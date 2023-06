Ryanair-Chef: Deutsche müssen höchste Flugpreise in Europa zahlen

Die Lufthansa, Deutschlands größte Fluggesellschaft, ist derzeit massiver Kritik ausgesetzt. Michael O‘Leary, der Chef der Billigairline Ryanair, teilt in einem kürzlich erschienenen Interview im „Manager Magazin“ hart gegen die Airline aus.

Er wirft der Lufthansa Machtmissbrauch vor, die Fluggesellschaft würde die Flugpreise in Deutschland durch ihre vermeintliche Monopolstellung bewusst in die Höhe treiben. Dies würde dazu führen, dass Deutsche besonders auf Kurzstreckenflügen die höchsten Preise in Europa zahlen müssten.

„Die Kapazität bei Kurzstreckenflügen in Deutschland liegt in diesem Sommer nur bei etwa 50 Prozent des Niveaus vor Covid. Die Preise dagegen haben sich in den vergangenen zwölf Monaten verdoppelt“, so der Ryanair-Chef.

Der Chef von Ryanair, Michael O'Leary, glaubt, dass die Lufthansa ihre Machtstellung in Deutschland ausnutze. © Quelle: imago images/NurPhoto

Er habe nach eigenen Angaben kürzlich 900 Euro für einen Flug mit der Lufthansa von Frankfurt nach Genf bezahlt, dabei sei er dann sogar nur mit der Tochtergesellschaft Edelweiss Air geflogen.

Bei verschiedenen Vergleichsportalen lassen sich jedoch einige Lufthansa Flüge auf dieser Strecke für unter 300 Euro finden – zu üblichen Uhrzeiten.

Preise steigen nicht nur bei Lufthansa

Die Lufthansa ist zudem nicht die einzige Fluggesellschaft, die in diesem Jahr die Preise erhöht hat. Schon Ende 2022 war klar, dass Flüge bei einigen Airlines spätestens ab dem Sommer 2023 insgesamt teurer werden würden – teilweise wurde eine Preissteigerungen von bis 60 Prozent prognostiziert.

Gründe für die steigenden Preise seien unter anderem die beschränkten Kapazitäten der Fluggesellschaften, die die große Reiselust im diesem Jahr nicht abdecken würden – außerdem sei der Preis für Kerosin zwischenzeitlich stark angestiegen.

Trotzdem kritisiert der Ryanair-Chef in dem Interview neben der Lufthansa auch die deutsche Regierung, die die Lufthansa zu stark subventioniere. Die Airline hatte zum Beispiel während der Corona-Krise Staatshilfen von 9 Milliarden Euro kassiert, zu unrecht, wie Richterinnen und Richter des Europäischen Gerichts im Nachhinein entschieden.

Auf Nachfrage des reisereporters erklärt die Lufthansa, die Vorwürfe von O‘Leary nicht kommentieren zu wollen.

Ryanair plant Offensive am deutschen Markt

Ryanair selbst plane in den kommenden zwölf Monaten, eine neue Offensive auf dem deutschen Markt zu starten, so O‘Leary in dem Interview. Dabei setze er darauf, dass vor allem die regionalen Flughäfen in Deutschland merken würden, dass sie mit der Lufthansa nicht wieder auf ein Passagieraufkommen wie vor der Krise kommen würden. Hier sehe er dann eine Chance für Ryanair.

Die Billigairline hatte erst 2022 seinen Flugbetrieb in Deutschland verknappt und sich vom Frankfurter Flughafen zurückgezogen. Der Ryanair-Chef kündigte jetzt jedoch eine mögliche Rückkehr an – allerdings erst ab 2026, dann soll das neue Terminal 3 dort den Betrieb aufnehmen. Ein Terminal, dass speziell auf die Bedürfnisse von Billigairlines abgestimmt ist.

