Teures Luxemburg: Die besten Spartipps für den Urlaub

Ein Urlaub in Luxemburg kann ins Geld gehen – muss er aber nicht. Keine Frage: Die Preise sind höher. Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, die im Frühjahr 2023 durchgeführt wurde, ist Luxemburg nicht das teuerste Land in der EU. Die Untersuchung zeigt: In Irland ist es am teuersten. Dahinter folgen Dänemark – und erst auf Platz drei Luxemburg. Das bedeutet für dich: Auch, wenn die Preise in Luxemburg happig sein können, gibt es ein paar Tricks, die deinen Trip günstiger machen. Wir haben die besten Spartipps für Luxemburg.

Sparen mit der Luxembourg Card

Unterwegs in Luxemburg ist die Luxembourg Card perfekt zum Sparen. Denn diese ist im ganzen Land gültig und einsetzbar. Inkludiert sind mehr als 90 Sehenswürdigkeiten und die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Die Karte gibt es für ein, zwei oder drei Tage für jeweils 13, 20 oder 28 Euro.

Kostenlos mit Bus, Zug oder Tram fahren

Luxemburg ist das erste Land der Welt, das landesweit den öffentlichen Verkehr für alle gratis anbietet. Das bedeutet: Du kannst kostenlos mit Bus, Zug oder Tram fahren. Kosten fallen lediglich an, wenn du in der ersten Klasse im Zug reisen oder über die Grenzen hinaus nach Deutschland, Frankreich oder Belgien fahren willst.

Touristenlokale meiden

Essen gehen in Luxemburg kann vielerorts ins Geld gehen, insbesondere wenn du in Touristenlokale gehst. Meide deshalb allzu touristische Orte und geh abseits der Touristenmengen essen. Generell gilt: Je mehr Einheimische in einem Restaurant, desto authentischer. Auch mehrsprachige Speisekarten mit Fotos sind ein Indiz für eine Touristenfalle.

Tagesgericht: Plats du jour

Wie in Frankreich bieten auch in Luxemburg viele Restaurants ein günstiges Tagesgericht an. Dieses heißt „Plats du jour“ oder „Menus du jour“ und meint ein Gericht oder Menü zu einem reduzierten Preis. Damit lässt sich richtig gut sparen und speisen.

Essen teilen

Die Restaurantpreise in Luxemburg sind zwar höher, haben aber einen Vorteil: Viele servieren richtig üppige Portionen – nach dem Motto „französische Küche, deutsche Portionen“. Wer also nicht rasend hungrig ist, kann sich ein Hauptgericht teilen und wird trotzdem satt.

Gratis ins Museum

Die meisten Museen der „Museum(s)mile“ in Luxemburg bieten entweder kostenlose Besichtigungen von Dauerausstellungen, ermäßigte Tarife oder wöchentliche Abendveranstaltungen mit freiem Eintritt an. Kostenlos ist der Eintritt zum Casino Luxembourg und die Abendveranstaltungen im Mudam jeden Mittwoch. Im Frühjahr sind die Luxembourg Museum Days ein prima Tipp. Während eines ganzen Wochenendes um den 18. Mai herum öffnen rund 40 Museen kostenlos ihre Türen.

Die große Halle im Inneren des Mudam, dem Museum für zeitgenössische Kunst, in Luxemburg. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Jenseits der Grenze einkaufen

Checkst du in deinem Urlaub in Luxemburg in einer Ferienwohnung oder einem Airbnb ein und verpflegst dich selbst, lohnt sich ein Shoppingtrip über die Grenze. Selbst Luxemburgerinnen und Luxemburger sowie Franzosen und Französinnen fahren gern nach Deutschland und kaufen bei Aldi und Lidl ein. Je nachdem, wo in Luxemburg du wohnst, ist der Weg nicht weit – und der Wocheneinkauf jenseits der Grenze in Deutschland günstiger.

Free Walking Tour

Wer das Geld für eine Stadtführung sparen möchte, kann sich einer Free Walking Tour anschließen. Es gibt mehrere Anbieter in Luxemburg, mit denen du dann durch die Stadt spazierst und viele Infos kriegst. Am Ende zahlst du ein Trinkgeld.

Stadt-Spaziergänge

Wer lieber allein unterwegs ist, kann die Hauptstadt zu Fuß erkunden – auf einem der zahlreichen Wanderwege, die quer durch die Stadt führen. Broschüren und Faltblätter zu den verschiedenen Spaziergängen gibt es kostenlos im Luxembourg City Tourist Office (30, Place Guillaume II) erhältlich.

Kostenloses Trinkwasser

Teure Softdrinks für unterwegs müssen nicht sein. Die Stadt Luxemburg stellt mit ihren Trinkwasserbrunnen kostenlos Trinkwasser zur Verfügung – in der Zeit von Frühling bis Herbst. Die Brunnen werden mehrmals pro Woche gereinigt und desinfiziert, damit eine einwandfreie Wasserquelle geboten werden kann.

Öffentliche Toiletten

Wer in Luxemburg unterwegs ist und auf die Toilette muss, darf sich freuen: Öffentliche Toiletten benötigen keine Münzen, damit du sie benutzen darfst, sondern sind kostenlos.

Hygieneartikeln für Frauen

Im Jahr 2022 wurde in Luxemburg ein Pilotprojekt gestartet. Auf fünf öffentlichen Toiletten wurden Spender mit kostenlosen Hygieneartikeln für Frauen installiert. Diese enthalten Tampons, Binden und Kondome. Auf Männertoiletten hängt dieselbe Box an der Wand. Menschen aus der Queer-Community sollen nämlich nicht ausgeschlossen werden.

Günstige Reisezeit

Luxemburg ist ein ganzjähriges Reiseziel und hat keine exakte Hauptsaison. Es gibt aber klassische Zeiten, zu denen es voller wird und Urlaubspreise erhöht werden: zu Ostern, an Pfingsten und in den Sommermonaten. Deshalb ist es besser, abseits der klassischen Reisezeiten und Schulferien nach Luxemburg zu fahren – und dadurch Geld zu sparen.