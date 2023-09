Kuriose Gondelbahn: Mit dem Sarglift durch die Dolomiten

Markante, steil aufragende Felswände, grüne Täler, klare Seen, historische Dörfer und malerische Almwiesen: Die Dolomiten sind für ihre atemberaubende Landschaft bekannt. Ein Großteil von ihnen hat die Unesco 2009 zum Weltnaturerbe erklärt. Die Berglandschaft in Italien ist ein Paradies für Natur- und Kulturfans, Abenteurerinnen und Abenteurer sowie Berg- und Winterliebende. Zu den beeindruckendsten und schönsten Bergen der Dolomiten gehört laut dem Portal „Val-Gardena“ der Langkofel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der bekannteste Berggipfel Südtirols liegt auf einer Höhe von 3181 Metern im Bergmassiv Langkofelgruppe. Auf Italienisch auch „Sassolungo“ genannt, thront der Dreitausender über dem Grödnertal und gehört zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Dolomiten. Die drei Grödner Gemeinden St. Christina, St. Ulrich und Wolkenstein zählen zu den schönsten Urlaubsorten in der Region. Eine Attraktion, die du dort nicht verpassen solltest, ist eine Fahrt mit der beliebten Stehgondelbahn, der Forcella Sassolungo.

Wandern in den Dolomiten: Das sind die schönsten Routen Es ist so gut wie unmöglich, eine vollständige Liste mit den besten Wanderungen in den Dolomiten zu erstellen. Zu vielseitig sind die Möglichkeiten, zu spektakulär die Routen. Wir verraten unsere Favoriten. Hier den ganzen Artikel lesen

Die Forcella Sassolungo: Stehgondelfahrt in die Langkofelscharte

Da sie die Form eines stehenden Sarges hat, wird die Gondel auch als Sarglift bezeichnet. Tatsächlich handelt es sich um einen zur Kabinenbahn umgerüsteten Korblift, der vom Sellajoch (Passo Sella) in die Langkofelscharte führt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Dank dem Lift wurde das Bergmassiv bereits vor über 60 Jahren touristisch erschlossen. Die Gondelbahn ist genau genommen seit 1959 in Betrieb und überwindet auf ihrer Fahrt in den Sommermonaten Jahr um Jahr 400 Höhenmeter. Auf dem Endpunkt in 2685 Metern Höhe liegt die Schutzhütte Toni Demetz. Sie gilt als idealer Ausgangspunkt für Alpinisten, um Wanderungen oder Klettertouren in der Langkofelgruppe zu unternehmen.

In der Langkofelscharte, zwischen Langkofel und Fünffingerspitze, liegt die Schutzhütte Toni Demetz. © Quelle: imago images/robertharding

Das beliebte Ausflugsziel lockt inzwischen eine Unmenge an Besucherinnen und Besuchern an. Zuletzt kritisierten daher auch Umwelt- und Alpinverbände den geplanten Ausbau der Liftanlage. Wie beispielsweise der Alpenverein Südtirol mitteilt, liege seit Mitte Mai ein Ausbauprojekt vor „mit doppelter Personenkapazität, mehr als doppelt so hohen Betonträgern und einer viermal so großen neuen Bergstation“.

Routen der Langkofelgruppe in den Dolomiten

Eine beliebte Wandertour führt Wanderfans von der Toni-Demetz-Hütte zur Langkofelhütte und zwischen den 1000 Meter aufragenden Steilwänden hindurch hinab ins Tal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Du kannst aber auch ab der Bergstation innerhalb von drei bis vier Stunden um den Langkofel herumwandern oder dich auf einen von 26 umliegenden Kletterstiegen wagen. Unter diesen ist seit 2022 auch der anspruchsvolle „Furcela de Saslonch“ (ladinisch für „Langkofelscharte“). Auf über 500 Metern Länge überwindest du auf dem Klettersteig rund 200 Höhenmeter.

In die schmalen Gondeln passen maximal zwei Personen. Das Panorama der Berglandschaft ist atemberaubend. © Quelle: imago images/imagebroker

Öffnungszeiten und Preise für die Forcella Sassolungo

Wenn dir das zu viel Action ist, kannst du das atemberaubende Bergpanorama auch entspannt von der Schutzhütte aus genießen. Sie hat von Mitte Juni bis Anfang Oktober geöffnet. Die Gondel, aus der du ebenfalls einen spektakulären Blick hast, ist noch bis zum 8. Oktober 2023 in Betrieb und fährt täglich zwischen 8.15 Uhr und 17 Uhr.

Die Bergfahrt wird auf „Val-Gardena“ für Erwachsene mit 20 Euro angegeben, Berg- und Talfahrt kosten 22 Euro. Hunde dürfen für 5 Euro mitfahren. Der Fahrradtransport hingegen ist nicht erlaubt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Seilbahnen in den Dolomiten

Weitere Seilbahnen, die dich vom Urlaubsort Gröndertal zu schönen Zielen in den Dolomiten bringen, sind unter anderem auch die moderne Sesselbahn Gran Paradiso (Baujahr 2016) oder die Seilbahn St. Ulrich – Seiser Alm. Eine Übersicht zu den Seilbahnen und Liften in Gröden findest du hier.

Von der Seiser Alm hast du einen fantastischen Blick auf den Langkofel. © Quelle: imago images/imagebroker

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.