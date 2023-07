Waldbrand in kroatischem Urlaubsort: Das sollten Reisende wissen

In Südeuropa ist es in den letzten Wochen immer wieder zu Hitzewellen gekommen. Auch für das Wochenende erwarten Meteorologen Temperaturen oberhalb der 40-Grad-Marke. In Kroatien sorgt die Hitze in Kombination mit starken Windböen seit Donnerstag dafür, dass sich der Waldbrand an der Adriaküste nur schwer unter Kontrolle bringen lässt.

In der Region rund um Šibenik in Dalmatien ist die Feuerwehr im Dauereinsatz. Nach Angaben kroatischer Medien fingen mehrere Gebäude Feuer, dichter Rauch hätte sich über zwei Ortschaften gelegt, Häuser seien evakuiert worden. Wir erklären, welche Auswirkungen die Waldbrände in Kroatien auf deinen Urlaub haben können.

Wo brennt es in Kroatien?

Der heftigste Waldbrand wütet in der Nähe von Grebaštica südlich von Šibenik, das berichtet das kroatische Portal „24sata“. Die Feuerwehr sei dort mit etlichen Löschfahrzeugen im Einsatz. Da sich die Flammen wegen starker Windböen schnell ausbreiten, seien auch Löschflugzeuge vor Ort. Außerdem habe die Polizei teilweise Zufahrtstraßen in die Region abgesperrt.

„Wir haben Einrichtungen, die in unmittelbarer Gefahr sind, und Feuerwehrleute sind dort im Einsatz. Der Strom ist abgeschaltet“, sagt Volimir Milošević, von der öffentlichen Feuerwehr von Šibenik gegenüber dem Portal „Total Croatia“. Das Feuer sei noch lange nicht unter Kontrolle.

Der Waldbrand ist nicht der einzige in Kroatien. Derzeit kommt es auch in der Nähe von Split, im Norden bei Rijeka sowie im Landesinnern zu kleineren Waldbränden, die jedoch alle nicht das Ausmaß des Brandes bei Šibenik haben.

Karte zeigt Waldbrände in Kroatien

Auf einer Karte ist zu sehen, wo die Waldbrände in Kroatien und an anderen europäischen Zielen wüten. Sie wurde auf der Basis von Nasa-Daten erstellt.

Die Karte zeigt, wo in Kroatien derzeit Waldbrände lodern. © Quelle: FIRMS - The Fire Information for Resource Management System

Kann mein Urlaub in Kroatien stattfinden?

Wer in Kürze den Urlaub an einem der aktuell betroffenen Orte in Kroatien plant, sollte sich vorab mit seinem Reiseanbieter in Verbindung setzen.

Waldbrände sind während des Sommers in Kroatien keine Seltenheit, ein Urlaub muss deswegen nicht sofort abgesagt werden. Trotzdem sollten sich Urlauberinnen und Urlauber immer aktuell informieren.

Geplanten Urlaub wegen Waldbrand stornieren: Das sind die Bedingungen

Waldbrände gehören zu den außergewöhnlichen Umständen, jedoch gibt es rechtliche Unterschiede, ob du eine Pauschal- oder Individualreise gebucht hast. Bei einer Pauschalreise kannst du wegen der Feuer unter Umständen kostenlos zurücktreten.

Ein Löschflugzeug bricht in Kroatien zu seinem Einsatz gegen die Flammen auf. © Quelle: imago images/Westend61

Das gilt allerdings nur, wenn die Flammen in unmittelbarer Nähe zum Urlaubsort lodern. Zudem sind konkrete Beeinträchtigungen, etwa Ascheregen oder Evakuierungsmaßnahmen, notwendig. In diesen Fällen kannst du deine Reise auch vorzeitig kündigen, solltest du bereits vor Ort sein. Die Mehrkosten müssen Reisende und Veranstalter dann untereinander aufteilen. Außerdem bestehen in diesem Fall Minderungsansprüche.

Waldbrand: Unter welchen Umständen kann ich nicht stornieren?

Wenn dein Urlaub in einer der betroffenen Regionen erst in einigen Wochen stattfindet, solltest du abwarten, wie sich die Lage vor Ort entwickelt. Die reine Angst vor Waldbränden rechtfertigt keinen kostenlosen Rücktritt.

Wer Flug und Unterkunft separat gebucht hat, muss in die Vertragsbedingungen der Airline und des Beherbergungsbetriebs schauen: Darin sollten Stornierungsmöglichkeiten und entsprechende Gründe dafür festgehalten sein. Oft ist eine kostenlose Stornierung nicht möglich, wenn Flug und Übernachtungsmöglichkeit eigentlich wie geplant stattfinden können.

Was müssen Reisende aktuell wissen?