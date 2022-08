﻿Kondome, Strapse, Sextoys: Was Gäste in Ostsee-Ferienwohnungen vergessen

Samstag. Sieben Uhr. Die Sonne steht noch flach überm Horizont, während erste Urlauber die Ostseeinsel Rügen verlassen. Vor dem Stau. Zu diesem Zeitpunkt beugen sich Andrea und Sebastian Neumann in ihrem Büro der Firma „Alles-Neu-Mann“ über eine Liste mit Ferienwohnungsadressen in der Gemeinde Glowe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Diese Häuser übernehmt ihr. Wir gehen hier rein“, sagt die Firmenchefin Andrea. 19 Ferienunterkünfte müssen gereinigt werden, spätestens bis 16 Uhr. Es ist Bettenwechsel.

Zwei Putzteams, jeweils angeführt von den beiden Chefs, steigen in die mit frischer Bettwäsche und Reinigungskörben beladenen Fahrzeuge – mit einem klaren Plan vom Putzen. Nicht nur hier. Samstag ist der Tag mit den meisten An- und Abreisen in Mecklenburg-Vorpommern. Hardcore für die Putzkolonnen, die meist unsichtbar für den Gast bleiben.

Die eine Urlauber-Autokolonne verlässt die Küste, die andere rollt auf die Ferienquartiere zu. Gestresste Anreisende erwartet wenige Stunden später ein sauberes Ferienquartier, damit sofort Urlaubsfeeling aufkommt. Allein auf Rügen gibt es rund 60 Saubermacher-Firmen wie „Alles-Neu-Mann“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Saugen, Wischen, Lattenrost reparieren

Erste Station: ein Ferienhaus der High-End-Stufe mit Reetdach, Kamin und Fußbodenheizung. Mietpreis 220 Euro pro Tag. Das Quartier haben die Gäste sauber verlassen. Kein dreckiges Geschirr in der Spüle, keine Bremsspuren im Klo. „Das ist nicht immer so“, sagt Neumann und dreht das Radio an. Status Quo gibt den Takt vor: „In the Army Now“. „Das putzt sich so besser.“

Während der 43-Jährige das Erdgeschoss säubert, kümmern sich seine beiden Mitarbeiter um die obere Etage: Bad, Schlafzimmer, Staubwischen, Saugen, Wischen – alles eingespielte Routine. Time is money. In einer guten halben Stunde soll das Haus für die neuen Gäste hergerichtet sein.

Andrea Neumann, Chefin der Reinigungsfirma „Alles-Neu-Mann“. © Quelle: Stefan Sauer

Die meisten Ferienhäuser, die das Team Neumann betreut, haben Stammgäste. Eine Kaution von 100 Euro, die bei Anreise fällig ist, schützt davor, dass Gäste das Haus wie einen Schweinestall verlassen.

Bei den „Tresorhäusern“, die Neumann auch betreut und bei denen die Gäste den Schlüssel in einem Tresor abholen und auch wieder hinterlegen, sei das schon mal anders. Manchmal erfahre man mehr von den Gästen, als einem lieb sei, sagt Neumann. Kondome, Strapse oder ein Bett mit durchgebrochenem Lattenrost. „Alles schon gehabt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Müll wird weggeräumt, bei vergessenen Kleidungsstücken wird der Gast angerufen, das Bett wird repariert. Da sei man schließlich Profi, so Neumann. Und grinst.

Reinigungsbranche in Mecklenburg-Vorpommern sucht Personal

Knapp 180 Kilometer weiter westlich in Kühlungsborn macht sich das Team von Eric Rieß in die Spur, um an diesem Tag 28 Ferienquartiere zu reinigen. Rieß (39) hat lange im Verkauf in einem Autohaus gearbeitet, ist gelernter Betriebswirt. Im Dezember 2019 wechselte er die Branche, gründete die Firma „FreshMop“. Weil er selbstständig sein wollte, wie er sagt.

Anfangs schwang er allein den Feudel, mittlerweile hat er sechs Festangestellte. Etwa 100 Ferienquartiere gehören zu seinem „Reinigungsbestand“. Die Nachfrage nach seinen Dienstleistungen sei enorm, sagt Rieß.

Von Ferienwohnungsbesitzern, die den Preis drücken wollen, hat er sich mittlerweile getrennt. Dumpingpreise sind bei ihm nicht drin. „Wir wollen unsere Mitarbeiter ordentlich bezahlen“, sagt Rieß. Auf mindestens 12,50 Euro und aufwärts beläuft sich der Stundenlohn für seine Mitarbeiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch sei der Personalmangel ein Riesenproblem, klagt er. „Man findet keine Leute mehr.“ Auch Neumann, der vor 15 Jahren als Self-Made-Man mit seiner Firma in die Selbstständigkeit startete und heute acht Mitarbeiter beschäftigt, kann das bestätigen. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt. „Den HartzIVlern geht es zu gut.“ Es fehlten Anreize, in den Arbeitsmarkt zu wechseln.

Bodo Biedermann, Mitarbeiter der Reinigunsgfirma „Alles-Neu-Mann“, in einem Ferienhaus in Glowe. Foto: Stefan Sauer © Quelle: Stefan Sauer

Der Landestourismusverband geht davon aus, dass von den etwa 450 000 Gästebetten in Mecklenburg-Vorpommerrn etwa 200 000 in gewerblichen und nichtgewerblich betriebenen Ferienwohnungen und -häusern stehen. Der ungesunde Zuwachs an Ferienwohnungen sei aber offenbar gestoppt, sagt Verbandschef Tobias Woitendorf. Mit Beginn der Pandemie gingen die Zahlen sogar von 105 000 Betten im gewerblichen Ferienwohnungsektor auf 98 000 Betten zurück.

Die Nachfrage nach einem Urlaub in einer Ferienwohnung ist dennoch ungebrochen. Quartiere, die einen individuellen und autarken Urlaub ermöglichen, seien seit der Pandemie stärker nachgefragt als Hotels.

Gäste angespannter als vor der Pandemie

Die Gäste, findet Rieß, wirkten angespannter als vor der Pandemie. Ob das mit dem Krieg, der Inflation oder den gestiegenen Erwartungen an einen perfekten Urlaub zusammenhängt, kann er nicht sagen. „Trinkgeld gibt es inzwischen nur noch selten“, so der Firmenchef von „FreshMop“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stattdessen liege manchmal ein Zettel auf dem Tisch. Man könne das Pfandgeld des Leergutes als Trinkgeld betrachten. Rieß ärgert die als großzügige Geste verkaufte Bequemlichkeit der Gäste. „Für ein paar Cent müssen wir dann die Flaschen entsorgen“, kommentiert er lakonisch. Wertschätzung sieht anders aus.

Dennoch erlebt auch er manchmal lustige Situationen. Anfang des Jahres habe eine seiner Mitarbeiterinnen beim Saubermachen einen Dildo gefunden. Die Urlauberin wurde angerufen, man wolle ihr das gute Stück nachsenden, so Rieß. „Offenbar war der Frau der Moment sehr peinlich.“ Sie habe keine Ahnung, wie das Ding ins Bett gekommen sei, wollte es nicht zugesandt haben.

Neumann findet nicht, dass die Gäste grundsätzlich unfreundlicher geworden sind. Das liege bestimmt auch daran, dass er viele Gäste persönlich kennt, weil er ihnen auch die Schlüssel übergibt. „Aber ist das Wetter schlecht, dann steigen die Beschwerden.“ Das sei schon immer so gewesen. Nicht geändert habe sich auch das Trinkgeld-Verhalten. „Die Gäste waren schon immer zögerlich“, so Neumann.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter