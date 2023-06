Einfach zu laut: Dubrovnik verbietet Rollkoffer in der Altstadt

Kroatiens Hauptstadt Dubrovnik ist vor allem für die wunderschöne Altstadt bekannt. Die Gassen dienten schon für viele erfolgreiche Film- und Serienproduktionen als Kulisse. Doch so schön das alte Pflaster in Dubrovnik auch ist – so laut ist es auch, wenn Reisende ihre Rollkoffer darüber zerren.

Reisenden droht 265-Euro-Strafe

Bürgermeister Mato Franković greift nun durch: Er verbietet Touristinnen und Touristen Rollkoffer in den Straßen der Altstadt. Wer sich nicht daran hält, muss 265 Euro Strafe zahlen, berichtet das Onlinereisemagazin „travel tomorrow“. Um das Ganze zu kontrollieren, werden spezielle Dezibelmessgeräte installiert. Bedeutet: Wenn du mit deinem Rollkoffer nach Dubrovnik reisen willst, musst du ihn durch die Stadt tragen.

Ab November 2023 sollen Bereiche eingerichtet werden, in denen Reisende ihre Koffer aufbewahren können. Außerdem will die Stadt einen kostenlosen Transport zu den Unterkünften anbieten. Laut Franković ist das erst der Anfang: Er plant ein ganzes Logistikzentrum am Flughafen, von dem aus das Gepäck direkt zu den Gästeadressen transportiert werden soll. Ist das umgesetzt, soll das Mitnehmen von Koffern in die Altstadt gänzlich verboten werden.

Weitere Maßnahmen in Dubrovnik

Doch das sind nicht die einzigen Maßnahmen, die kroatische Behörden in mehreren Stadtzentren umsetzen wollen, berichtet das Touristikfachmagazin „fvw“.

Oberkörperfrei oder nur in Badesachen solltest du nicht durch kroatische Städte spazieren, das könnte teuer werden. © Quelle: imago images/Pixsell

So können Bußgelder für unangemessene Verhaltensweisen gefordert werden. Dazu gehört, ohne Hemd oder nur in Badebekleidung durch die Städte zu laufen, auf Denkmäler zu klettern, in öffentlichen Bereichen zu schlafen, zu urinieren oder zu erbrechen sowie Alkohol in der Nähe geschützter öffentlicher Räume, wie Schulen, zu trinken. Wer sich in eine Schlägerei verwickeln lässt, rumpöbelt oder in der Öffentlichkeit betrunken ist, muss mit einer Strafe von bis zu 4000 Euro rechnen.

