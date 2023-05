Gebühr für Kuchen: Ryanair sorgt für Ärger auf Mallorca

Kostenfrei bis 19:03 Uhr lesen

Capella Mobile tritt auf

Vier Konzerte an vier Orten – und das an einem einzigen Tag. Die Capella Mobile lädt zu einer musikalischen Landpartie mitten in der Natur ein. Die Zuhörer kommen per Rad oder zu Fuß, im Boot oder zu Pferd. An diesen Stationen erklingen klassische Werke.