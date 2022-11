Können Reisende bald ihren eigenen Klimafußabdruck berechnen lassen?

Der Verein „Klima Link“ hat sich zum Ziel gesetzt, ein System zu entwickeln, mit dem der Klimafußabdruck einer gesamten Reise ermittelt werden kann. Dabei sollen alle einzelnen Elemente einer Reise berücksichtigt werden.

Es gibt zwar schon Berechnungsgrundlagen, mit denen einzelne Anbieter Reisenden ermöglichen, sich zum Beispiel besonders emissionsarme Flüge rauszusuchen, allerdings würden diese Angebote immer nur einzelne Bestandteile einer Reise betreffen, so die Vorstandsvorsitzende von Klimalink Swantje Lehners.

Im nächsten Jahr sollen laut Lehners erste Praxistests für das neue System anlaufen, spätestens im Jahr 2024 will man dann eine funktionierende Plattform auf den Markt bringen, berichtet die „Welt“. Diese soll sich allerdings nicht nur an die Verbrauchenden richten, sondern der gesamten Reisebranche zur Verfügung gestellt werden. So könnten Reiseanbieter, die mit Klimalink zusammenarbeiten, den Klimafußabdruck-Rechner schon auf ihren jeweiligen Plattformen integrieren.

Dieser Schritt würde es Verbrauchern, die sich eine klima-neutralere Reise wünschen wesentlich einfacher machen. Das größte Hindernis für viele Reisende wäre bisher schlicht die fehlende Sichtbarkeit von nachhaltigen Reisemöglichkeiten, erläutert Lehners gegenüber dem „Spiegel“. Genau dieses Problem soll das neue System von „KlimaLink“ nun lösen.

Klimalink will einheitliche Standards für Reisebranchen schaffen

Ziel des neuen Systems von Klimalink ist es, Standards zur Berechnung von Emissionen zu entwickeln, die möglichst einheitlich in den verschiedenen Reisebranchen verwendet werden können. Dabei müsse man aber auch immer im Blick behalten, dass die Lieferung der Daten für die einzelnen Anbieter – wie kleine Hotels oder Pensionen – überhaupt noch wirtschaftlich möglich sei, so Lehners. Hier gelte es, die richtige Balance zu finden.

Umweltschutz und ein klimaneutrales Leben sind Themen, die immer mehr Menschen auf der Welt interessieren. © Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Trotzdem soll das System nicht nur dem guten Gewissen aller Beteiligten zugute kommen, sondern kann für Reiseanbieter ganz konkrete Vorteile bieten. Anbieter, die das System nutzen, können anhand der Daten ihr eigenes Portfolio analysieren und dann je nach Wunsch nachhaltiger gestalten. Das wollen nämlich überraschend viele Veranstalter, erklärt die Vorstandsvorsitzende von Klimalink. Lehners spricht von „offenen Türen“, die man bisher mit der Idee einrenne.

Beteiligung der Tourismusbranche und der Klimaorganisationen ist groß

Dass die Bereitschaft, nachhaltiger zu werden, in der Branche vorhanden ist, lässt sich an den der Liste der Mitglieder und Unterstützer von Klimalink erkennen. Dazu zählen unter anderem die Reiseverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, große Veranstalter wie DER Touristik oder auch Kompensationsanbieter wie Atmosfair. Das Unternehmen bietet an, alternativlose emissionsreiche Reisen durch Kompensationszahlungen an Umweltschutzprojekte auszugleichen.

Langfristig hofft Lehners darauf, dass ihr Projekt es vielen Menschen, mit der Unterstützung der Tourismusbranche, deutlich einfacher machen wird, ihre Reisen nachhaltiger zu gestalten und den eigenen Klimafußabdruck so gering wie möglich zu halten. Die Auswirkungen des Klimawandels seien immerhin schon weltweit deutlich spürbar – auch hier in Deutschland.

Start-up berechnet bereits Klimafußabdruck beim Fliegen

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt bereits das Start-up Gruener Fliegen aus Berlin, das die Suche nach grünen Flügen ermöglicht. Reisende können bei der Flugauswahl auf der Webseite nicht nur den Preis und die Flugzeit vergleichen, sondern auch den Umwelteinfluss jedes einzelnen Fluges sehen. Dafür wird berechnet, wie viel CO₂ die Flugreise insgesamt verursacht.

So werden sowohl umweltfreundlichere Flüge angezeigt als auch weniger umweltfreundliche. „Somit bekommt der Nutzer im direkten Vergleich ein Gefühl dafür, was eine nachhaltigere Reise kosten würde“, sagt Geschäftsführer Philipp Gablenz gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in einem Interview. Unter den umweltfreundlicheren Flügen würden auch Billigflieger angezeigt, da bei der Bewertung auch Daten zu den Triebwerken, die Frachtbeladung, die Sitzplatzbestuhlung und das Alter der Flugzeugflotten mit hineinzählen. „Für die Buchung wird der Nutzer dann weitergeleitet, weil wir nur eine Flugsuche und kein Onlinereisebüro sind.“

Als nächsten Schritt wolle das Unternehmen zusätzlich Hotels, Mietwagen und generell nachhaltige Reisen anbieten. Grüner fliegen ist eigentlich nur der Anfang. Das Ziel: eine Veränderung im Reiseverhalten und in der Reiseindustrie herbeizuführen.