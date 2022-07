Gestiegene Treibstoffpreise durch den Krieg gegen die Ukraine, Personalmangel und Corona machen der Reisebranche derzeit zu schaffen. Das hat auch Auswirkungen auf Reisende. Denn bei den Airlines steigen mit den Spritpreisen auch die Ticketpreise, der Personalmangel führt zu Reisechaos, und noch immer sind nicht alle Destinationen bereisbar. Doch was kommt auf Kreuzfahrtreisende im Winter zu, wenn Schweröl, Schiffsdiesel und auch Erdgas womöglich noch knapper werden? Müssen Urlauberinnen und Urlauber mit höheren Kosten rechnen? Oder werden gar Reisen im Winter wegen eines möglichen Kraftstoffmangels, des Krieges oder durch Personalmangel abgesagt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Treiben die Treibstoffpreise die Kreuzfahrtkosten in die Höhe?

Die größten Reedereien blicken zumindest in puncto Treibstoff mit Zuversicht in die Zukunft. Hapag-Lloyd Cruises verzichtet für die gesamte Flotte, bestehend aus zwei Luxus- und drei Expeditionsschiffen, auf Schweröl und fährt seit 2020 mit schadstoffärmerem Marinegasöl, heißt es von der Reederei auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Der Treibstoffbedarf für die Flotte werde weit im Voraus gesichert, die Preise für die Saison 2023/2024 wurden bereits im Frühjahr dieses Jahres veröffentlicht. „Als Teil der Touristik und des Reiseverkehrs bleiben auch wir von steigenden Treibstoffpreisen sowie der allgemeinen Inflation nicht verschont. Trotz dieser Herausforderungen ist eine Anpassung unserer Katalogpreise aktuell nicht vorgesehen“, sagt eine Sprecherin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch bei Tui Cruises werde der Treibstoffbedarf weit vor der Saison gekauft, „entsprechend gibt es hier keinen Grund zur Sorge“, so eine Sprecherin gegenüber dem RND. Auch sei es zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorgesehen, Treibstoffzuschläge oder andere Kosten im Nachgang an eine Buchung zu erheben. Die „Mein Schiff“-Flotte zählt aktuell sieben Schiffe, von denen sechs mit einem kombinierten Abgasreinigungssystem fahren. Dieses reduziere die schädlichen Schwefelemissionen um bis zu 99 Prozent, den Partikelausstoß um etwa 60 Prozent und Stickoxidemissionen um rund 75 Prozent. So könne die Flotte weltweit Schweröl tanken und dennoch Abgaswerte erreichen, die mit denen von Marinediesel gleichzustellen seien.

Auch Aida Cruises gibt an, dass die Schiffe in Deutschland, Norwegen und Spanien mit dem umweltschonenderen Flüssiggas LNG betankt werden, doch zu einem möglichen Kraftstoffmangel im Winter nimmt die Reederei gegenüber dem RND keinen Bezug.

Krieg und Corona: So wirken sich die Krisen auf die Routenplanung aus

Der Krieg gegen die Ukraine habe aber Auswirkungen auf die Routenplanung bei Aida: „Wir haben in der Sommersaison Sankt Petersburg (Russland) aus dem Programm genommen. Dieser Hafen wird durch verschiedene attraktive Destinationen ersetzt“, so die Reederei. „Für den Winter gehen wir davon aus, dass unsere Routen so durchgeführt werden wie ausgeschrieben.“

Hapag-Lloyd Cruises habe ebenfalls alle Reisen mit Station in Russland in diesem Jahr durch Alternativen ersetzt und werde auch im kommenden Jahr Russland nicht ansteuern. Anstelle der ursprünglich geplanten Reisen nach Russisch-Fernost bereisen die Expeditionsschiffe stattdessen Ziele in den polaren Regionen Norwegens, Islands und Grönlands. Bei Tui Cruises seien aktuell keine Routenänderungen vorgesehen. Zuletzt änderte die Reederei die Asienroute der „Mein Schiff 5“ im Winter, nachdem sich abzeichnete, dass Hongkong weiterhin keine größeren Corona-Lockerungen plant.

Hapag-Lloyd Cruises: die Kreuzfahrtschiffe „Hanseatic inspiration“ und „Hanseatic nature“. © Quelle: Hapag-Lloyd Cruises/dpa-tmn

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Personalmangel auch bei Kreuzfahrten? So ist die Lage

Von dem Personalmangel aufgrund der Corona-Pandemie sei Tui Cruises weniger betroffen. „Wir profitieren davon, dass wir bereits im Jahr 2020 wieder Kreuzfahrten angeboten haben. So konnten die Arbeitgeber an Bord einer großen Anzahl erfahrener ‚Mein Schiff‘-Crews durchgängig eine Perspektive anbieten“, heißt es von Tui Cruises. Für Urlauberinnen und Urlauber soll die Reise so stattfinden, wie sie es von vor der Pandemie kennen: „Wir konnten zu jedem Zeitpunkt den vollen Umfang an Services anbieten und alle Schiffe wie geplant wieder in Betrieb nehmen.“

Aida habe in den vergangenen Monaten die Crew so weit aufgestockt, dass alle Schiffe in den Gästebetrieb gebracht werden konnten. „Wir haben den großen Vorteil, dass wir international rekrutieren, und befinden uns dabei auf einem guten Weg“, so eine Sprecherin.

Diese Corona-Regeln gibt es bei Tui Cruises, Aida und Hapag-Lloyd

Bezüglich schärferer Corona-Maßnahmen im Winter halten sich die Reedereien zurück. Man passe die Maßnahmen immer dynamisch an die Entwicklung an. Ansonsten halte man sich weiterhin an die Präventions- und Hygienekonzepte, die bereits im Laufe der Pandemie erarbeitet wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Aida Cruises ist derzeit ein zertifizierter Covid-19-Test für alle Reisenden ab drei Jahren notwendig. Voraussetzung für eine Mitreise ist ab zwölf Jahren ein vollständiger Impfschutz. Zum Schutz an Bord wird das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes weiterhin empfohlen, insbesondere während der Anreise und in den Innenbereichen an Bord, beziehungsweise wenn nicht genügend Abstand eingehalten werden kann.

Voraussetzung für die Mitreise bei Tui Cruises ist aktuell ein vollständiger Impfschutz und zwei Schnelltests vor Abreise (einer davon als Selbsttest). Für die Kreuzfahrten der Sommersaison ab Reisestart 29. Mai 2022 wurde die Maskenpflicht aufgehoben.

Bei Hapag-Lloyd Cruises bleibt für alle Gäste ab zwölf Jahren auch zukünftig ein vollständiger Impfschutz für die Mitreise notwendig. Sollte die Grundimmunisierung länger als drei Monate zurückliegen, ist für alle Reisenden eine Auffrischungsimpfung notwendig. Zusätzlich benötigen alle Passagierinnen und Passagiere einen negativen Covid-19-Test für die Einschiffung.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter