspannter zu als auf der Hohenzollernbrücke. Die Aussicht ist aber genauso spannend und zieht deshalb zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Doch was macht die Severinsbrücke überhaupt zu einem guten Aussichtspunkt?

Ganz klar, der 360-Grad-Blick. Zum einen findest du den Kölner Dom wieder, aber genießt zum anderen auch einen Blick auf den Rhein, die Poller-Wiesen und die berühmten Kranhäuser.

Ausblick von den Poller-Wiesen über den Rhein auf die drei Kranhäuser, die Severinsbrücke und den Kölner Dom. © Quelle: imago/imagebroker

Die türkisblaue Brücke wurde zwischen 1956 und 1959 erbaut und verbindet das Severinsviertel und den Rheinauhafen mit dem rechtsrheinischen Stadtteil Deutz.

Wer Lust auf einen besonderen Augenblick hat, sollte die Brücke frühmorgens aufsuchen, wenn die Sonne aufgeht. Dann erstrahlt die gesamte Stadt in einem warmen Gold und Sehenswürdigkeiten wie der Dom oder die drei Kranhäuser verzaubern mit ihrem Schimmer. Ein absolutes Postkartenmotiv!

