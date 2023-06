Kreuzfahrten: In diesen Städten ist die Luft besonders verschmutzt

Zu Corona-Zeiten blieben viele Kreuzfahrtschiffe in den Häfen liegen. Nun erleben die Reedereien einen Buchungsboom. Doch so sehr sich viele Reisende auf ihre anstehende Fahrt mit einem Kreuzfahrtschiff freuen – das Problem der Umweltbelastung durch Kreuzfahrtschiffe bleibt.

Zwar setzen viele Reedereien nach eigenen Angaben längst auf umweltfreundlichere Technologien beim Schiffsbau, unter anderem auf Flüssiggas (LNG) statt Schweröl. Trotzdem ist die Umweltbelastung in vielen Kreuzfahrthäfen nach aktuellen Studien wieder auf dem Niveau von vor Corona ist. Manche Städte schneiden sogar schlechter ab als im Jahr 2019. Auch eine deutsche Metropole ist unter den Top 10 der durch Kreuzfahrtschiffe verpesteten Städte.

Passagiere an der Reiling eines Kreuzfahrtschiffes © Quelle: imago images/Ana del Castillo

Hamburg im Europa-Vergleich auf Platz 6

Laut aktuellen Studien von Transport & Environment (2022), einem Zusammenschluss von europäischen Umweltverbänden im Transportsektor, landet die Hansestadt Hamburg auf Platz 6 beim Ranking der am stärksten durch Kreuzfahrtschiffe verschmutzten Städte in Europa. Im Vorkrisenjahr 2019 belegte Hamburg noch Platz 17.

Hier die Top 10 der am stärksten betroffenen Städte in Europa:

1. Barcelona (Spanien)

2. Civitavecchia (Italien)

3. Piraeus (Griechenland)

4. Palma de Mallorca (Spanien)

5. Lissabon (Portugal)

6. Hamburg (Deutschland)

7. Southampton (England)

8. Mykonos (Griechenland)

9. Thira (Griechenland)

10. Funchal (Madeira, Portugal)

Barcelona ist beim Schadstoffausstoß Spitzenreiter. © Quelle: IMAGO/Pond5

Schwefeloxid hat direkte Auswirkung auf die Gesundheit

Nach Angaben von Transport & Environment „ersticken“ europäische Hafenstädte nahezu an der Luftverschmutzung durch Kreuzfahrtschiffe. Im Vergleich zu 2019 sei die Anzahl an Kreuzfahrtschiffen, ihre jeweilige Verweildauer in den Häfen und ihr Treibstoffverbrauch in etwa um ein Viertel (23 bis 24 Prozent) gestiegen. Dies wiederum bedeute einen Anstieg von neun Prozent an Schwefeloxid, 18 Prozent an Stickoxiden und 25 Prozent an Feinstaub.

Laut der Umweltverbände verursachten 218 Kreuzfahrtschiffe in Europa im Jahr 2022 mehr Schwefeloxid als eine Milliarde Autos! Und das, obwohl die International Maritime Organisation (IMO), die internationale Seeschiffsahrtsgesellschaft der UN, seit 2020 den Schwefeloxidausstoß der Schiffe reguliert.

Schwefeloxid hat direkte Auswirkung auf die Gesundheit: Es kann nach Angaben des Umweltbundesamtes die Schleimhäute reizen, zum Beispiel die Augen, aber auch Atemwegsprobleme hervorrufen. Auch für die Natur ist es schädlich und kann unter anderem Böden und Gewässer versauern. „Große Kreuzfahrtschiffe sind wie schwimmende Kleinstädte und verbrauchen entsprechend viel Energie. Ihre schmutzigen Abgase – Feinstaub, Ruß, Stickoxide und Schwefeloxide – gefährden Gesundheit, Klima und Biodiversität“, klagt auch der „Deutsche Naturschutzbund NABU“.

Venedig plötzlich weit hinten

So dick die Luft über Hamburg, Barcelona und den anderen Top-Städten des Rankings auch gerade ist, ein anderes, bei Kreuzfahrten beliebtes Ziel hat es geschafft, den Kreuzfahrten-Ansturm zurückzuschrauben: Galt Venedig 2019 noch als meist verschmutzter Hafen, erreichte es 2022 nur noch Platz 41 bei den Untersuchungen von Transport & Environment. Die Schwefeloxid-Emissionen in dem italienischen Hafen seien um 80 Prozent gefallen.

Ein riesiges Kreuzfahrtschiff ankert direkt in Hafen von Venedig © Quelle: imago images/Eberhard Thonfeld

Wie hat die Stadt der Kanäle und Gondeln das geschafft? Indem sie 2021 ein Verbot für Riesenkreuzfahrtschiffe erließ. Zwar wurde immer wieder Kritik laut, dass die schwimmenden Wohnblöcke trotzdem weiter in die City einführen, aber die Maßnahmen scheinen doch für eine verbesserte Umweltbilanz zu sorgen.

