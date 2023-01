In den USA ist es am Mittwochmorgen zu einer folgenschweren Störung in einem Computersystem der FAA gekommen. Alle Flüge mussten daraufhin gestoppt werden.

In den USA ist wegen eines Computerausfalls der gesamte Flugverkehr gestoppt.

Kompletter Flugverkehr in den USA nach Computerausfall gestoppt

Wie die FAA (Federal Aviation Administration) auf Twitter berichtet, ist das sogenannte NOTAM-System (Notice to Airmen) am Mittwochmorgen ausgefallen. Das System liefert wichtige Informationen für den Flugbetrieb, der Ausfall führte deswegen dazu, dass der gesamte Flugbetrieb in den USA eingestellt wurde.

„Techniker arbeiten derzeit daran, das System wiederherzustellen“ und „Der Betrieb im gesamten nationalen Luftraumsystem ist beeinträchtigt“ erläuterte die FAA auf Twitter. Das System sei neu gestartet worden, einige der Funktionen seien bereits wieder verfügbar, aber es gebe nach wie vor Einschränkungen.

Viele Menschen hatten über Twitter und andere Social-Media-Kanäle davon berichtet, dass sie aufgrund des Ausfalls überall über die Welt verteilt gestrandet seien.

Am Morgen (Ortszeit) waren laut der Webseite flightaware.com mehr als 1200 Flüge innerhalb, nach oder aus den USA verspätet, rund 100 waren ausgefallen.

Auswirkungen auf den deutschen Flugverkehr hat der Computerausfall und der Flugverkehrsstopp in den Staaten offenbar bislang kaum. Eine Ankunft am Frankfurter Flughafen war laut Pressesprecher Jan-Peter Haack verspätet und der Flieger startete daher auch verspätet wieder zurück in die USA. „Ansonsten gibt es aber keine Auswirkungen und es sind keine Flüge ausgefallen“, sagt der Sprecher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Süleyman Ucar vom Presseteam des Düsseldorfer Airports meldet bisher auch keine Probleme. „Der Systemausfall in den USA hat keine Auswirkungen auf unseren Standort“, sagt er dem RND. Von Düsseldorf aus gebe es aber auch keine Direktverbindungen in die USA. Seinen Informationen nach betreffe der Ausfall in den USA aber auch nicht das komplette Flugsicherungssystem, sondern nur einen Teil davon und habe deshalb vor allem Auswirkungen auf den inländischen Flugverkehr der USA.

Ähnliches berichtet auch Edgar Engert, Pressesprecher des Münchner Flughafens. „Bisher hatte der Ausfall keine Auswirkungen auf die Flüge zwischen München und den USA“, sagt er dem RND. Bereits am Mittwochmorgen seien Flüge in die Staaten nach Plan aus der bayerischen Hauptstadt gestartet. „Ab 15.30 Uhr sind weitere fünf Flüge geplant. Auch da scheint es nach jetzigem Stand keine Probleme zu geben.“

Die US-Flugaufsichtsbehörde hatte die US-Fluglinien aufgrund des Systemausfalls angewiesen, dass alle Inlandsflüge bis 9.00 Uhr Ortszeit in Washington (15.00 Uhr MEZ) am Boden bleiben müssen. Der Grund für den Ausfall sei noch nicht klar, teilte das Weiße Haus mit. Laut Berichten des Fernsehsenders „CNN“ geht das Weiße Haus bisher nicht von einem Cyberangriff aus. US-Präsident Biden sei mit Verkehrsminister Pete Buttigieg in Kontakt.

RND/fred/dpa